Новогодние каникулы в одиночестве: так ли это страшно, как принято думать
Ульяна Выродова
психолог
«Новогодние праздники в одиночестве — это неправильно», — такую установку нам диктует общество. Причем не важно, является ли решение отмечать праздник единолично добровольным или вынужденным. Вспомните любой рождественский фильм — в конце всегда происходит «чудо» и герой непременно находит себе компанию. Взять хотя бы «Один дома» — классическая трогательная история со счастливым финалом. В итоге люди сталкиваются с двумя проблемами. Первая: если хочется отметить праздники самому, спокойно подвести итоги и ни с кем не общаться, начинаются угрызения совести — ведь так «нельзя».
Вторая: если по каким-то причинам остался в праздники один, то окружающие начинают жалеть. «Бедняжка, наверное, тебе очень грустно».
Важно объяснить, и в первую очередь себе, что проводить праздники одному абсолютно нормально. А затем, если понадобится, донести свою позицию настойчивому и сочувствующему окружению.
Если ты один, то это еще не значит, что ты псих, говорил Стивен Кинг.
Статистика неутешительна: перед новогодними каникулами многие люди испытывают тревогу. Появился даже термин «новогодняя депрессия». Конечно, это не диагноз, а лишь название унылого состояния перед праздником. Много свободного времени, холодное время года, да и плюс ко всему эпидемиологические ограничения действуют удручающе.
Страдают и люди, которым вроде бы есть с кем отметить Новый год и Рождество, но нет настроения. Как правило, тревогу ощущают те, кто не любит суету, — интроверты. Для них семейный праздник и подготовка к нему могут превратиться в настоящий кошмар. Нередко на одиночество в семье жалуются женщины — ведь им приходится готовить праздничные ужины, приводить себя и жилище в порядок, А еще не забыть про детей и развлекательную программу для них.
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Попытаюсь подбросить пять идей, как встретить праздники в одиночестве и получить от них удовольствие.
Один дома
Если любите комфорт и тишину, проведите праздники дома. Создайте для себя уютную атмосферу: украсьте комнату, наденьте любимый наряд (даже если это пижама), приготовьте ужин (или закажите в ресторане для себя одной). Отличной компанией для вас может стать любимый фильм, сериал или книга. В рабочие будни нам часто не хватает времени на чтение и просмотр кино.
Путешествие
А если вы активны, то почему бы не поехать на каникулах в соседний город? Или заказать новогодний тур? Конечно, в нынешних условиях придется вооружиться QR-кодом, но новые впечатления стоят того!
Не готовы ехать далеко? Посетите тематические мероприятия в вашем городе. Сходите в музей, ресторан, бар, квест-комнату. За десять дней можно везде успеть.
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Виртуальный праздник
Выходить из дома не хочется, а одному неуютно? Интернет предлагает много способов встретить праздники в веселой компании. И тут варианты на любой вкус: от skype-конференции с друзьями до коллективных чатов с незнакомцами из разных уголков мира. Попробуйте — отключиться можно в любой момент!
Наблюдатель
Есть специальные сервисы, с помощью которых можно наблюдать за зрелищными праздничными гуляньями на площадях столиц разных стран. Кроме того, популярные блогеры тоже ведут онлайн-трансляции, показывая, как проводят каникулы, в режиме реального времени.
Станьте фоторепортером
Если не боитесь мороза и общения, отправляйтесь в центр своего города с фотоаппаратом, камерой телефона и попробуйте сделать праздничный фоторепортаж. Улыбайтесь окружающим, покажите, что вы расположены к общению — и отличное настроение не заставит себя ждать. Даже если ни с кем не познакомитесь, ведь не это цель.
Татьяна Беляева
семейный психолог, бизнес-тренер
Одиночество — нормальное состояние психологически зрелого здорового человека. Но есть разница между добровольным одиночеством и вынужденным (например, на время болезни, изоляции, траура и т. д.). Так, в практике часто встречается переживание человеком чувства одиночества в коллективе или в кругу семьи, поэтому нужно различать психологическое одиночество и физическое.
Умение переживать одиночество зависит от склада характера и особенности структуры личности. Для экстраверта одиночество губительно, а для интроверта — способ восстановить силы. У большинства людей одиночество автоматически повышает уровень тревоги и может даже представлять угрозу для здоровья.
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В праздники одиночество ощущается наиболее остро, т. к. это время традиционно принято проводить в кругу семьи, друзей или коллег.
Специально загружать себя делами не стоит, важнее прислушаться к своим внутренним желаниям. Длинные выходные — это прекрасный способ отдохнуть и провести время по своему усмотрению. И здесь хороши любые способы: обучение, поездки, посещение мероприятий, прогулки. Новогодние праздники — это время новых знакомств и приключений, а традиционные поздравления — чудесный способ напомнить о себе. Если же вы чувствуете тревожащее вас чувство одиночества, несмотря на праздничную суету, это повод обратиться за психологической помощью. Никто не должен быть один, кроме тех, кто осознанно этого желает.
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