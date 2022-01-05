Новогодние каникулы в одиночестве: так ли это страшно, как принято думать

«Новогодние праздники в одиночестве — это неправильно», — такую установку нам диктует общество. Причем не важно, является ли решение отмечать праздник единолично добровольным или вынужденным. Вспомните любой рождественский фильм — в конце всегда происходит «чудо» и герой непременно находит себе компанию. Взять хотя бы «Один дома» — классическая трогательная история со счастливым финалом. В итоге люди сталкиваются с двумя проблемами. Первая: если хочется отметить праздники самому, спокойно подвести итоги и ни с кем не общаться, начинаются угрызения совести — ведь так «нельзя».

Вторая: если по каким-то причинам остался в праздники один, то окружающие начинают жалеть. «Бедняжка, наверное, тебе очень грустно».

Важно объяснить, и в первую очередь себе, что проводить праздники одному абсолютно нормально. А затем, если понадобится, донести свою позицию настойчивому и сочувствующему окружению.

Если ты один, то это еще не значит, что ты псих, говорил Стивен Кинг.

Статистика неутешительна: перед новогодними каникулами многие люди испытывают тревогу. Появился даже термин «новогодняя депрессия». Конечно, это не диагноз, а лишь название унылого состояния перед праздником. Много свободного времени, холодное время года, да и плюс ко всему эпидемиологические ограничения действуют удручающе.

Страдают и люди, которым вроде бы есть с кем отметить Новый год и Рождество, но нет настроения. Как правило, тревогу ощущают те, кто не любит суету, — интроверты. Для них семейный праздник и подготовка к нему могут превратиться в настоящий кошмар. Нередко на одиночество в семье жалуются женщины — ведь им приходится готовить праздничные ужины, приводить себя и жилище в порядок, А еще не забыть про детей и развлекательную программу для них.