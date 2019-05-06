Литий – лекарство от депрессии или вред

Как понять, нужен ли вам литий

Определяем нехватку лития в организме: 5 признаков

Самый объективный способ узнать о действительной нехватке лития в организме — сдать анализ на содержание лития в волосах и в крови. Однако сразу стоит заметить, что это достаточно редкий и сложный анализ, к тому же, дорогой, и доступен он не всем. И далеко не всем нужно его сдавать. Для начала проанализируйте, есть ли у вас косвенные признаки его отсутствия, приведенные ниже. И если вам кажется, что есть, то подтвердить или опровернуть это в любом случае нужно совместно с лечащим врачом, который при необходимости сможет порекомендовать безопасные формы лития и дозировку.

1. Вы живете в России

У большей части нашего населения наблюдается нехватка лития.

Этот микроэлемент должен поступать к нам с пищей. Но в той еде и воде, что мы потребляем — особенно в центральной части России — ценного вещества крайне мало. Исключение составляют продукты, выращенные на вулканических почвах в районе Крыма и на Кавказе, и воды из местных источников.

Из той пищи, что россияне едят регулярно, достаточно приличное количество лития может быть... в борще. А точнее — в свекле, которая входит в его состав. Не зря у нас так любят этот «народный» суп! Однако если вы не едите борщ каждый день на завтрак и ужин, вполне вероятно, что у вас все равно будет нехватка лития.

2. При стрессе у вас резко ухудшается настроение

Конечно, это вполне нормально — реагировать на стресс некоторой подавленностью. Но человек с устойчивой психикой обычно в состоянии быстро взять себя в руки — и начать решать появившиеся проблемы.

У человека с нехваткой лития это не работает так. Проблемы кажутся ужасными и непреодолимыми, хочется забиться в угол и спрятаться там до лучших времен. В исследовании на крысах было установлено, что литий участвует в процессе выработки серотонина, так называемого «гормона счастья» и именно поэтому его считают «стабилизирующим настроение».