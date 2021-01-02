Не смешивать и закусывать: как дегустировать крепкие напитки, чтобы утром не было похмелья

Не смешивать красное с белым

Похмелье знакомо даже людям, редко употребляющим алкоголь — по праздникам, что называется. Голова раскалывается, мучит жажда, пульс учащенный. Еще хуже, когда к вышеперечисленным симптомам добавляется тошнота и рвота. Сюда же можно отнести общую разбитость и снижение работоспособности. На праздниках, по счастью, большинство не работает, но алкогольная интоксикация точно не добавляет веселья. Разберемся, что приводит в большинстве случаев к похмелью. Во-первых, злоупотребление количеством. На вечеринке, в гостях, когда алкоголь льется рекой, а компания хорошая, запросто можно перебрать.

Полагаем, что к определенному возрасту каждый уже знает допустимую для него дозу алкоголя. Это то количество бокалов, после которых настроение повышается, а утром точно не будет стыдно смотреть в глаза знакомым. Чтобы не столкнуться с похмельем, старайтесь не смешивать напитки: не мешайте красное вино с белым, запивая на посошок чем-либо покрепче. Также опасность представляют собой коктейли: благодаря сахару они легко пьются, но создают дополнительную нагрузку на печень. Один веселенький коктейль, второй, третий и вот уже утром вы ищите спасение от головной боли. Чтобы этого не произошло:

соблюдайте меру;

чередуйте напитки с водой. Выпили бокал — следом выбирайте стакан воды;

никогда не пейте на голодный желудок — это верный способ быстро опьянеть.

Закусываем правильно

Впрочем, любое застолье, вечеринка — это дополнительное испытание силы воли. Во-первых, алкоголь сам по себе калориен. В 1 грамме спирта содержится 7 ккал, для сравнения в 1 грамме жира — 9 ккал. Алкоголь в два раза калорийнее белков и углеводов. В порции виски — более 140 ккал, в бокале вина — более 120 ккал. Подвох в том, что алкогольные возлияния провоцируют аппетит, а когда на столе майонезные салатики, жареное мясо, манящие гарниры, удержаться от переедания очень сложно. Старайтесь делать акцент на овощные салаты и нежирное мясо! Ведь жирная пища наравне с алкоголем создает дополнительную нагрузку на печень.

А почему же одни люди быстрее пьянеют и какие народные средства бесполезны утром после вечеринки? Задали эти вопросы эксперту.