Номофобия или зависимость от смартфона: чем это для вас чревато и стоит ли избавляться от пагубной привычки
Вредная привычка?
Мы привыкли прокручивать на ночь ленту в соцсетях, что-нибудь постить или смотреть в приложении на YouTube. С утра смартфон тоже оказывается едва ли не первым предметом в наших руках. Нужно же посмотреть погоду, прочитать заголовки предлагаемых новостей и, конечно, проскроллить ленту в Instagram. Многие и завтракают, уткнувшись в телефон. Современный человек хватается за смартфон как за спасительную соломинку. Наверняка, видели на вечеринках или презентациях людей, с явно преувеличенным любопытством смотрящих что-то в телефоне. То же и в ресторанах: удовлетворили голод и скорей полезли в мобильный — за столом установилась тишина...
Причин, по которым мы не расстаемся со своим гаджетом, не так много. Одна из них — нам попросту скучно. Мы так привыкли жаловаться на нехватку времени, но представьте себе, если вдруг пропадет Интернет. Для некоторых это станет ударом под дых: в соцсетях уже не посидишь, в Сети не зависнешь.
В ресторане или на скучной тусовке то же самое: когда темы исчерпаны и разговор не клеится, самое время сделать вид, что тебе пришло СМС... С другой стороны стоит ли себя ругать? Смартфон давно стал частью жизни современного человека, он нужен нам для работы и общения. Главное — не допустить подмены понятий.
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Зачем ребенку смартфон?
«Для современного человека телефон — это самая актуальная вещь. Забыть или потерять смартфон — один из самых сильных страхов. Ведь это давно не только средство связи — это и кошелек, и плеер, и навигатор, средство для просмотра видео, чтения книг — доступ в мировое информационное пространство. Наш телефон держит в памяти все звонки, дорогие сердцу сообщения, переписку, личные фотографии. Это создает целую историю, телефон — часть самого человека. По сути можно выйти с телефоном в руках из дома и ни в чем не нуждаться.
Кроме того, телефоны сейчас очень рано появляются и у детей. Родители покупают либо чтобы развлечь ребенка, чтобы быть с ним на связи, да и попросту самим отдохнуть от чада. Но это сложный инструмент и дети должны уметь им пользоваться. Потому что любой предмет таит в себе и пользу, и вред. Очень важно обсуждать и контролировать выход в Интернет и возможности игр.
В идеале дети не должны пользоваться смартфоном дома. Это неправильно, если мы не выпускаем телефон из рук даже дома, мы должны общаться друг с другом. При этом дети всегда смотрят на родителей: если вы зависаете в смартфоне, то они будут брать с вас пример.
Можно установить определенные правила: мы не заходим в спальню с телефоном, мы оставляем его за пределами. Мы садимся за стол и все вместе откладываем телефоны в сторону. Минимум за два часа до сна не должно быть в руках гаджета. Красочные картинки, яркий экран сильно стимулируют наш мозг. Если мы играем, то это дополнительная стимуляция. Игры на телефоне опасны тем, что человек довольно легко может впасть в зависимость. Нашему мозгу очень нравится постоянный вброс гормонов радости, которые вырабатываются при очередном достижении в игре, вот только перед сном бешеная активность ни к чему».
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Как определить зависимость от смартфона?
«Зависимость — это состояние, когда есть навязчивая потребность в использовании определенной вещи (или вещества). Определяем даже не потому, как часто пользуется человек, а как он обходится без этого предмета. Например, без телефона у человека заметно ухудшается настроение, рассеивается внимание, он постоянно думает, как вернуть телефон, все остальные дела валятся из рук. Это самый настоящий синдром отмены.
Есть люди, которые активно используют телефон по работе и не только, но в отпуске они легко большую часть дня могут обойтись без него. Тут не приходится говорить о зависимости.
Сейчас мы по понятным причинам наблюдем усиление активности в социальных сетях. Но если рассуждать более глобально, то постоянное общение онлайн небезопасною В частности, это чревато тем, что у людей страдает эмоциональный интеллект. Особенно касается детей. Когда ребенок обходится смайликами и не учится выражать эмоции. Он не умеет их проявлять и не учится читать чужие. А уже доказано, что в современной жизни для человека особенно важен именно эмоциональный интеллект. Да, сейчас мы в режиме самоизоляции, но рано или поздно вернемся к привычной жизни. И важно не приукрашивать свою жизнь и личность, что так легко сделать в соцсетях. Помним, что ничто не заменит реального общения!»
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