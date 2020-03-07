Не удовольствие, а здоровье: почему отказ от секса плохо сказывается на самочувствии и подрывает самооценку
Воздержание усиливает страх неудачи
«У мужчин больше тестостерона, а потому и потребности в сексе тоже. Это если мы в общих чертах говорим: понятно, что есть мужчины со слабой половой конституцией (ее от природы определяет темперамент, наследственность), а есть женщины с повышенным количеством тестостерона. Но в общем и целом ситуация такая. И не будем забывать о простате, которую эякулят распирает физически. Поясню: существует так называемый феномен Тарханова-Белова. При воздержании накапливающийся эякулят, требуя выхода, усиливает половое влечение (феномен Тарханова). Организм может освобождаться от эякулята с помощью ночных поллюций. Но у мужчин постарше их может не быть.
Феномен Тарханова у мужчин уравновешивается феноменом Белова — при половом воздержании тонус семенников подавляется и сексуальные фантазии, спонтанные эрекции становятся все реже. И после длительного периода воздержания мужчина не может сразу восстановить привычный ритм половой жизни. С возрастом все сложнее вернуться к нормальному ритму. Именно поэтому крайне нежелательны длительные абстиненции (воздержания) у мужчин старше 50 лет.
Возникает и другая проблема, с ней часто обращаются пациенты. Это синдром тревожного ожидания неудачи, когда мужчина не может расслабиться в нужный момент и боится потерпеть фиаско в сексе. Синдром усиливается, если в прошлом имели место язвительные замечания партнерши, «осечки». Некоторые могут жаловаться на то, что у них недостаточного размера половой член, и комплексовать по поводу этого, хотя с пенисом все в порядке.
Фото: vostock-photo
Отсутствие секса отражается на самооценке
Женщины со слабой половой конституцией легче переносят сексуальное воздержание. Но есть те, у которых тяга «хочу мужика» выражена ярко. При этом секс не является первоочередной потребностью человека, поэтому ко всем можно применить поговорку «хочется, но перехочется». Например, отсутствие секса в жизни мужчины поначалу вызывает агрессию и нервозность – собственно, природой так обусловлено, чтобы завоевывать самку, нужна энергия и здоровая агрессия. Но потом организм может приспособиться обходиться без секса. Тестостерона станет меньше, организм уйдет в так называемую консервацию.
В чем опасность таких состояний для обоих полов? В том, что со временем желание может в принципе пропасть, человек привыкает обходиться без партнера, без секса. Женщинам проще – они могут заниматься любовью, используя для возбуждения лубриканты. А вот если у мужчины нет эрекции, то сексуальный акт неосуществим.
У женщин длительное отсутствие секса негативно отражается на самооценке. Она начинает думать, что ее не хотят, что она не востребована. То есть у мужчин свои страхи, у женщин свои.
К слову, очень часто, когда период воздержания миновал, у мужчин в гору идет карьера, они готовы горы свернуть. А у женщин улучшается именно психологический фон, повышается настроение, глаз начинает гореть — сексуальная удовлетворенность приводит к разным результатам.
Фото: vostock-photo
Как сбросить сексуальное напряжение?
С помощью мастурбации. Но адаптивной, как я ее называю. То есть это мастурбация, похожая на сексуальный акт, своего рода репетиция успеха. Но, как я уже рассказывал, есть свои минусы. То есть с одной стороны процесс способствует оргастической разрядке, улучшению настроения, профилактике гинекологических заболеваний, а с другой, женщина, к примеру, приучает свой организм реагировать на специфические раздражители (струя душа, вибрация), и затем ей сложно получить оргазм во время классического полового акта. Это дезадаптивная мастурбация.
Постоянный просмотр порно в перспективе тоже может больше навредить, чем помочь. Помимо комплексов может возникнуть зависимость на внешних атрибутах, обстановке, как в фильме, или же пресыщенность, когда смотришь и все одно и то же, и ничего уже не возбуждает. Ни на экране ни тем более в жизни. Почему я всегда говорю, что книги лучше мультиков? Потому что первые заставляют воображение работать, предвкушать, представлять! Не увлекайтесь порно, ищите другие способы получить разрядку.
Кстати, я не разделяю мнения, что спорт помогает избавиться от сексуального напряжения. Скорее наоборот. Когда тело в тонусе и вы полны энергии, наоборот вероятен прилив желания. А если говорить о профессиональном спорте, серьезных нагрузках, то после них возможны проблемы с эрекцией».
Наш эксперт уверен: периоды в жизни бывают разные, в том числе, когда партнера нет, но искать его непременно нужно. Ведь дело не только в сексе, а в потребности любого из нас в общении. Эмоциональная привязанность улучшает качество жизни. И здоровье тоже.
Фото: vostock-photo
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