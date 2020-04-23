Ой, геморрой! 5 неудобных вопросов врачу о болезни, которые вы стесняетесь задать
Что является причиной?
«Первопричиной геморроя является опущение внутренних органов, которые смещаются в малый таз, начинают давить на вены и вызывают застой крови в нижней части тела. В результате «достается» всем: ноги «получают» отеки и варикоз, матка – обильные месячные, прямая кишка – геморрой.
Сидячий образ жизни провоцирует развитие геморроя, но не является собственно причиной. Более того, это не обязательное следствие: у большинства людей есть опущение внутренних органов, но геморрой возникает в том случае, если есть грубое опущение и, возможно, нарушение обмена веществ, которое приводит к снижению прочности соединительной ткани.
Часто с геморроем сталкиваются беременные женщины, почему?
Ответ очень простой. «Беременная» матка сильнее перекрывает сосуды, давление увеличивается. Нередко данное заболевание усиливается после родов. Почему? Когда головка ребенка проходит через малый таз, она еще больше усиливает сдавливание вен, а при натуживании повышается внутрибрюшное и, как следствие, венозное давление в области малого таза, поэтому обострение геморроя после родов – явление частое.
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Какие виды бывают?
Существует два вида геморроя: внешний и внутренний. Можно ли говорить, что в одном из случаев пациенту повезло больше?
Нет, принципиального отличия внешней и внутренней формы нет. Кровотечение может произойти в любом случае. Сопутствующий дискомфорт (анальный зуд, болезненные ощущения при дефекации) пациент будет испытывать при обеих формах заболевания.
Может ли анальный секс спровоцировать геморрой?
Нет, потому что у геморроя есть первопричина, фон, и он связан с опущением внутренностей, но не с внешними факторами. Другой вопрос в том, что анальный секс может спровоцировать повреждение слизистой. Если у человека исходно присутствует геморрой, его слизистая более рыхлая, и при отсутствии достаточного количества смазки ее можно легко повредить.
Порой некоторые путают геморрой с папилломами вокруг заднего прохода - они также доставляют ощутимый дискомфорт. Но имеет ли они отношение к геморрою?
Их нет смысла сравнивать. Папилломы – это вирусное заболевание. Причем они могут возникать где угодно: на слизистых, на шее, в паху, под мышками. Так что это принципиально разные заболевания: одно – вирусное, другое связано с нарушение кровообращения. Повторюсь, их нельзя сравнивать.
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Всегда ли нужна операция?
«Традиционно обострение геморроя снимают свечами, кто-то прибегает к народным средствам. При легкой форме заболевания люди получают некое облегчение, дискомфорт проходит, кажется, будто проблема отступила. Но когда узел становится слишком большим – его удаляют.
Важно при этом понимать, что ни оперативное лечение, ни местные средства не устраняют первопричину заболевания: не дают возможности разблокировать крестец, вернуть на место опущенные внутренние органы. Это может сделать только врач-остеопат. А распрощаться с проблемой раз и навсегда, чтобы при появлении провоцирующих факторов (если мы говорим о женщинах, ими могут стать роды) геморрой не возник снова, возможно только посредством устранения первопричины – опущения внутренних органов.
На моей практике встречались пациенты, которым в качестве лечения геморроя было рекомендовано только оперативное вмешательство, но посредством остеопатического лечения, применения специальных техник им удавалось помочь без операции. И это не единичный случай, когда на фоне остеопатического лечения пациенты избавляются от ряда подобных заболеваний, не прибегая к крайним мерам».
Фото: Pexels.com
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