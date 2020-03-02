Ниже некуда: причины возникновения гипотонии и почему это не менее опасно, чем повышенное давление
Причины возникновения
Согласитесь, про гипертонию мы слышим куда чаще, нежели про пониженное артериальное давление. Действительно, инсульты куда чаще случаются на фоне повышенного давления. Но и гипотоникам, которых меньше, чем гипертоников, приходится непросто. Эти люди часто испытывают головокружение, слабость, быструю утомляемость. Что считать низким давлением? Это когда верхняя граница давления ниже 90, а нижняя — меньше 60 мм рт. столба. Идеальным считается АД 120/80 мм рт.ст, но допустимы отклонения в зависимости от возраста.
Очень часто перед тем, как упасть в обморок, люди испытывают именно пониженное давление.
Причины снижения давления:
снижение сердечного выброса;
вялый тонус сосудов;
обезвоживание;
сильная кровопотеря;
повышенная рвота и диарея;
острый панкреатит;
алкогольная интоксикация и не только.
К слову, среди гипотоников немало тех, чья деятельность связана с большими физическими нагрузками. Например, спортсмены. То есть снижение сосудистого тонуса становится защитной реакцией организма. Врачи в целом сходятся во мнении (и оперируют статистикой), что гипотоники живут дольше гипертоников.
Фото: vostock-photo
Переход из одного состояния в другое
Любопытно, что гипотоник может стать гипертоником. Повышение артериального давления связанно со снижением эластичности кровеносных сосудов. Происходит это, конечно, не за один день, а в течение ряда лет. Поэтому так важно следить за артериальным давлением всем людям старше сорока лет. Порой пациенты не могут поверить, что у них «вдруг» повышенное давление, ведь никогда ничего не беспокоило. На самом деле длительное время просто не обращали внимания на изменения в самочувствии.
По наблюдениям же, от артериальной гипотензии чаще страдают молодые люди. От гипертонии — люди старшего возраста. Препаратов, стабилизирующих пониженное давление, немного. Скорее речь о том, чтобы повысить тонус стенок кровеносных сосудов. Хорошая новость: в отличие от гипертоников, вам не придется пожизненно, утром и вечером, принимать поддерживающие препараты.
Фото: vostock-photo
Опасные стереотипы
Если спросить у большинства людей без медицинского образования, как помочь гипотонику в критической ситуации (когда резко упало давление, человек упал в обморок или на грани), многие порекомендуют выпить кофе, чай или даже коньяк. А еще положить под язык нитроглицерин.
Оказывается, это опасные заблуждения. Чай, кофе, коньяк не повышают давление (разве что на пару минут). А вот выпить воды совершенно точно нужно: АД понижается при обезвоженности. Также нужно уложить пострадавшего так, чтобы его ноги располагались выше головы — обеспечить приток крови к мозгу. И никакого нитроглицерина. Нитрат, как и спазмолитики, еще больше понизят давление.
А вот если слышите совет съесть что-либо соленое (рыбу, квашеную капусту, огурчики), то эта народная мудрость не лишена смысла — соль повышает давление.
Важно: при гипотонии нужна тренировка сосудов. А это значит, что будет полезным постепенно приучить себя к контрастному душу, бане. Отдельное внимание стоит уделить физическим нагрузкам, связанным с движением. Длительные прогулки на свежем воздухе и полноценный сон не меньше 8–9 часов, ведь люди с пониженным давлением часто жалуются на сонливость и упадок сил.
А если чувствуете, что вот-вот готовы потерять сознание (в глазах потемнело, слабость), немедленно присядьте и опустите голову вниз между колен и равномерно дышите. Давление должно стабилизироваться.
Фото: vostock-photo
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