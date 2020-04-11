Омолаживают или подрывают здоровье? Как на самом деле беременность и роды влияют на женский организм
Недавнее интервью Юрия Дудя с блогером Антоном Лапенко запомнилось многим. В том числе, когда герой выпуска обмолвился о том, что у него 11 родных братьев и 4 сестры. То есть его мать родила шестнадцать детей. Лапенко подчеркнул, что семья не является религиозной, попросту родители всегда хотели много детей — братья и сестры помогают друг другу.
Кому и сколько рожать — личной дело каждой женщины, семьи. Главное, чтобы здоровье и материальное положение позволяли. Но невольно возникает вопрос, как каждая последующая беременность отражается на состоянии женщины. С одной стороны каждые следующие роды быстрее предыдущих (Кейт Миддлтон появилась перед поданными после третьих родов спустя всего шесть часов), с другой — даже вечно стройная и энергичная Наталья Водянова обмолвилась как-то в интервью, что пятая беременность стала для нее испытанием.
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«Беременность протекала довольно тяжело, месяца полтора пришлось почти не вставая лежать. Врачи боялись, что я могу по определенным медицинским причинам ребенка не доносить. Родился Роман на три недели раньше… И знаете, он хоть и маленький еще совсем, но очень мудрый. Словно тот печальный опыт, который у него уже есть, воспитал его», - рассказывала супермодель позже.
При этом все слышали выражение «беременность омолаживает женщину». Вот только врачи готовы с этим поспорить.
Правильная подготовка
«Существует миф, что беременность имеет свойство омолаживать организм. К сожалению, это не так. Однако, если женщина обладает хорошим здоровьем, нет серьезных заболеваний внутренних органов, то вынашивание беременности и роды не несут за собой негативных последствий. Встает вопрос: как некоторые многодетные матери после нескольких родов прекрасно выглядят, а другие тяжело переносят даже одну беременность? Здесь есть несколько важных условий, нюансов.
Во-первых, необходима правильная подготовка к беременности. Прегравидарная подготовка — это: обследование, сдача необходимых анализов (общий анализ крови, мочи, биохимия, коагулограмма, кровь на половые гормоны и другие) и, если выявятся какие-либо заболевания, пройти узких специалистов.
Что касается именно акушерско-гинекологической патологии, необходимо сделать УЗИ органов малого таза, пройти обследования на скрытые половые инфекции, сдать мазки на флору, онкоцитологию. Если будут выявлены какие-либо заболевания, необходимо вылечить их до зачатия. Во время беременности снижен иммунитет и некоторые заболевания мы не лечим в период вынашивания ребенка из-за рисков развития патологий развития плода.
Если обследование не выявило проблемных зон, то за несколько месяцев до планирования беременности необходимо вести здоровый образ жизни, исключить прием крепких алкогольных напитков, начать принимать витамины».
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Генетика имеет значение
Второй пункт — это правильное ведение беременности. Необходимо постоянное наблюдение у лечащего врача и своевременная профилактика заболеваний. Также важно следить за своим здоровьем, относится к нему бережно:
одеваться по сезону;
носить компрессионное белье;
следить за набором веса во время беременности, в норме это до 10 кг;
достаточно отдыхать и не прекращать физическую активность (без перегрузок).
Конечно, генетика тоже играет важную роль. Если мы говорим о многодетности, то необходимо учитывать, как прошли предыдущие роды.
Оптимальный перерыв между родами — от 2 до 5 лет, этот период необходим организму для восстановления.
Ведь во время беременности и кормления происходит гормональная перестройка женского организма, но если женщина здорова и нет каких-либо серьезных заболеваний, то беременность и роды проходят физиологически. Важно понимать, что если есть какие-либо патологии, то беременность их только обострит, этим женщина рискует. А вот сколько иметь детей — каждая семья решает индивидуально.
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