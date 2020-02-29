Почему россиян считают закомплексованными в сексе и что с этим делать
Россиян не считают самыми привлекательными в мире
Тот или иной ресурс ежегодно составляет списки самых сексуально раскрепощенных стран. России в лидерах нет ни в одном. В 2017 году лидировали шведы (уроки полового воспитания начинаются еще в дошкольном возрасте, по ТВ идут программы 18+). А в минувшем году украинцы были признаны самой сексуальной нацией. На втором и третьем месте датчане и филиппинцы — их респонденты посчитали наиболее привлекательными. Мы всего лишь на 33-м месте.
За границей многие считают россиян закомплексованными. С одной стороны хочется поспорить: не наши ли девушки всегда на каблуках и с тщательным макияжем? С другой, вспомните почти любую свадьбу, на которой довелось побывать. Во время неизменных пошловатых конкурсов гости краснеют и бледнеют, или идут вразнос так, что стыдно всем остальным. В любом ночном клубе лишь несколько человек будут танцевать с удовольствием и раскованно — остальные явно в зажиме.
Русские красавицы всегда хотят хорошо выглядят — над этим многие иронизируют, мол только наших можно встретить в очереди на ранний рейс на каблуках и при макияже. При этом иностранцы нередко замечают, что россиянки в мини каждый раз поправляют юбку или декольте, так как им постоянно нужно удостовериться, все ли с их образом в порядке.
Фото: vostock-photo
При чем тут советское наследие?
Психологи связывают зажатость соотечественников в том числе с советским наследием, когда информации о сексе было мало, говорить в семье на подобные темы считалось неприличным, на все вопросы, откуда берутся дети, отвечали: аист принес или в капусте нашли. Краснеющие родители при этом смущенно хихикали, вызывая у любопытных детей еще больше вопросов. Да и сейчас, годы спустя, можете ли вы, к примеру, смотреть вместе с родителями фильм с довольно откровенными постельными сценами? Так чтобы никто не смущался, а может еще и пошутить в процессе? Уверены, не все ответят на этот вопрос утвердительно. Хотя информации о сексе стало в разы больше, да и сам секс стал куда доступней. И в этом как свои плюсы, так и минусы.
Фото: vostock-photo
Из крайности в крайность
Так, сексологи отмечают, что сейчас к ним обращаются куда чаще, нежели пятнадцать лет назад. И зачастую приходят парами. И мужчины нередко жалуются на пресыщенность (к вопросу о доступности секса и порно), а женщины хотят качественного секса. По словам сексолога и психиатра Евгения Кульгавчука не такие уж мы и зажатые в сексе. А порно в жизни некоторых так много, что от него только вред.
«Немало пациентов приходит с порнозависимостью, которые понимают, что порнография разрушает их жизнь, что у них уже нет сексуального влечения, то есть они выпотрошены эмоционально. но они продолжают смотреть и не могут избавиться от этой зависимости», - отмечает специалист.
Психологи сходятся во мнении, что комплексы появляются из-за желания соответствовать чьим-то ожиданиям. А комплексов у нас предостаточно. Во времена царящего культа молодости женщины старше пятидесяти жалуются на отсутствие сексуальных отношений и ощущение непривлекательности (лишний вес, морщины, отсутствие денег на косметолога). Последний момент действительно важен, ведь по статистике мужчины называют неухоженность женщины первой причиной, по которой они теряют к ней интерес. При этом популярный психолог Михаил Лабковский не устает повторять, что возраст, внешность и характер никак не влияют на сексуальную привлекательность в глазах противоположного пола.
Мол, имеет значение только уверенность в себе. Если женщина сама себе нравится, она привлекает других. И наоборот. Также психолог любит приводить в качестве примера знаменитые пары, в которых женщина не соответствует общепринятым стандартам красоты: Йоко Оно и Джонн Леннон, Вуди Аллен и Сун-И Превен, Клайв Оуэн и Сара Фейтон и другие.
А на все вопросы о чьих-то сексуальных подвигах шутники всерьез советуют отвечать, как в анекдоте:
«80-летний пациент приходит на прием к доктору и жалуется на отсутствие эрекции. Сексолог отвечает, что в его возрасте это в принципе нормально. Тот приводит аргумент:
Но мой сосед-ровесник рассказывает, что имеет секс два-три раза за ночь, а у меня не получается!
Так и вы говорите! - невозмутимо советует доктор».
Фото: vostock-photo
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