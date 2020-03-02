Ниже некуда: причины возникновения гипотонии и почему это не менее опасно, чем повышенное давление

Причины возникновения

Согласитесь, про гипертонию мы слышим куда чаще, нежели про пониженное артериальное давление. Действительно, инсульты куда чаще случаются на фоне повышенного давления. Но и гипотоникам, которых меньше, чем гипертоников, приходится непросто. Эти люди часто испытывают головокружение, слабость, быструю утомляемость. Что считать низким давлением? Это когда верхняя граница давления ниже 90, а нижняя — меньше 60 мм рт. столба. Идеальным считается АД 120/80 мм рт.ст, но допустимы отклонения в зависимости от возраста.

Очень часто перед тем, как упасть в обморок, люди испытывают именно пониженное давление.

Причины снижения давления:

снижение сердечного выброса;

вялый тонус сосудов;

обезвоживание;

сильная кровопотеря;

повышенная рвота и диарея;

острый панкреатит;

алкогольная интоксикация и не только.

К слову, среди гипотоников немало тех, чья деятельность связана с большими физическими нагрузками. Например, спортсмены. То есть снижение сосудистого тонуса становится защитной реакцией организма. Врачи в целом сходятся во мнении (и оперируют статистикой), что гипотоники живут дольше гипертоников.