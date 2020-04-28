Никаких скорых или такси и выписка из роддома через 8 часов: через что проходят будущие мамы в Англии

Платные роды ― нонсенс

«Рожать платно в Лондоне ― это что-то запредельное. Большинство делают это бесплатно по страховке (NHS). Нет такого понятия: платные роды ― это лучше. Популярны роды в бассейне, вертикальные роды. Но и в Москве это тоже сейчас практикуется, хотя большинство рожает в классической позе. А вот в Англии именно советуют вертикальные роды: считается, что женщине так легче разрешиться от бремени. Также здесь настаивают на том, чтобы роды были партнерскими, то есть чтобы роженица была не одна в этот момент ― для женщины это менее стрессовая ситуация. Вместо партнера, мужа может быть мама, сестра или подруга.

В Англии в роддом принимают только, когда у вас раскрытие матки четыре сантиметра и схватки регулярные: трижды в течение десяти минут не менее 45 секунд по длительности. То есть раньше смысла приезжать нет ― развернут. Вот еще что важно: в Англии скорая не возит рожениц! Женщина должна добираться своим ходом: либо на метро, либо на такси, на личном транспорте. Таксист вправе отказать вас везти, чаще всего так и происходит. В России же скорая обязана доставить роженицу в ближайший роддом.

Да, после естественных родов без осложнений выписывают уже через 8-10 часов, после кесарева сечения ― через 24 часа, максимум через 48. Мне кажется, это слишком быстро... Но объясняют тем, что роды ― это совершенно естественный процесс, плюс таким образом меньше риск у новорожденных заразиться чем-либо. В России, насколько я знаю, в роддоме могут держать три-четыре дня.

Никакой диеты молодой матери не существует: можно есть все что душе угодно. Собственно уже после родов вам предложат плотный завтрак, ланч ― в зависимости от времени дня. В общем, везде свои плюсы и минусы».