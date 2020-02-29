Почему россиян считают закомплексованными в сексе и что с этим делать

Из крайности в крайность

Так, сексологи отмечают, что сейчас к ним обращаются куда чаще, нежели пятнадцать лет назад. И зачастую приходят парами. И мужчины нередко жалуются на пресыщенность (к вопросу о доступности секса и порно), а женщины хотят качественного секса. По словам сексолога и психиатра Евгения Кульгавчука не такие уж мы и зажатые в сексе. А порно в жизни некоторых так много, что от него только вред.

«Немало пациентов приходит с порнозависимостью, которые понимают, что порнография разрушает их жизнь, что у них уже нет сексуального влечения, то есть они выпотрошены эмоционально. но они продолжают смотреть и не могут избавиться от этой зависимости», - отмечает специалист.

Психологи сходятся во мнении, что комплексы появляются из-за желания соответствовать чьим-то ожиданиям. А комплексов у нас предостаточно. Во времена царящего культа молодости женщины старше пятидесяти жалуются на отсутствие сексуальных отношений и ощущение непривлекательности (лишний вес, морщины, отсутствие денег на косметолога). Последний момент действительно важен, ведь по статистике мужчины называют неухоженность женщины первой причиной, по которой они теряют к ней интерес. При этом популярный психолог Михаил Лабковский не устает повторять, что возраст, внешность и характер никак не влияют на сексуальную привлекательность в глазах противоположного пола.

Мол, имеет значение только уверенность в себе. Если женщина сама себе нравится, она привлекает других. И наоборот. Также психолог любит приводить в качестве примера знаменитые пары, в которых женщина не соответствует общепринятым стандартам красоты: Йоко Оно и Джонн Леннон, Вуди Аллен и Сун-И Превен, Клайв Оуэн и Сара Фейтон и другие.

А на все вопросы о чьих-то сексуальных подвигах шутники всерьез советуют отвечать, как в анекдоте:

«80-летний пациент приходит на прием к доктору и жалуется на отсутствие эрекции. Сексолог отвечает, что в его возрасте это в принципе нормально. Тот приводит аргумент: