Не удовольствие, а здоровье: почему отказ от секса плохо сказывается на самочувствии и подрывает самооценку

Воздержание усиливает страх неудачи

«У мужчин больше тестостерона, а потому и потребности в сексе тоже. Это если мы в общих чертах говорим: понятно, что есть мужчины со слабой половой конституцией (ее от природы определяет темперамент, наследственность), а есть женщины с повышенным количеством тестостерона. Но в общем и целом ситуация такая. И не будем забывать о простате, которую эякулят распирает физически. Поясню: существует так называемый феномен Тарханова-Белова. При воздержании накапливающийся эякулят, требуя выхода, усиливает половое влечение (феномен Тарханова). Организм может освобождаться от эякулята с помощью ночных поллюций. Но у мужчин постарше их может не быть.

Феномен Тарханова у мужчин уравновешивается феноменом Белова — при половом воздержании тонус семенников подавляется и сексуальные фантазии, спонтанные эрекции становятся все реже. И после длительного периода воздержания мужчина не может сразу восстановить привычный ритм половой жизни. С возрастом все сложнее вернуться к нормальному ритму. Именно поэтому крайне нежелательны длительные абстиненции (воздержания) у мужчин старше 50 лет.

Возникает и другая проблема, с ней часто обращаются пациенты. Это синдром тревожного ожидания неудачи, когда мужчина не может расслабиться в нужный момент и боится потерпеть фиаско в сексе. Синдром усиливается, если в прошлом имели место язвительные замечания партнерши, «осечки». Некоторые могут жаловаться на то, что у них недостаточного размера половой член, и комплексовать по поводу этого, хотя с пенисом все в порядке.