Нелепые падения, ожоги и другие новогодние травмы: подсказка, как их избежать
Рашид Бельхамиди
травматолог-ортопед «Клиники инновационных технологий» в Куркино
Будьте осторожны с пиротехникой
Самые частые «новогодние» травмы — ушибы, вывихи и переломы, полученные в результате падений. Этому есть объяснение. В период каникул у большинства из нас кардинально меняется распорядок дня. Множество праздничных мероприятий способствует более активному перемещению. Как правило, в местах массового скопления людей риск травматизма намного выше. Кроме того, зимой ситуация осложняется характерными сезонными факторами: гололедом, сугробами, ухудшением видимости при обильном снегопаде.
В праздничные дни, особенно в новогоднюю ночь, очень часто происходят травмы из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Самые распространенные повреждения — ожоги рук и лица. Это очень опасные травмы, которые могут привести к потере зрения и ампутации конечностей. Чтобы избежать таких инцидентов, необходимо внимательно читать инструкцию к пиротехнике и учитывать, что радиус опасной зоны может составлять от 5 до 20 и более метров, в зависимости от класса изделий.
Конечно, всем хочется, чтобы новогодние каникулы были наполнены интересными событиями и яркими впечатлениями. Но на фоне всеобщей праздничной эйфории люди часто теряют бдительность и неверно оценивают возможные риски. Самая необычная травма, с которой мне пришлось столкнуться, — повреждение роговицы в результате того, что пациент открывал бутылку... глазом. Не делайте так!
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Занимайтесь спортом с осторожностью
Еще один серьезный фактор, увеличивающий риск новогодних происшествий, — употребление спиртных напитков. По статистике, травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения, встречаются на 80% чаще, чем на трезвую голову. Обычно люди получают повреждения в результате падений, так как у них нарушена координация. Кроме того, состояние опьянения может затруднять постановку диагноза. Алкоголь нередко смазывает клиническую картину при сотрясении головного мозга, в результате чего диагноз может быть поставлен с опозданием, что осложнит лечение.
Травмы в период каникул могут случаться не только на массовых мероприятиях или в результате перебора со спиртным. Многие предпочитают в праздники заняться зимними видами спорта, поэтому повреждения нередко происходят во время активного отдыха — например, катания на лыжах, коньках или тюбах (надувных «шинах» для катания). Двое из трех моих пациентов с разрывом передней крестообразной связки получили травму из-за того, что лыжа не отстегнулась при столкновении с препятствием. Поэтому перед началом занятий не забудьте тщательно проверить снаряжение, а также возьмите с собой аптечку — пусть лучше не пригодится, но окажется под рукой в нужный момент.
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Первая помощь при травмах
После получения травмы необходимо немедленно приложить холод к месту повреждения и ограничить движение. Затем обратиться в ближайший травмпункт, сделать рентгенографию и получить консультацию травматолога-ортопеда. Очень важно вовремя выявить костно-травматические повреждения (вывихи, переломы) и назначить адекватное лечение.
Обратите внимание: неотложные службы травматологической помощи работают круглосуточно без выходных и праздников. Остальные медучреждения начинают работать не позже 3 января. Если вы получили травму, не откладывайте визит к врачу до окончания праздников. Вовремя оказанная медицинская помощь сокращает сроки лечения и реабилитации, помогает избежать осложнений и быстро восстановить трудоспособность.
Наш эксперт посоветовал иметь при себе аптечку, если собираетесь кататься на лыжах или сноуборде. А теледоктор Елена Малышева не устает напоминать про домашнюю аптечку на праздники, которая наверняка пригодится вам во время длительных январских каникул. Напомним, что среди лекарств должен быть парацетамол — известное жаропонижающее средство, которое разрешено даже беременным и кормящим. Плюс антигистаминные препараты второго поколения — это средства от аллергии, которая может возникнуть на запах хвои, цитрусовые, орехи, шоколад и ряд других продуктов.
Пусть в домашней аптечке обязательно будут средства от диареи — на случай пищевого отравления, а также нитроглицерин (таблетки кладут под язык).
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