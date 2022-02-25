О чем должен помнить аллергик перед вакцинацией от коронавируса — комментирует эксперт

Медицинские противопоказания к проведению вакцинации делятся на два типа: абсолютные и относительные. Абсолютные подразумевают полный запрет на введение вакцины. Причиной станет тяжелая острая аллергическая реакция — анафилаксия, которая развилась у пациента на предыдущее введение такого же препарата. В среднем ее частота составляет 0,00000131 или 1,31 на миллион вакцинаций. Важный момент: осложнения после одной вакцины не являются основанием для полного отказа от прививок! Перенесшие анафилаксию должны пройти тщательное обследование у аллерголога-иммунолога. Во многих ситуациях выход удается найти. Для вакцинации можно использовать препараты с другим составом, разработать индивидуальный план прививок, медикаментозно подготовить организм пациента. Что же до относительных противопоказаний, то это лишь временный запрет на введение вакцины. Он действует, пока состояние здоровья не улучшится.

Аллергия — это сбой в работе иммунитета. В отличие от инфекционного заболевания, где в развитии виновны возбудители, при проявлении аллергических болезней «внешних врагов» нет. Нарушение происходит в организме человека. Заранее предвидеть, какой именно фактор иммунитет «назначит» аллергеном, невозможно.

Белковые молекулы кошек, собак, березы, тимофеевки, молока или рыбы сами по себе безвредны и не опасны для большинства. Но у некоторых людей иммунная система почему-то распознает их как «врагов» и начинает бить тревогу при каждом контакте. У аллергиков особое устройство организма, «запрограммированная» склонность к гиперчувствительности. Но пациентов, страдающих аллергией на лекарственные препараты, гораздо меньше, чем тех, кто, к примеру, страдает в период цветения березы. И тем, у кого поллиноз, пищевая аллергия и многие другие разновидности этого заболевания, вакцинация показана, так же как и большинству. Просто проводится она по индивидуальному плану, в период затихания симптомов и по направлению лечащего врача. В сложных случаях, например при ранее перенесенной анафилаксии на какой-либо фактор, лекарственной аллергии и т. д., может потребоваться углубленное обследование перед каждой прививкой.