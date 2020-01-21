Не пропустить диагноз Заворотнюк и Фриске: головная боль, игнорирование которой опасно для жизни
Какой диагноз у актрисы?
О состоянии Анастасии Заворотнюк по-прежнему известно немного. Семья актрисы категорически не хочет комментировать ее текущее лечение.
Ряд СМИ сообщали, что артистку и молодую маму выписали из клиники и теперь она проходит реабилитацию дома. Хороший это знак или не очень тоже непонятно – онкологи лишь разводят руками, ведь глиобластома – самый агрессивный вид рака головного мозга, при хорошей терапии и удачном стечении обстоятельств пациенты живут еще от двух до пяти лет. Семья не сдается и верит в положительный исход, ведь маленькой Миле так нужна мама. Поклонники тоже уверены, что актриса пойдет на поправку.
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Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! ❤️
Несмотря на то, что сама Анастасия свой диагноз также не комментировала, от ее знакомых стало известно, что актриса жаловалась на регулярные головные боли и даже периодически теряла сознание. Но списывала эти тревожные симптомы на банальную усталость. И действительно, кто из не нас не сталкивался с головными болями? Причин может быть масса: перепады температуры, пониженное атмосферное давление, усталость, приступы боли от эмоционального и физического перенапряжения (головная боль напряжения).
К слову, еще у одной знаменитости наблюдалось похожее развитие событий. В начале 2014 года поклонников шокировала новость, что врачи обнаружили у певицы Жанны Фриске опухоль головного мозга. А все начиналось с банальной головной боли, начавшейся у звезды практически сразу же после рождения первенца. Боль сопровождала исполнительницу с середины 2013 года и лишь после того, как недомогание практически подчинило себе жизнь артистки, которая чувствовала сильнейшую усталость и периодически теряла сознание, она решила обратиться за помощью к специалистам. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба: неоперабельная опухоль головного мозга (глиобластома, наиболее частая из первичных опухолей мозга).
Пациентам, у которых удалось обнаружить заболевание на ранней стадии, применяют нейрохирургическое лечение (удаление опухоли оперативным путем), лучевую терапию с применением химиотерапевтических препаратов и поддерживающую химиотерапию. К сожалению, в случае с Жанной Фриске, которая с начала 2014 года проходила лечение в клинике Нью-Йорка, где у нее участились страшные приступы, операцию проводить не представлялось возможным. Летом этого же года, после длительного курса химиотерапии, врачи приняли решение завершить курс лечения певицы и отправили ее на реабилитацию в Прибалтику, где она отметила свое 40-летие. Но, казалось бы, после видимых улучшений чуда не произошло и уже летом 2015 года знаменитости не стало.
«Ко мне обращаются пациенты с головной болью. Часто она связана со спазмами сосудов и защемлениями шейных позвонков. Сейчас практически у каждого человека, работающего за компьютером, ноутбуком, есть остеохондроз. Защемление шейных позвонков может каждый день отзываться головной болью. У меня был пациент – дальнобойщик – у него жутко болела голова. Причиной был именно грудной остеохондроз, который обернулся грыжами. И если сначала протрузий было две, то через год, пока он медлил с операцией, их стало семь. Теперь живет со штифтами в шее.
Конечно, голова может разболеться из-за перемены погоды или стресса на работе. Я такой синдром снимаю руками. Кто-то принимает таблетки. А вот если болезненные ощущения не проходят, врач направит вас на УЗИ сосудов головного мозга. Этот анализ показывает малейшее нарушение в работе мозгового кровообращения. В том числе новообразования в тканях.
И еще по опыту добавлю, что наши люди были бы здоровее и избежали многих диагнозов, проходи они регулярно диспансеризацию. Увы, очень маленький процент граждан это делает. За исключением спортсменов, и тех, кто работает на производстве, где это ежегодная обязательная процедура. Проверяй мы свое здоровье раз в полгода, год, ситуация была бы гораздо лучше».
Фото: vostock-photo
Тревожные симптомы
Сложность диагностики рака мозга возникает от того, что долго болезнь может не давать о себе знать. Нередко у пациента сначала появляются доброкачественные образования в мозгу – глиомы. Они могут не выдавать себя на протяжении нескольких лет. А так как мало кто делает МРТ, УЗИ сосудов головного мозга для профилактики, то ничего о новообразованиях и не знает. Если глиома перерастает в глиобластому (то есть образование становится злокачественным), человек уже не может не обращать внимания на симптоматику. Болезнь быстро прогрессирует и через полгода ситуация может ухудшиться настолько, что потребуется срочная операция.
По словам врача-онколога Андрея Пылева, симптомы, с которыми сталкиваются пациенты с глиобластомой, можно разделить на две группы: это общемозговая симптоматика и очаговая.
Итак, тревожными звоночками могут быть:
- Повышенное внутричерепное давление. Когда головные боли сопровождаются тошнотой и рвотой. И болевой синдром не снимается таблетками.
- Слабость, двигательные нарушения. Если вы вдруг начали терять равновесие, падать в обмороки, почувствовали проблемы с координацией (одна часть тела не слушается другую) – не медлите с обследованием.
- Внезапные проблемы со зрением и слухом. Опухоль, если она есть, со временем затронет волокна, проводящие зрительные импульсы. Это отразится на зрении: появится светочувствительность, эффект раздвоения картинки, болевые ощущения. Также может значительно ухудшиться слух.
- Раздражительность, забывчивость. Если человек постоянно испытывает дискомфорт, головные боли и сам не понимает, что с ним происходит, неизбежно возникает раздражительность. Первыми изменившийся характер домочадца замечают близкие. Также у больного могут наблюдаться провалы в памяти, забывчивость, рассеянность.
Перечисленные симптомы могут говорить о нарушении мозговой деятельности, а значит не стоит откладывать поход к врачу, чтобы исключить какие-то серьезные заболевания и вовремя начать лечение.
Фото: vostock-photo, Instagram
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