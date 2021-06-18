На пределе: кто из селебрити пережил публичный нервный срыв и чего им это стоило
Бритни Спирс так и не оправилась после срыва
Хронический стресс часто приводит к публичным нервным срывам. В этой связи вспоминается история Бритни Спирс, которая в феврале 2007 года зашла в первый попавшийся салон красоты в Лос-Анджелесе и потребовала обрить ее налысо. Опешивший мастер отказался — тогда певица схватила машинку и сделала это сама. А следом отправилась в тату-салон, где ей набили татуировку на шее. Кадры с обритой налысо Бритни облетели тогда весь мир. Спирс больше не в силах была скрывать затянувшийся стресс, в котором пребывала не один год. Он был связан с постоянной жизнью на виду, непрекращающимися гастролями, проблемами в личной жизни, напряженными отношениями с близкими. Увы, даже спустя годы поп-певица так и не смогла полностью преодолеть последствия того периода жизни: ее карьера пошла под откос, 39-летняя женщина до сих пор находится под опекой отца, с которым постоянно судится...
Стресс или дурной характер?
Хронический стресс нередко вызывает приступы агрессии. И тут вспоминается Наоми Кэмпбелл, которая не раз привлекалась к ответственности за рукоприкладство. После того как она швырнула телефон в горничную, той наложили четыре шва на затылок. В другой раз супермодель устроила скандал на борту и не побоялась наброситься с кулаками на полицейских, призванных утихомирить ее. Выплачивая штрафы, Наоми объясняла все затянувшимся стрессом из-за напряженной работы и проблем в личной жизни. Впрочем, некоторые уверены, что стресс в данном случае служит оправданием скверному характеру.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GlobalLookPress
Кира Найтли и охота на нее
Публичным людям, с одной стороны, пережить стрессовую ситуацию проще — к их услугам лучшие специалисты, возможность обеспечить себе достойный отпуск. С другой стороны, они находятся под постоянным давлением. Так, Кира Найтли вспоминала, что в 22 года, когда один за другим начали выходить знаковые проекты с ней, она столкнулась с продолжительным стрессом и паническими атаками. В итоге она обратилась к психотерапевту. Тот диагностировал у нее посттравматическое стрессовое расстройство. Девушка боялась выйти из дома — папарацци буквально вели за ней охоту. И пока одни мечтают об этом и делают все возможное для привлечения внимания, Найтли была готова навсегда уйти из кино. Потом она повзрослела, остыла и изменила свое отношение к побочным эффектам популярности.
С продолжительным стрессом актриса столкнулась уже годы спустя, став матерью. Найтли сочувствует всем женщинам, которые воспитывают детей, не имея возможности нанять няню. По словам Киры, ее жизнь на какой-то момент превратилась в ад, ведь после тяжелых родов она набрала лишний вес, перестала спать и не понимала, что делать с орущим младенцем... Хронический стресс часто диагностируется у родивших женщин.
А порой люди живут с расстройством психики, ошибочно принимая его за стресс. Так было со стендап актрисой Юлий Ахмедовой. Она не могла понять, почему постоянно испытывает резкие перепады настроения. То она чувствовала себя способной свернуть горы, то не могла найти сил встать утром с постели. Только годы спустя ей поставили диагноз биполярное расстройство, Ахмедова регулярно принимает препараты и посещает специалиста: эти меры помогают ей контролировать свое состояние. Правда, срывы все равно возможны. Однажды девушка прилетела в отпуск одна и разрыдалась на пороге ресторана, куда ее поначалу отказались пускать без пары...
Комментарий специалиста: признаки и причины стресса
Хронический стресс — это продолжительная активация адаптационных реакций организма под воздействием неблагоприятных факторов. Приводит к развитию невротических расстройств и соматических заболеваний. На физиологическом уровне проявляется быстрой утомляемостью, бессонницей или повышенной сонливостью, изменением аппетита, расстройством пищеварения, головными болями. Перечень психологических нарушений включает перепады настроения, раздражительность, подавленность, плаксивость, снижение активного внимания и памяти.
Основным фактором хронической стрессовой реакции считается продолжительная психоэмоциональная нагрузка. Непосредственных причин множество, они всегда индивидуальны — то, что для одного человека является нормальным, для другого будет источником стресса. В список наиболее распространенных провоцирующих обстоятельств включают:
Дисгармоничные отношения. Недопонимание и частые ссоры с родственниками, коллегами поддерживают постоянное напряжение. Характерные ситуации — агрессивное соперничество на работе, алкоголизм супруга, асоциальный образ жизни близкого родственника.
Чрезмерные нагрузки. Хронической форме стресса подвержены люди, активно занимающиеся умственным и физическим трудом. Вероятность появления симптомов выше во время студенческих сессий, при выполнении работы без выходных, в ночные смены.
Продолжительные болезни. Физическое истощение и ограничения, вызванные плохим самочувствием, являются причинами стресса. Тревогу вызывает неопределенность будущего, неуверенность в восстановлении работоспособности, внешней привлекательности.
Материальные трудности. Финансовые и жилищные проблемы — один из наиболее распространенных стрессовых факторов. К группе риска относятся люди, не имеющие постоянного места работы, многодетные семьи, пенсионеры.
Неразрешимые проблемы. Источником напряжения становится ситуация, которая приносит вред здоровью или социальному благополучию, но не может быть завершена в ближайшее время. Примеры: невыплаченный кредит, проживание в (или близко к ней) зоне боевых действий, тяжелая болезнь члена семьи.
Фото: Instagram @yakhmedova
Какими проблемами со здоровьем чреват хронический стресс
При хроническом стрессе происходит интенсивное производство гормонов — адреналина, кортизола и некоторых других. Эндокринные сбои приводят к эректильной дисфункции, снижению сексуального влечения, нарушениям менструального цикла. Угнетается активность иммунитета, организм становится подвержен развитию и обострению инфекций, хронических соматических болезней. Неспособность пациентов расслабиться, отдохнуть провоцирует увлечение алкоголем и наркотиками. Депрессивные симптомы нередко включают суицидальное поведение — мысли о смерти, попытки самоубийства.
Одно и то же воздействие может быть по-разному оценено людьми. Одна и та же ситуация (например, утрата определенной суммы) у одного человека вызовет сильный стресс, а у другого лишь досаду. Все зависит от того, какое значение человек предает данной ситуации. Большую роль играют сила нервной системы, жизненный опыт, воспитание, принципы, жизненная позиция, нравственные оценки и т.д.
Воздействию стресса больше подвержены люди, для которых характерна тревожность, повышенная возбудимость, неуравновешенность, склонность к ипохондрии и депрессии. Одним из важнейших факторов является состояние нервной системы на данный момент. В периоды переутомлений и болезней у человека снижается способность адекватно оценивать ситуацию и сравнительно небольшие воздействия могут вызвать серьезный стресс.
Последние исследования психологов показали, что менее восприимчивыми к стрессу являются люди с наименьшим уровнем кортизола. Как правило, их тяжелее вывести из себя.
_Фото: GlobalLookPress, Instagram Юлии Ахмедовой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!