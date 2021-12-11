Одышка при пневмонии и не только: когда стоит бить тревогу — мнение доктора

Одышка при пневмонии — на что обратить внимание

При коронавирусной инфекции одышка развивается в случае поражения легких — пневмонии. В тяжелых случаях больному необходимы кислород и искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Иногда человек при развитии вирусной пневмонии почему-то не ощущает одышки. Поэтому при подозрении на ковид обязательно определяют содержание кислорода в крови (сатурацию) и степень поражения легких методом компьютерной томографии.

При COVID-19 вызывать врача рекомендуют, когда сатурация снижается до 94%. Сатурация 92% и ниже обычно считается критической. Человеку с таким низким показателем кислорода в крови требуется срочное медицинское вмешательство. Есть исключения. Например, при тяжелой хронической обструктивной болезни легких, которая часто встречается у курильщиков, показатель сатурации может быть от 88% до 92%. Обычно организм таких людей адаптирован к более низкому уровню кислорода.

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