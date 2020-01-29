О чем сигнализирует обморок, чем он отличается от потери сознания и почему его нельзя игнорировать

Как предупредить обморок

Любой обморок происходит вследствие нарушения кровообращения головного мозга. Как правило, он длится от нескольких секунд до минуты. В большинстве случаев человек сам приходит в сознание. Опасность в том, что при падении можно получить довольно серьезную травму. И тогда точно нужно вызвать скорую помощь или самостоятельно отправиться в травмпункт (например, раны, рассечения зашивают только в первые два-три часа – Прим.), где вам сделают рентген, чтобы исключить сотрясение головного мозга, переломы.

Часто люди рассказывают, что потеря сознания произошла совершенно внезапно. Однако если вспомнить получше свое состояние до падения, то выяснится, что организм уже предупреждал о ЧП. Большинство пациентов предварительно чувствуют:

слабость

потемнение в глазах

нехватку воздуха

сильную боль (например, если речь идет о болезненной менструации у женщин)

тошноту.

Если вы почувствовали подобное, тут же постарайтесь присесть, опустить голову между колен, затем выйти из душного помещения. Если вы оказались в этот момент среди людей, наверняка, кто-то заметит, что вам стало плохо и окажет посильную помощь – не отказывайтесь.