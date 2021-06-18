На пределе: кто из селебрити пережил публичный нервный срыв и чего им это стоило

Бритни Спирс так и не оправилась после срыва

Хронический стресс часто приводит к публичным нервным срывам. В этой связи вспоминается история Бритни Спирс, которая в феврале 2007 года зашла в первый попавшийся салон красоты в Лос-Анджелесе и потребовала обрить ее налысо. Опешивший мастер отказался — тогда певица схватила машинку и сделала это сама. А следом отправилась в тату-салон, где ей набили татуировку на шее. Кадры с обритой налысо Бритни облетели тогда весь мир. Спирс больше не в силах была скрывать затянувшийся стресс, в котором пребывала не один год. Он был связан с постоянной жизнью на виду, непрекращающимися гастролями, проблемами в личной жизни, напряженными отношениями с близкими. Увы, даже спустя годы поп-певица так и не смогла полностью преодолеть последствия того периода жизни: ее карьера пошла под откос, 39-летняя женщина до сих пор находится под опекой отца, с которым постоянно судится...

Стресс или дурной характер?

Хронический стресс нередко вызывает приступы агрессии. И тут вспоминается Наоми Кэмпбелл, которая не раз привлекалась к ответственности за рукоприкладство. После того как она швырнула телефон в горничную, той наложили четыре шва на затылок. В другой раз супермодель устроила скандал на борту и не побоялась наброситься с кулаками на полицейских, призванных утихомирить ее. Выплачивая штрафы, Наоми объясняла все затянувшимся стрессом из-за напряженной работы и проблем в личной жизни. Впрочем, некоторые уверены, что стресс в данном случае служит оправданием скверному характеру.