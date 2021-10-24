Недетская болезнь: чем опасна ветрянка для взрослых и почему прогнозируется всплеск заболевания

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, как опасна может быть ветрянка для взрослых. Если вы не переболели этим заболеванием в детстве, во взрослом возрасте течение болезни будет куда тяжелее, возможны осложнения. Острое инфекционное заболевание (вызывается высококонтагиозным вирусом Varicella-Zoster) передается воздушно-капельным путем. У детей проявляется в виде сыпи по всему телу. У взрослых выражается в виде опоясывающего герпеса — характерные прозрачные пузырьки под ребрами (не вздумайте их выдавливать).

Инкубационный период ветрянки — две-три недели. А первые признаки очень похожи на начало простуды. Озноб, ломота, слабость и повышение температуры. Со всем этим букетом столкнулся некоторое время назад Дмитрий Колдун. Исполнитель почувствовал себя плохо сразу после концерта. Мыслей о ветрянке, конечно, не было, Колдун все списывал на ОРВИ. Певец также точно не помнил, болел ли он в детстве ей или нет. Затем музыкант с удивлением обнаружил на теле, под ребрами, прозрачные пузырьки, которые по незнанию начал выдавливать. И только врач поставил диагноз — ветряная оспа. От отца ветрянкой заболели его дети — они перенесли заболевание в легкой форме. Возможно, артист заразил кого-либо еще из тех, с кем контактировал, — ветрянка является заразной. А во время инкубационного периода человек и сам не знает, что болен. Также опасно контактировать с болеющим еще несколько дней после того, как с его тела исчезли последние следы сыпи.