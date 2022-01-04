Нелепые падения, ожоги и другие новогодние травмы: подсказка, как их избежать

В праздничные дни, особенно в новогоднюю ночь, очень часто происходят травмы из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Самые распространенные повреждения — ожоги рук и лица. Это очень опасные травмы, которые могут привести к потере зрения и ампутации конечностей. Чтобы избежать таких инцидентов, необходимо внимательно читать инструкцию к пиротехнике и учитывать, что радиус опасной зоны может составлять от 5 до 20 и более метров, в зависимости от класса изделий.

Конечно, всем хочется, чтобы новогодние каникулы были наполнены интересными событиями и яркими впечатлениями. Но на фоне всеобщей праздничной эйфории люди часто теряют бдительность и неверно оценивают возможные риски. Самая необычная травма, с которой мне пришлось столкнуться, — повреждение роговицы в результате того, что пациент открывал бутылку... глазом. Не делайте так!