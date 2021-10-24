Недетская болезнь: чем опасна ветрянка для взрослых и почему прогнозируется всплеск заболевания
В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, как опасна может быть ветрянка для взрослых. Если вы не переболели этим заболеванием в детстве, во взрослом возрасте течение болезни будет куда тяжелее, возможны осложнения. Острое инфекционное заболевание (вызывается высококонтагиозным вирусом Varicella-Zoster) передается воздушно-капельным путем. У детей проявляется в виде сыпи по всему телу. У взрослых выражается в виде опоясывающего герпеса — характерные прозрачные пузырьки под ребрами (не вздумайте их выдавливать).
Инкубационный период ветрянки — две-три недели. А первые признаки очень похожи на начало простуды. Озноб, ломота, слабость и повышение температуры. Со всем этим букетом столкнулся некоторое время назад Дмитрий Колдун. Исполнитель почувствовал себя плохо сразу после концерта. Мыслей о ветрянке, конечно, не было, Колдун все списывал на ОРВИ. Певец также точно не помнил, болел ли он в детстве ей или нет. Затем музыкант с удивлением обнаружил на теле, под ребрами, прозрачные пузырьки, которые по незнанию начал выдавливать. И только врач поставил диагноз — ветряная оспа. От отца ветрянкой заболели его дети — они перенесли заболевание в легкой форме. Возможно, артист заразил кого-либо еще из тех, с кем контактировал, — ветрянка является заразной. А во время инкубационного периода человек и сам не знает, что болен. Также опасно контактировать с болеющим еще несколько дней после того, как с его тела исчезли последние следы сыпи.
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Хорошая новость в том, что повторного заражения быть уже не может. У переболевшего формируется стойкий иммунитет. Тем, кто не болел в детстве, врачи настоятельно рекомендуют сделать прививку. Особенно если ваш иммунитет ослаблен.
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Тем временем специалисты Роспотребнадзора делятся любопытными данными. Во-первых, заболеваемость ветряной оспой в России в 2020 году снизилась на 40,3% по сравнению с 2019 годом. При этом ветрянка по-прежнему занимает одно из лидирующих мест в нашей стране по величине экономического ущерба среди инфекционных заболеваний. А существенное снижение распространения ветряной оспы связывают с ограничительными мерами в период пандемии. Специалисты опасаются, что когда меры все же будут сняты, возникнут вспышки ветряной оспы, которые уже отмечаются в некоторых регионах. Также зафиксированы случаи, когда реактивация вируса проходила под влиянием возбудителя COVID-19.
Во-вторых, пользователи недостаточно осведомлены об опасности ветряной оспы. Согласно недавнему опросу (его проводила компания GSK), 43% респондентов уверены, что ветрянка не может проявиться во взрослом возрасте. А каждый пятый думает, что заболевание протекает в легкой форме и не вызывает серьезных осложнений. И, наконец, больше половины опрошенных не знают о существовании вакцины от ветряной оспы.
Врачи предупреждают, что ветрянка опасна своими осложнениями, среди которых:
- пневмония;
- менингит;
- энцефалит;
- миокардит и др.
В группе риска дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, люди с иммунодефицитом, новорожденные, которые заразились внутриутробно. И если заболевание протекает в легкой форме, вирус не исчезает, а навсегда остается в организме. Когда иммунитет дает сбой, вирус проявит себя в виде опоясывающего лишая. Тот, в свою очередь, проявляется в виде сильных болей.
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Еще одно заблуждение — думать, что ветрянка не представляет опасности для детей. Большинство переносят в легкой форме, да, но есть 5-10% детей, у которых ветряная оспа протекает с осложнениями вплоть до инвалидизации. Самое тяжелое — ветряночный энцефалит, который может приводить к развитию умственных нарушений, слепоте, глухоте и даже гибели ребенка, подчеркивает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Самым разумным, считают специалисты, сделать прививку от ветряной оспы во взрослом возрасте, если вы не переболели в детстве. Да, ни одна вакцина не дает стопроцентной защиты, но вы можете быть уверенными, что течение болезни при инфицировании не будет тяжелым. Особенно прививка рекомендована женщинам, планирующим беременность. Во время беременности вакцинация запрещена. Также в зоне риска специалисты, работающие с детьми и подростками, то есть учителя и воспитатели, врачи.
Прививка от ветряной оспы не входит в число обязательных, а значит, поставить ее вы можете только платно.
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