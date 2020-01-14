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Не забегать в воду, постоять на снегу и другие советы, как не навредить здоровью во время крещенских купаний

19 января отмечается один из любимых в нашей страны праздников – Крещение Господне. И с каждым годом все больше людей принимают для себя решение окунуться в крещенскую ночь в иордань. Вот только для всех ли это одинаково полезно? Узнаем у эксперта.

В минувшем году, согласно опросу ВЦИОМ, 20% жителей России выразили желание окунуться в крещенскую ночь в купель. Благо, в любом городе есть такая возможность. Годом ранее желающих было на 5% меньше. Популяризации крещенских купаний способствуют заплывы первых лиц государства. Включая президента и звезд шоу-бизнеса. Каждый год своими подвигами в соцсетях «хвастаются» Анастасия Волочкова (балерина занимается закаливанием круглый год), Ксения Собчак, Максим Аверин, Николай Валуев, Олег Газманов и многие другие.

Собчак пару лет назад окуналась в прорубь в реке Малая Ушайка, когда температура опускалась аж до – 40 градусов. Грелась потом чаем вместе с сибиряками. Экс-кандидат в президенты тогда проводила предвыборную кампанию и, по ее словам, получила ни с чем несравнимые ощущения. На следующий год повторить, правда, не решилась. Погода в этом году, в ночь с 18 на 19 января, ожидается хоть и минусовая (до – 5 в столичном регионе), но о суровых крещенских морозах говорить все-таки не приходится. Поэтому желающих окунуться в купели будет предостаточно.

Вода священная

Вокруг христианского праздника Крещения, возникшего в первой половине I века, успело сложиться множество легенд. Так, считается, что ритуал купания в освященной купели избавляет верующего от грехов. Также давно замечено, что крещенская вода, которую принято в этот день освещать в церквях, обладает целебными свойствами и не портится в течение всего года. Воду смело можно набирать в этот день и из-под крана – считается, что она не хуже освященной. Затем ее пьют мелкими глотками натощак.

Наталия Толстых
заведующая поликлиническим отделением клинической больницы МЕДСИ на Пятницком шоссе, врач-терапевт/онколог

Купаемся правильно

Врачи сходятся во мнении: купания в холодной воде благотворно сказываются на иммунитете человека, укрепляют нервную систему. Но есть нюансы.

«Серьезным последствием являются рефлекторные реакции сердца на резкое погружение в ледяную воду. Могут возникнуть кожно- кардиальные рефлексы, приводящие к тахикардии, а в ряде случаев и к аритмии. Поэтому в местах крещенских купаний рядом должен дежурить спасатель с дефибриллятором, обученный навыкам сердечно-легочной реанимации. Вместе с тем можно постепенно приучить себя к холодной воде. То есть постепенно понижать температуру воды в душе или ванной течение 2-6 месяцев - это позволит затем безопасно приступить к купанию в ледяной воде на Крещение».

Фото: vostock-photo

Итак, как правильно совершать заплыв:

  • Во-первых, не стоит кубарем нестись в ледяную воду. Входить в купель уверенно, но не слишком быстро. Тело должно привыкнуть к минусовой уличной температуре;
  • В воде не стоит проводить больше минуты, если вы не занимаетесь моржеванием, ибо есть риск переохлаждения;
  • Перед купанием сделайте разминку, настройтесь на процедуру;
  • После выхода из купели разотрите тело махровым полотенцем, походите минуту по снегу. Одевшись, выпейте горячего чаю;
  • Купайтесь в строго отведенных для этого местах – иорданях, которые специально вырубают накануне Крещения;
  • перед купанием не забудьте измерить давление – оно должно быть в норме! Гипертоникам, людям с болезнями сердечно-сосудистой системы врачи настоятельно не советуют совершать этот обряд;
  • Никогда не принимайте алкоголь перед тем, как раздеться и войти в воду – последствия могут быть печальными, предупреждают нас сотрудники МЧС. Именно эти люди, наряду с бригадами скорой, дежурят у мест массовых купаний в крещенскую ночь.
Иван Голубев
врач-терапевт клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке

«Противопоказаниями к заплыву являются хронические заболевания в стадии обострения, что может снижать иммунитет. Также если у человека имеются сердечно-сосудистые заболевания, он тоже в группе риска – так как при резком погружении в ледяную воду может возникнуть шоковое состояние, что в свою очередь способно вызвать серьезные осложнения сердечно-сосудистой деятельности. Не рекомендуется купание в проруби и тем, кто недавно перенес ОРВИ, ОРЗ, бронхиты - все, что связано с простудой. В группе риска также пожилые люди, так как у них наблюдается определенное снижение иммунитета. Но если у вас нормальный иммунный статус, вы не переносили ОРВИ в ближайшее время, то вреда для здоровья купание в крещенской купели не принесет».

И все же - соблюдайте традиции с осторожностью!

Фото: vostock-photo; Instagram

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