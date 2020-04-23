Ой, геморрой! 5 неудобных вопросов врачу о болезни, которые вы стесняетесь задать

Что является причиной?

«Первопричиной геморроя является опущение внутренних органов, которые смещаются в малый таз, начинают давить на вены и вызывают застой крови в нижней части тела. В результате «достается» всем: ноги «получают» отеки и варикоз, матка – обильные месячные, прямая кишка – геморрой.

Сидячий образ жизни провоцирует развитие геморроя, но не является собственно причиной. Более того, это не обязательное следствие: у большинства людей есть опущение внутренних органов, но геморрой возникает в том случае, если есть грубое опущение и, возможно, нарушение обмена веществ, которое приводит к снижению прочности соединительной ткани.

Часто с геморроем сталкиваются беременные женщины, почему?

Ответ очень простой. «Беременная» матка сильнее перекрывает сосуды, давление увеличивается. Нередко данное заболевание усиливается после родов. Почему? Когда головка ребенка проходит через малый таз, она еще больше усиливает сдавливание вен, а при натуживании повышается внутрибрюшное и, как следствие, венозное давление в области малого таза, поэтому обострение геморроя после родов – явление частое.