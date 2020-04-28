Никаких скорых или такси и выписка из роддома через 8 часов: через что проходят будущие мамы в Англии
Визиты к гинекологу ― редкость
По словам живущего в Лондоне блогера Анастасии Шимшилашвили, которая родила там двоих детей, беременные в Англии посещают женскую консультацию гораздо реже, чем в России. Лично ее это не слишком радовало, но в России немало женщин, которые предпочли бы посещать гинеколога за время наблюдения пореже. Если речь не идет о беременности с патологиями, разумеется. В нашей стране женщина приходит к гинекологу в первые два триместра раз в 20 дней: сдать мочу, кровь, встать на весы, измерить давление, рассказать о жалобах, если они есть. В третьем триместре визиты становятся чаще: каждый десять дней. В Англии беременные приходят к врачу планово раз в полтора месяца. УЗИ также делается реже (конкретно ― дважды), но, по отзывам, подробней. У нас, если вы делаете процедуру не в частной клинике, УЗИ занимает немного времени ― экран отвернут к врачу, который комментирует, что видит. В Лондоне УЗИ делают на огромных экранах ― будущая мама и ее группа поддержки (к примеру, муж, мама) могут рассмотреть все в деталях, снять на телефон или попросить записать на диск.
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«По-моему, за время первой беременности у меня два раза только брали кровь - в том числе на 28 неделе, когда проверяют на сахар. Это обязательно, так как по статистике каждая десятая беременная приобретает диабет, который может остаться и после беременности. Обязательным считается носить все время беременности обменную карту с собой, чтобы в случае чего у врачей были все данные о вас и течении вашей беременности».
В метро британки берут с собой значок с надписью baby on board ― видя его, женщине должны уступить место. В московском метро, несмотря на объявления, уступают беременным далеко не всегда. Большинство пассажиров предпочитают уткнуться в телефон, делая вид, что не замечают женщину с животом. Или действительно не видят?
Платные роды ― нонсенс
«Рожать платно в Лондоне ― это что-то запредельное. Большинство делают это бесплатно по страховке (NHS). Нет такого понятия: платные роды ― это лучше. Популярны роды в бассейне, вертикальные роды. Но и в Москве это тоже сейчас практикуется, хотя большинство рожает в классической позе. А вот в Англии именно советуют вертикальные роды: считается, что женщине так легче разрешиться от бремени. Также здесь настаивают на том, чтобы роды были партнерскими, то есть чтобы роженица была не одна в этот момент ― для женщины это менее стрессовая ситуация. Вместо партнера, мужа может быть мама, сестра или подруга.
В Англии в роддом принимают только, когда у вас раскрытие матки четыре сантиметра и схватки регулярные: трижды в течение десяти минут не менее 45 секунд по длительности. То есть раньше смысла приезжать нет ― развернут. Вот еще что важно: в Англии скорая не возит рожениц! Женщина должна добираться своим ходом: либо на метро, либо на такси, на личном транспорте. Таксист вправе отказать вас везти, чаще всего так и происходит. В России же скорая обязана доставить роженицу в ближайший роддом.
Да, после естественных родов без осложнений выписывают уже через 8-10 часов, после кесарева сечения ― через 24 часа, максимум через 48. Мне кажется, это слишком быстро... Но объясняют тем, что роды ― это совершенно естественный процесс, плюс таким образом меньше риск у новорожденных заразиться чем-либо. В России, насколько я знаю, в роддоме могут держать три-четыре дня.
Никакой диеты молодой матери не существует: можно есть все что душе угодно. Собственно уже после родов вам предложат плотный завтрак, ланч ― в зависимости от времени дня. В общем, везде свои плюсы и минусы».
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Бонусы от столичных властей
Если сравнивать с Москвой, то у нас платные роды как раз-таки очень популярны. Это дает возможность выбрать врача, которому точно доверяешь, плюс отдельная палата после. Все-таки сильны отголоски советских времен: до сих пор можно встретить отзывы женщин, которые вспоминают акушерок и их отношение к роженицам как страшный сон. Считается, что если заплатил ― отношение точно будет другим. Роды по контракту в столице в среднем обойдутся в 100-110 тысяч рублей (мы не говорим о VIP-родах в модных перинатальных центрах, там в разы дороже - Прим.)
Добавим, к однозначным плюсам родов в Москве многие относят презенты от местных властей. Увы, в регионах подобного нет. Всем рожающим в столичных роддомах, с недавнего времени независимо от прописки, вручают так называемый набор от мэра Собянина. Он включает в себя необходимые вещи для новорожденного: молодые мамы сходятся во мнении, что это приятный, недешевый и действительно полезный подарок. Ради него в Москву едут рожать даже из соседних регионов! Вместо набора можно выбрать денежный эквивалент - 20 тысяч рублей. Также в столичных и подмосковных роддомах сотрудник ЗАГСа на месте регистрирует малыша ― родителям не нужно специально ехать в МФЦ ради этого. Так что плюсов везде хватает.
Фото: Pexels.com, Pixabay.com
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