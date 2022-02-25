О чем должен помнить аллергик перед вакцинацией от коронавируса — комментирует эксперт
Марина Вершинина,
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Противопоказания к вакцинации: не все так однозначно
Медицинские противопоказания к проведению вакцинации делятся на два типа: абсолютные и относительные. Абсолютные подразумевают полный запрет на введение вакцины. Причиной станет тяжелая острая аллергическая реакция — анафилаксия, которая развилась у пациента на предыдущее введение такого же препарата. В среднем ее частота составляет 0,00000131 или 1,31 на миллион вакцинаций. Важный момент: осложнения после одной вакцины не являются основанием для полного отказа от прививок! Перенесшие анафилаксию должны пройти тщательное обследование у аллерголога-иммунолога. Во многих ситуациях выход удается найти. Для вакцинации можно использовать препараты с другим составом, разработать индивидуальный план прививок, медикаментозно подготовить организм пациента. Что же до относительных противопоказаний, то это лишь временный запрет на введение вакцины. Он действует, пока состояние здоровья не улучшится.
Аллергия — это сбой в работе иммунитета. В отличие от инфекционного заболевания, где в развитии виновны возбудители, при проявлении аллергических болезней «внешних врагов» нет. Нарушение происходит в организме человека. Заранее предвидеть, какой именно фактор иммунитет «назначит» аллергеном, невозможно.
Белковые молекулы кошек, собак, березы, тимофеевки, молока или рыбы сами по себе безвредны и не опасны для большинства. Но у некоторых людей иммунная система почему-то распознает их как «врагов» и начинает бить тревогу при каждом контакте. У аллергиков особое устройство организма, «запрограммированная» склонность к гиперчувствительности. Но пациентов, страдающих аллергией на лекарственные препараты, гораздо меньше, чем тех, кто, к примеру, страдает в период цветения березы. И тем, у кого поллиноз, пищевая аллергия и многие другие разновидности этого заболевания, вакцинация показана, так же как и большинству. Просто проводится она по индивидуальному плану, в период затихания симптомов и по направлению лечащего врача. В сложных случаях, например при ранее перенесенной анафилаксии на какой-либо фактор, лекарственной аллергии и т. д., может потребоваться углубленное обследование перед каждой прививкой.
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Что нужно проверить аллергикам накануне вакцинации
Предсказать со стопроцентной вероятностью, разовьется ли аллергическая реакция на вакцину от коронавируса, невозможно. Медицина оперирует понятием риска. У людей, которые перенесли анафилаксию на какой-либо аллерген, риск тяжелой реакции выше, чем при легком течении заболевания. И здесь без консультации аллерголога-иммунолога не обойтись. Врач индивидуально оценивает ситуацию каждого пациента на основании подробного опроса, результатов аллергологических тестов и лабораторных данных.
На текущий момент нет ни одного исследования, которое давало бы однозначный ответ по поводу безопасности вакцинации. Поэтому данные анализов можно использовать только как вспомогательные инструменты в рамках консультации специалиста. Накануне прививки может быть полезно узнать уровень триптазы в сыворотке крови. Повышение этого показателя свидетельствует о том, что базофильные лейкоциты в крови пациента слишком активны и риск развития системной аллергической реакции повышен. С помощью лабораторных тестов можно оценить наличие антител IgE к компонентам в составе вакцин. Они показывают повышенную чувствительность (формирование иммунной реакции) к тому или иному аллергену. Среди наиболее распространенных можно назвать пекарские дрожжи, овальбумин куриного яйца и формальдегид.
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Какой должна быть реакция на прививку
Вакцина должна вызывать ответ иммунной системы — в этом ее основное предназначение. Поэтому после прививки возможны естественные реакции: недомогание, кратковременный подъем температуры, покраснения в месте инъекции. Мы все разные: кто-то совсем не почувствует действие вакцины, кто-то будет переносить тяжелее. Но если симптомы выражены очень интенсивно или сохраняются длительное время, речь может идти о развитии осложнений.
Повторим, что еще до вакцинации стоит обратиться за консультацией к аллергологу-иммунологу. Необходимо подробно рассказать, какие препараты вызывали патологические симптомы. Врач оценит общее состояние организма и принципиальную возможность вакцинации на текущий момент. Если состояние здоровья позволяет сделать прививку, подбирается препарат, который не содержит аллергенов, а также определяются условия проведения вакцинации. Возможно, есть необходимость делать это под наблюдением в стационаре или провести предварительную медикаментозную подготовку.
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