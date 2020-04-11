Омолаживают или подрывают здоровье? Как на самом деле беременность и роды влияют на женский организм

Недавнее интервью Юрия Дудя с блогером Антоном Лапенко запомнилось многим. В том числе, когда герой выпуска обмолвился о том, что у него 11 родных братьев и 4 сестры. То есть его мать родила шестнадцать детей. Лапенко подчеркнул, что семья не является религиозной, попросту родители всегда хотели много детей — братья и сестры помогают друг другу.

Кому и сколько рожать — личной дело каждой женщины, семьи. Главное, чтобы здоровье и материальное положение позволяли. Но невольно возникает вопрос, как каждая последующая беременность отражается на состоянии женщины. С одной стороны каждые следующие роды быстрее предыдущих (Кейт Миддлтон появилась перед поданными после третьих родов спустя всего шесть часов), с другой — даже вечно стройная и энергичная Наталья Водянова обмолвилась как-то в интервью, что пятая беременность стала для нее испытанием.