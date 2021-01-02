Не смешивать и закусывать: как дегустировать крепкие напитки, чтобы утром не было похмелья
Не смешивать красное с белым
Похмелье знакомо даже людям, редко употребляющим алкоголь — по праздникам, что называется. Голова раскалывается, мучит жажда, пульс учащенный. Еще хуже, когда к вышеперечисленным симптомам добавляется тошнота и рвота. Сюда же можно отнести общую разбитость и снижение работоспособности. На праздниках, по счастью, большинство не работает, но алкогольная интоксикация точно не добавляет веселья. Разберемся, что приводит в большинстве случаев к похмелью. Во-первых, злоупотребление количеством. На вечеринке, в гостях, когда алкоголь льется рекой, а компания хорошая, запросто можно перебрать.
Полагаем, что к определенному возрасту каждый уже знает допустимую для него дозу алкоголя. Это то количество бокалов, после которых настроение повышается, а утром точно не будет стыдно смотреть в глаза знакомым. Чтобы не столкнуться с похмельем, старайтесь не смешивать напитки: не мешайте красное вино с белым, запивая на посошок чем-либо покрепче. Также опасность представляют собой коктейли: благодаря сахару они легко пьются, но создают дополнительную нагрузку на печень. Один веселенький коктейль, второй, третий и вот уже утром вы ищите спасение от головной боли. Чтобы этого не произошло:
соблюдайте меру;
чередуйте напитки с водой. Выпили бокал — следом выбирайте стакан воды;
никогда не пейте на голодный желудок — это верный способ быстро опьянеть.
Закусываем правильно
Впрочем, любое застолье, вечеринка — это дополнительное испытание силы воли. Во-первых, алкоголь сам по себе калориен. В 1 грамме спирта содержится 7 ккал, для сравнения в 1 грамме жира — 9 ккал. Алкоголь в два раза калорийнее белков и углеводов. В порции виски — более 140 ккал, в бокале вина — более 120 ккал. Подвох в том, что алкогольные возлияния провоцируют аппетит, а когда на столе майонезные салатики, жареное мясо, манящие гарниры, удержаться от переедания очень сложно. Старайтесь делать акцент на овощные салаты и нежирное мясо! Ведь жирная пища наравне с алкоголем создает дополнительную нагрузку на печень.
А почему же одни люди быстрее пьянеют и какие народные средства бесполезны утром после вечеринки? Задали эти вопросы эксперту.
Фото: Pexels.com
Как рассчитать свою дозу алкоголя?
«Все индивидуально, многое зависит от крепости напитка и не только. Среди факторов, влияющих на степень опьянения, выделяют вес и возраст, генетические особенности, длительность и количество потребляемого алкоголя ранее и т.д.
Гепатотоксичные дозы алкоголя:
для мужчин более 40-80 г/сут этанола, что составляет 100–200 мл водки (крепость 40 об%), 400-800 мл сухого вина (10 об%), 800-1600 мл пива (5 об%);
для женщин доза в 2 раза меньше — более 20 г этанола в сутки является токсичной для печени.
Разумеется, перед и во время приема алкоголя нужно не забывать про еду, так как натощак опьянение и интоксикация будут развиваться быстрее, это связано с обменными процессами этилового спирта в нашем организме, его метаболизмом.
После любого застолья организму требуется восполнить энергоресурсы. Пища должна быть более щадящей, супы и бульоны отлично для этого подойдут, а от рассола и сырых яиц лучше всего воздержаться. Рассол хорошо утоляет жажду, но усиливает обезвоживание, так как содержит в себе соль и уксус.
Если на утро раскалывается голова, то можно выпить обезболивающую таблетку, но желательно сделать это после легкого завтрака, а не натощак. Тошнота — это диспепсическое расстройство, которое может возникать и не только после употребления алкоголя. Но тошнота после приема алкоголя, безусловно, может быть признаком интоксикации.
Всем известно, что основной удар на себя во время алкогольных возлияний, застолий принимает печень, так как выполняет в нашем организме роль «фильтра», но также не стоит забывать о том, что постоянный прием алкоголя пагубно влияет и на другие органы и может привести к таким заболеваниям, как язвенная болезнь желудка, панкреатит и т.д.
Как быстро алкоголь выводится из организма?
Это зависит от крепости напитка и дозы выпитого алкоголя. К примеру, у здорового взрослого человека массой 70 кг два бокала вина (до 200-300 мл) выводятся из организма порядка 8 часов».
Фото: Pexels.com
Лайфхак: принимаем абсорбенты заранее
Добавим, что также перед обильным застольем нелишним будет позаботиться о приеме абсорбентов: энтеросгеля, активированного угля. Последний стоит пить из расчета одна таблетка на каждые десять килограммов веса. Алкоголь — это токсин, абсорбирующие препараты всасывают в себя эти токсины и выводят их из организма. Таким образом похмельный синдром пережить будет ощутимо легче. Специалисты подчеркивают, что абсорбенты не всасывают в себя вместе с отравляющими веществами витамины и полезные микроэлементы. То есть они не лишают организм необходимого кальция, которого так не хватает после употребления спиртного.
Фото: Pexels.com
А что можно беременным и кормящим?
Первым лучше точно не рисковать и обойтись безалкогольными напитками, так как алкоголь проникает через плаценту и оказывает токсическое воздействие на плод. Употребление спиртных напитков беременной женщиной в первом триместре вызывает цитотоксический эффект, приводящий к гибели плода. А еще до этого, в первые две недели после зачатия, прием алкоголя может помешать имплантации зародыша к стенке матки и привести к прерыванию начавшейся беременности, о которой женщина не узнает.
У кормящих женщин есть послабления. От одного бокала шампанского вреда не будет, особенно если вы не планируете кормить ребенка в первый час после. Малыша можно сначала накормить, а потом позволить себе бокал шампанского или вина.
Известно, что этанол действительно приникает в грудное молоко, и в кровь ребенка попадает лишь его незначительное количество, если женщина не злоупотребляет алкоголем. Условно безопасными считаются 150 -200 мл вина или 500 мл некрепкого пива,.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!