Неправильный прикус: когда и как формируется, какими проблемами грозит и можно ли это исправить

Чем грозит неправильный прикус?

Существуют 2 большие группы аномалий прикуса: скелетные и зубо-альвеолярные. Полость рта является первичным звеном пищеварительного тракта, здесь начинается обработка пищи, в которой принимают непосредственное участие зубы и комплекс мышц зубочелюстной системы. Эта самая система начинает распределять жевательную нагрузку, но при неправильном прикусе - смыкании и нагрузка будет распределена неправильно, нерационально. По итогу тот самый дисбаланс — какие-то зубы будут перегружены в большей степени и у них локально появятся сколы, трещины, травматический периодонтит, «выколачивание» некоторых зубов и т.д. Тоже и с мышцами: какие-то группы получают большую нагрузку - появляются боли в мышцах. Так как это единая система, то будет страдать и височно-нижнечелюстной сустав, произойдут изменения в структуре ВНЧС (дислокация суставного диска, патологические изменения в связках и костных структурах), что может повлечь возникновение щелчка, шумов в ухе, болезненность или даже невозможность отрывания рта. Кроме этого могут возникнуть сильные головные боли — согласитесь, все это сильно ухудшает качество жизни.

Локальные изменения в зубочелюстной системе, неправильный прикус, гипертонус мышц оказывают большое влияние также на осанку. Поэтому зачастую врач стоматолог-ортодонт обращается к помощи смежных специалистов: гнатологам, остеопатам, кинезиологам.

Обратите внимание на питание детей

Причиной формирования скелетных аномалий является, как правило, генетика и скорее всего ребенку передастся профиль родителей. Но даже это исправимо, если зная о последствиях, родители приведут ребенка к ортодонту для контроля изменений и своевременного вмешательства. Поэтому рекомендовано показывать ребенка доктору-ортодонту в возрасти 4-6 лет.

Причин же зубоальвеолярных аномалий прикуса множество. Начнем с того, что же формирует прикус. Прикус — это взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюсти. А когда это смыкание возникает?

Мы говорим о постоянном прикусе, о том смыкании с которым, в идеале, нам жить всю жизнь. Отметим, что единственная кость черепа, которая подвижна – это нижняя челюсть. И находит она свое правильное положении в момент формирования «ключа окклюзии», когда прорезываются первые постоянные моляры – бугры и фиссуры, благодаря которой нижняя челюсть находит свое место. Это возраст 6-7 лет. А что происходит в этот период с детьми?

Сейчас наблюдаем следующую тенденцию: характер питания поменялся, детская пища стала проще – все максимально мягко, измельчено, порезано на маленькие кусочки. Нет нормального жевания, соответственно нет адекватной жевательной нагрузки — челюсть не растет, зубы не прорезываются в срок. Дети любят и зачастую едят много сладкого. Большое количество простых углеводов и сахара приводит к возникновению кариеса. И первый кариес постоянных зубов, конечно, это кариес первых моляров. Именно тогда появляются первые пломбы, и очень часто это пломбы – «залипухи», которые не имеют никакой анатомии зуба. И вот именно в этот момент могут начаться первые патологические изменения прикуса.