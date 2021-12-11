Одышка при пневмонии и не только: когда стоит бить тревогу — мнение доктора
Сергей Юрьевич Ильин,
врач — аллерголог-иммунолог клиники «МедикСити», кандидат медицинских наук
Какой может быть одышка
Одышка — это субъективное ощущение нехватки воздуха. Она сопровождается изменением частоты и глубины дыхания. Различают физиологическую одышку, которая возникает у здорового человека при физической нагрузке, и патологическую, которая возникает при незначительной физической нагрузке или в состоянии покоя. Причиной одышки является недостаток кислорода в тканях. Когда клетки организма испытывают кислородное голодание, включаются приспособительные механизмы: увеличиваются частота и глубина дыхания.
У здорового человека недостаток кислорода возникает из-за повышенного его потребления клетками при значительной физической нагрузке. Одышка при повседневной физической нагрузке и в состоянии покоя свидетельствует о серьезной патологии. В этом случае недостаток кислорода в тканях возникает чаще всего по следующим причинам:
нарушение насыщения крови кислородом в легких в результате какой-либо патологии этого органа;
замедление движения крови при сердечной недостаточности;
уменьшение количества клеток, переносящих кислород (эритроцитов), при анемии.
Лишний вес, несмотря на стереотипы, патологическую одышку не вызывает, если речь не идет об очень больших объемах. В любом случае появление одышки — это повод для незамедлительного посещения врача-терапевта.
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Одышка при пневмонии — на что обратить внимание
При коронавирусной инфекции одышка развивается в случае поражения легких — пневмонии. В тяжелых случаях больному необходимы кислород и искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Иногда человек при развитии вирусной пневмонии почему-то не ощущает одышки. Поэтому при подозрении на ковид обязательно определяют содержание кислорода в крови (сатурацию) и степень поражения легких методом компьютерной томографии.
При COVID-19 вызывать врача рекомендуют, когда сатурация снижается до 94%. Сатурация 92% и ниже обычно считается критической. Человеку с таким низким показателем кислорода в крови требуется срочное медицинское вмешательство. Есть исключения. Например, при тяжелой хронической обструктивной болезни легких, которая часто встречается у курильщиков, показатель сатурации может быть от 88% до 92%. Обычно организм таких людей адаптирован к более низкому уровню кислорода.
Нужно ли иметь пульсоксиметр дома? Прибор недорогой и в случае развития ковида может пригодиться.
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Как правильно измерить сатурацию дома
Чтобы получить точные результаты, необходимо соблюдать некоторые правила. Данные могут оказаться неточными в следующих случаях:
прибор зафиксирован слишком плотно или слабо;
на ногтях имеется лак или ногти накладные;
во время измерения сатурации человек двигается;
возле прибора находится слишком яркий источник света;
одновременно измеряется давление и проводится пульсоксиметрия;
проведение измерения на влажных или замерзших пальцах.
Кожа на пальце, который используется для пульсоксиметра, должна быть без порезов и мозолей, то есть без всего того, что может препятствовать считыванию датчика. Если у человека на одном пальце сатурация 93-94%, есть смысл проверить ее на других пальцах, после чего сравнить результаты.
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И добавлю, что одышка как субъективное ощущение нехватки воздуха часто возникает при невротических расстройствах и нарушении работы вегетативной системы. При панических атаках ощущение нехватки воздуха развивается за счет резкого выброса адреналина в кровь из-за приступа страха, вследствие чего тканям требуется больше кислорода. При неврозах, помимо одышки, человек часто потеет или, напротив, зябнет, может ощущать ком в горле.
Вегетососудистая дистония — функциональное нарушение вегетативной нервной системы — часто проявляется дыхательными расстройствами: неудовлетворенностью вдохом, чувством нехватки воздуха, потребностью делать глубокие вдохи.
Разобраться с тем, проявлением какого заболевания является одышка, может только специалист. Потому в любом случае при появлении одышки необходимо обратиться к врачу, а при выраженной одышке вызвать скорую медицинскую помощь.
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