Литий – лекарство от депрессии или вред

Что такое литий?
Из лития сделана батарея вашего смартфона, ноутбука, фотоаппарата. Литий широко применяется в психиатрии — как лекарство для пациентов с биполярным расстройством. А еще литий — это ценный микроэлемент, который важен для работы нашего организма, и в особенности — нервной системы.
Посмотрите на состав витаминных комплексов, которые вы пьете. Вы можете найти там разные витамины, железо, магний и кальций, и даже такие редкие микроэлементы, как молибден, олово и никель... Но где же литий?
Этот микроэлемент редко добавляют в состав мультивитаминов. Причины тут может быть две. Первая — предвзятое отношение к литию как к психиатрическому лекарству, которое в высоких дозах довольно токсично. Вторая — недооценка важности лития для нашего организма.
Но сегодня появляется все больше исследований, доказывающих, что достаточное количество лития в организме действительно важно для сопротивления стрессам. И ученые создали такие формы лития, которые эффективны в малых дозах и не токсичны.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Как понять, нужен ли вам литий
Определяем нехватку лития в организме: 5 признаков
Самый объективный способ узнать о действительной нехватке лития в организме — сдать анализ на содержание лития в волосах и в крови. Однако сразу стоит заметить, что это достаточно редкий и сложный анализ, к тому же, дорогой, и доступен он не всем. И далеко не всем нужно его сдавать. Для начала проанализируйте, есть ли у вас косвенные признаки его отсутствия, приведенные ниже. И если вам кажется, что есть, то подтвердить или опровернуть это в любом случае нужно совместно с лечащим врачом, который при необходимости сможет порекомендовать безопасные формы лития и дозировку.
1. Вы живете в России
У большей части нашего населения наблюдается нехватка лития.
Этот микроэлемент должен поступать к нам с пищей. Но в той еде и воде, что мы потребляем — особенно в центральной части России — ценного вещества крайне мало. Исключение составляют продукты, выращенные на вулканических почвах в районе Крыма и на Кавказе, и воды из местных источников.
Из той пищи, что россияне едят регулярно, достаточно приличное количество лития может быть... в борще. А точнее — в свекле, которая входит в его состав. Не зря у нас так любят этот «народный» суп! Однако если вы не едите борщ каждый день на завтрак и ужин, вполне вероятно, что у вас все равно будет нехватка лития.
2. При стрессе у вас резко ухудшается настроение
Конечно, это вполне нормально — реагировать на стресс некоторой подавленностью. Но человек с устойчивой психикой обычно в состоянии быстро взять себя в руки — и начать решать появившиеся проблемы.
У человека с нехваткой лития это не работает так. Проблемы кажутся ужасными и непреодолимыми, хочется забиться в угол и спрятаться там до лучших времен. В исследовании на крысах было установлено, что литий участвует в процессе выработки серотонина, так называемого «гормона счастья» и именно поэтому его считают «стабилизирующим настроение».
Фото: Eastnews
3. Вы склонны «решать» проблемы с помощью алкоголя или, например, вкусной еды
Это называется «зависимое поведение». И не так важно, от чего именно вы зависимы — от выпивки, табака, компьютерных игр, сериалов, булочек, любимого человека… Желание броситься в утешающую зависимость на фоне стресса — тревожный звоночек, говорящий о том, что в вашем организме происходит что-то неладное. И, возможно, именно нехватка лития повлияла на развитие зависимого поведения.
4. Вы периодически впадаете в апатию и в состояние «все бессмысленно»
Возможно, вы живете в таком состоянии уже давно, а может, у вас даже бывают мысли о самоубийстве.
Это очень похоже на депрессию. Если вы подозреваете, что вы в депрессии или близки к ней, стоит посетить психиатра или психотерапевта и получить более точный диагноз.
Тем не менее, стоит отметить, что дефицит лития также может приводить к депрессивным состояниям, ведь, как мы говорили выше, он влияет на процесс выработки серотонина в ответ на стресс.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
5. У вас депрессия, но антидепрессанты не помогают или помогают слабо
Предположим, врач уже поставил вам диагноз «депрессия» и прописал антидепрессанты. Вы пьете таблетки, но эффекта от них мало или вовсе нет, вы продолжаете чувствовать апатию и ощущение бессмысленности. В некоторых случаях при подобной картине врач может принять решение о дополнительном приеме препаратов с литием, потому что они косвенно влияют на эффективность антидепрессантов.
Пить или не пить?
Если пройдясь по этому списку, вы обнаружили у себя большинство признаков, то не стоит нестись в аптеку и требовать литий. Ведь как было сказано выше, некоторые его формы, которые применяются в психиатрии, могут быть достаточно токсичны. Однако это повод задуматься о своем здоровье и поговорить на эти темы с лечащим врачом.
Текст: Ольга Громова
Фото: Vostock Photo, Eastnews
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