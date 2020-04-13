Номофобия или зависимость от смартфона: чем это для вас чревато и стоит ли избавляться от пагубной привычки

Зачем ребенку смартфон?

«Для современного человека телефон — это самая актуальная вещь. Забыть или потерять смартфон — один из самых сильных страхов. Ведь это давно не только средство связи — это и кошелек, и плеер, и навигатор, средство для просмотра видео, чтения книг — доступ в мировое информационное пространство. Наш телефон держит в памяти все звонки, дорогие сердцу сообщения, переписку, личные фотографии. Это создает целую историю, телефон — часть самого человека. По сути можно выйти с телефоном в руках из дома и ни в чем не нуждаться.

Кроме того, телефоны сейчас очень рано появляются и у детей. Родители покупают либо чтобы развлечь ребенка, чтобы быть с ним на связи, да и попросту самим отдохнуть от чада. Но это сложный инструмент и дети должны уметь им пользоваться. Потому что любой предмет таит в себе и пользу, и вред. Очень важно обсуждать и контролировать выход в Интернет и возможности игр.

В идеале дети не должны пользоваться смартфоном дома. Это неправильно, если мы не выпускаем телефон из рук даже дома, мы должны общаться друг с другом. При этом дети всегда смотрят на родителей: если вы зависаете в смартфоне, то они будут брать с вас пример.

Можно установить определенные правила: мы не заходим в спальню с телефоном, мы оставляем его за пределами. Мы садимся за стол и все вместе откладываем телефоны в сторону. Минимум за два часа до сна не должно быть в руках гаджета. Красочные картинки, яркий экран сильно стимулируют наш мозг. Если мы играем, то это дополнительная стимуляция. Игры на телефоне опасны тем, что человек довольно легко может впасть в зависимость. Нашему мозгу очень нравится постоянный вброс гормонов радости, которые вырабатываются при очередном достижении в игре, вот только перед сном бешеная активность ни к чему».