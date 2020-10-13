Нужно ли делать МРТ без направления врача и чем это чревато

Действие рентгена в медицине давно известно, кто из нас его не делал. Эта процедура получила распространение еще в конце 19 века. КТ (компьютерная томография) и МРТ уже более появились значительно позже, это более современные методы диагностики. МРТ стали применять с 1973 года, но можно сказать, что лишь относительно недавно это исследование стало применяться массово, то есть в любой поликлинике врач может выписать направление на эту процедуру при наличии показаний. Другое дело, что остается она все равно довольно дорогостоящей (в Москве цена в пределах пяти тысяч рублей, в регионах - ориентировочно в пределах трех тысяч) и пациенты жалуются, что не везде можно получить направление именно на МРТ. Некоторые вынуждены или предпочитают делать за свой счет.

При МРТ человек попадает в магнитное поле. При магнитно-резонансной томографии используются электромагнитные волны, которые создают сильное магнитное поле и фиксируют отклик на него со стороны атомов водорода - протонов. Другими словами аппарат регистрирует электромагнитное излучение организма и дает его изображение в виде карты электромагнитных сигналов. Это исследование считается безвредным.