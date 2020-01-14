Не забегать в воду, постоять на снегу и другие советы, как не навредить здоровью во время крещенских купаний

В минувшем году, согласно опросу ВЦИОМ, 20% жителей России выразили желание окунуться в крещенскую ночь в купель. Благо, в любом городе есть такая возможность. Годом ранее желающих было на 5% меньше. Популяризации крещенских купаний способствуют заплывы первых лиц государства. Включая президента и звезд шоу-бизнеса. Каждый год своими подвигами в соцсетях «хвастаются» Анастасия Волочкова (балерина занимается закаливанием круглый год), Ксения Собчак, Максим Аверин, Николай Валуев, Олег Газманов и многие другие.

Собчак пару лет назад окуналась в прорубь в реке Малая Ушайка, когда температура опускалась аж до – 40 градусов. Грелась потом чаем вместе с сибиряками. Экс-кандидат в президенты тогда проводила предвыборную кампанию и, по ее словам, получила ни с чем несравнимые ощущения. На следующий год повторить, правда, не решилась. Погода в этом году, в ночь с 18 на 19 января, ожидается хоть и минусовая (до – 5 в столичном регионе), но о суровых крещенских морозах говорить все-таки не приходится. Поэтому желающих окунуться в купели будет предостаточно.