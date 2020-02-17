### Откуда что берется?Психосоматические нарушения — это симптомы или заболевания, которые развиваются как ответная реакция организма на стресс. Что это может быть?бессонница;регулярные головные боли;кожные дерматиты;язвенный колит;перхоть;акне;кишечно-желудочные расстройства (когда перед важной встречей автоматически «крутит» живот);потеря веса или бесконтрольный жор (заедаем стресс или кусок в горло не лезет);панические атаки. Эти реакции могут как появляться, так и исчезать в зависимости от наличия серьезных стрессов в жизни. Потеряли работу — тут же активизировалась бессонница, высыпали непонятные пятна на коже или "вдруг" появилась перхоть. Но когда проблема решилась, эти проявления сами сходят на нет. Хуже, когда они становятся именно заболеваниями. Тогда речь может уже идти об:астме;аллергии;псориазе;гипертонии;мигрени;язве желудка; ревматоидном артрите;острой сердечной недостаточности;сахарном диабете II типа.Конечно, возникновению перечисленных болезней способствует целый спектр факторов. И хронический стресс, нервное перенапряжение — в числе первых. ### Жизнь без стресса — это утопияМожно ли избавиться от стресса раз и навсегда? Конечно, нет, это утопия. Более того, стресс — это абсолютно нормальная реакция на возникающие обстоятельства. Так наш организм готовится то ли действовать, то ли спасаться условным бегством. Психологи отмечают, что очень часто люди с психосоматическими заболеваниями годами подавляют в себе эмоции, терпят ситуацию, которая их не устраивает. Например, коллекционируют обиды на кого-то из близких родственников, держатся за нелюбимую работу, лишь бы платить по счетам, не умеют разрешать конфликты, не могут совладать с гневом, завистью, агрессией. Эмоции, которые не имеют выхода, будто подтачивают организм изнутри. Люди могут годами ходить к врачам, сдавать анализы, тратить деньги и продолжать испытывать дискомфорт. Безусловно, у организма есть определенный психологический запас прочности. Возникновение стрессовой ситуации не означает, что организм тут же выйдет из строя и отреагирует рядом болячек. Важно, чтобы уровень стресса не превышал допустимый порог. После того, как критическая ситуация миновала, организм должен вернуться в норму. Если же ситуация разрешилась, а человек по-прежнему в напряжении, начинаются проблемы. Длительные негативные переживания истощают энергию и внутренние ресурсы.К слову, в нашей стране всплеск психосоматических заболеваний пришелся на начало девяностых. Неудивительно, почему! В те годы мало кто чувствовал уверенность в завтрашнем дне, рушился привычный уклад жизни, многие оставались без работы и средств к существованию. Тогда же отмечался всплеск язвенных кровотечений, «помолодела» ишемическая болезнь сердца, а на повышенное артериальное давление стало жаловаться в разы больше женщин. ### Как помочь себе?Перестаньте сдерживать негативные чувства и убегать от проблемы, которая годами мучит вас. Вероятно, в данном случае понадобится помощь психолога.Любой психотерапевт скажет вам, что очень полезно снимать напряжение с помощью физических нагрузок. Этим еще в 19 веке лечили депрессивные расстройства. Спорт, работа на даче, бассейн, длительные активные прогулки. В результате вы должны чувствовать приятную усталость в мышцах, внимание переключается. Освойте дыхательные техники. Их множество, какая-либо обязательно поможет вам расслабиться в момент напряжения.Следите за питанием. Особое внимание уделите продуктам, являющимися источниками триптофана. Нехватка этой аминокислоты ведет к снижению уровня серотонина, а значит, к беспокойству, раздражительности, снижению работоспособности. Триптофан содержится в сыре, рыбе, мясе, бобовых, твороге, грибах, финиках, красной и черной икре.Но, конечно, когда речь идет уже о заболевании, только эти приемы не решат проблему. Разбираться с ним придется по двум фронтам: с психологом, чтобы устранить саму причину возникновения, и с врачом-специалистом. К сожалению, не всякий профильный врач отправит пациента на прием к психотерапевту, выявив психосоматический диагноз. Но вы можете сделать это сами, ведь каждый из нас зачастую знает, что именно могло послужить причиной сбоя в организме. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!