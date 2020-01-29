О чем сигнализирует обморок, чем он отличается от потери сознания и почему его нельзя игнорировать
Как предупредить обморок
Любой обморок происходит вследствие нарушения кровообращения головного мозга. Как правило, он длится от нескольких секунд до минуты. В большинстве случаев человек сам приходит в сознание. Опасность в том, что при падении можно получить довольно серьезную травму. И тогда точно нужно вызвать скорую помощь или самостоятельно отправиться в травмпункт (например, раны, рассечения зашивают только в первые два-три часа – Прим.), где вам сделают рентген, чтобы исключить сотрясение головного мозга, переломы.
Часто люди рассказывают, что потеря сознания произошла совершенно внезапно. Однако если вспомнить получше свое состояние до падения, то выяснится, что организм уже предупреждал о ЧП. Большинство пациентов предварительно чувствуют:
- слабость
- потемнение в глазах
- нехватку воздуха
- сильную боль (например, если речь идет о болезненной менструации у женщин)
- тошноту.
Если вы почувствовали подобное, тут же постарайтесь присесть, опустить голову между колен, затем выйти из душного помещения. Если вы оказались в этот момент среди людей, наверняка, кто-то заметит, что вам стало плохо и окажет посильную помощь – не отказывайтесь.
К какому доктору обратиться?
«Здоровые люди нередко падают в обморок – не всегда это повод бить тревогу. Чаще всего это связано с погрешностями в питании, например, утром, отказавшись от завтрака, человек попадает в стрессовую ситуацию – это может закончиться потерей сознания. Либо причиной становится гипоксия: человек оказывается в замкнутом пространстве, где много людей, душно, жарко и не хватает кислорода.
Что касается патологий, то нужно всегда идти от простого к сложному. И точно не стоит самостоятельно назначать себе такие процедуры, как МРТ, КТ и так далее. На них дает направления только врач. Для начала обратитесь к терапевту, врачу общей практики. Он соберет анамнез, что очень важно. Пациент должен рассказать доктору обо всем, что с ним происходило до обморока: сколько он не спал, не ел, была ли стрессовая ситуация, есть ли хронические заболевания, какой образ жизни ведет и так далее.
О каких серьезных проблемах может сигнализировать обморок?
Возможно, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях легких. Тогда специалист может направить вас на:
- общий и биохимический анализ крови, анализ мочи;
- УЗИ сердца
- ЭКГ,
- рентгенографию легких
- сканирование сосудов головного мозга.
Добавим, что врач также измерит вам давление и заставит вести дневник, записывая показатели АД утром и вечером. Необходимо будет выяснить, нет ли проблем с артериальным давлением, ведь его резкое падение тоже может стать причиной обморока. Зачастую люди годами не подозревают, что являются гипертониками или гипотониками.
Фото: vostock-photo
Нашатырь необязателен
Самыми опасными считаются кардиальные (сердечные) обмороки. Они могут сигнализировать о сердечном приступе. Характерные особенности:
- замедление сердцебиения,
- невозможность определить пульс,
- посинение кожных покровов.
И да, здесь речь уже идет не об обмороке, а о потере сознания, которое может длиться до пяти минут. В этом главное отличие между этими состояниями. Нужно незамедлительно вызвать скорую помощь!
Также все помнят, что человеку, упавшему в обморок, старались поднести к носу ватку с нашатырным спиртом – чтобы заставить нервную систему функционировать. По последним рекомендациям этого не советуют делать. При обмороке человек сам придет в сознание – не нужно его излишне тормошить, бить по щекам, заставляя тратить больше сил на то, чтобы вернуться к нормальному состоянию.
Фото: vostock-photo
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