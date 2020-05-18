Неправильный прикус: когда и как формируется, какими проблемами грозит и можно ли это исправить
Чем грозит неправильный прикус?
Существуют 2 большие группы аномалий прикуса: скелетные и зубо-альвеолярные. Полость рта является первичным звеном пищеварительного тракта, здесь начинается обработка пищи, в которой принимают непосредственное участие зубы и комплекс мышц зубочелюстной системы. Эта самая система начинает распределять жевательную нагрузку, но при неправильном прикусе - смыкании и нагрузка будет распределена неправильно, нерационально. По итогу тот самый дисбаланс — какие-то зубы будут перегружены в большей степени и у них локально появятся сколы, трещины, травматический периодонтит, «выколачивание» некоторых зубов и т.д. Тоже и с мышцами: какие-то группы получают большую нагрузку - появляются боли в мышцах. Так как это единая система, то будет страдать и височно-нижнечелюстной сустав, произойдут изменения в структуре ВНЧС (дислокация суставного диска, патологические изменения в связках и костных структурах), что может повлечь возникновение щелчка, шумов в ухе, болезненность или даже невозможность отрывания рта. Кроме этого могут возникнуть сильные головные боли — согласитесь, все это сильно ухудшает качество жизни.
Локальные изменения в зубочелюстной системе, неправильный прикус, гипертонус мышц оказывают большое влияние также на осанку. Поэтому зачастую врач стоматолог-ортодонт обращается к помощи смежных специалистов: гнатологам, остеопатам, кинезиологам.
Обратите внимание на питание детей
Причиной формирования скелетных аномалий является, как правило, генетика и скорее всего ребенку передастся профиль родителей. Но даже это исправимо, если зная о последствиях, родители приведут ребенка к ортодонту для контроля изменений и своевременного вмешательства. Поэтому рекомендовано показывать ребенка доктору-ортодонту в возрасти 4-6 лет.
Причин же зубоальвеолярных аномалий прикуса множество. Начнем с того, что же формирует прикус. Прикус — это взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюсти. А когда это смыкание возникает?
Мы говорим о постоянном прикусе, о том смыкании с которым, в идеале, нам жить всю жизнь. Отметим, что единственная кость черепа, которая подвижна – это нижняя челюсть. И находит она свое правильное положении в момент формирования «ключа окклюзии», когда прорезываются первые постоянные моляры – бугры и фиссуры, благодаря которой нижняя челюсть находит свое место. Это возраст 6-7 лет. А что происходит в этот период с детьми?
Сейчас наблюдаем следующую тенденцию: характер питания поменялся, детская пища стала проще – все максимально мягко, измельчено, порезано на маленькие кусочки. Нет нормального жевания, соответственно нет адекватной жевательной нагрузки — челюсть не растет, зубы не прорезываются в срок. Дети любят и зачастую едят много сладкого. Большое количество простых углеводов и сахара приводит к возникновению кариеса. И первый кариес постоянных зубов, конечно, это кариес первых моляров. Именно тогда появляются первые пломбы, и очень часто это пломбы – «залипухи», которые не имеют никакой анатомии зуба. И вот именно в этот момент могут начаться первые патологические изменения прикуса.
Фото: Pixabay.com
Прикус — это не только про зубы
Важен тип дыхания ребенка — дышать нужно носом. И обязательно обратится к ЛОРу, если есть проблемы с носовым дыханием и появляется ночное апное. Тип дыхания также влияет на формирования правильного прикуса. Помимо того, что при носовом дыхании правильно формируется носовые ходы и пазухи, так еще и правильно формируется верхняя челюсть, так как она является составной частью дна полости носа и гайморовой пазухи.
Итак, в формировании правильного прикуса важно:
- жевательная нагрузка на челюсти для их полноценного развития;
- контакты зубов – «ключ окклюзии»;
- правильное носовое дыхание;
- мышечный баланс, ведь формирование прикуса также зависит от мышечного тонуса языка и круговой мышцы рта.
Какое влияние на прикус оказывает детская соска?
Соска нужна для удовлетворения врожденного сосательного рефлекса. При сосании груди происходит перестройка положения мышц и их тонуса, язык занимает положение внизу, «ложась» на дно полости рта и формируя зубную дугу нижней челюсти. Поэтому говоря о соске, она должна максимально повторять форму груди при сосании, именно для контроля положения языка – такая соска называется ортодонтической. Только ее использование допустимо. Если форма соски округлая, то язык «не понимает», где ему нужно находится и просто свободно «гуляет» в полости рта. Зачастую именно использование соски приводит к возникновению таких патологий, как открытый или дистальный прикус.
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Исправление прикуса — процесс долгоиграющий. Чем раньше мы приступаем к лечению, тем оно будет быстрее, дешевле и эффективнее. Чем старше мы становимся, тем сложнее лечить патологии прикуса и дороже. Зачастую тогда мы говорим о комбинированном или о компромиссном лечении, когда с помощью только врача-ортодонта сложно вылечить патологию прикуса и необходима помощь смежных специалистов.
Большинство пациентов «в возрасте» после прохождения ортодонтического лечения, нуждаются в рациональном протезировании. В среднем ортодонтическое лечение взрослого пациента занимает 1.5-2 года. Но это усредненные значения, так как перемещение зубов и построение функционального прикуса — процесс индивидуальный.
Фото: Depositphotos.com, Pixabay.com
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