Не пропустить диагноз Заворотнюк и Фриске: головная боль, игнорирование которой опасно для жизни

Несмотря на то, что сама Анастасия свой диагноз также не комментировала, от ее знакомых стало известно, что актриса жаловалась на регулярные головные боли и даже периодически теряла сознание. Но списывала эти тревожные симптомы на банальную усталость. И действительно, кто из не нас не сталкивался с головными болями? Причин может быть масса: перепады температуры, пониженное атмосферное давление, усталость, приступы боли от эмоционального и физического перенапряжения (головная боль напряжения).

К слову, еще у одной знаменитости наблюдалось похожее развитие событий. В начале 2014 года поклонников шокировала новость, что врачи обнаружили у певицы Жанны Фриске опухоль головного мозга. А все начиналось с банальной головной боли, начавшейся у звезды практически сразу же после рождения первенца. Боль сопровождала исполнительницу с середины 2013 года и лишь после того, как недомогание практически подчинило себе жизнь артистки, которая чувствовала сильнейшую усталость и периодически теряла сознание, она решила обратиться за помощью к специалистам. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба: неоперабельная опухоль головного мозга (глиобластома, наиболее частая из первичных опухолей мозга).

Пациентам, у которых удалось обнаружить заболевание на ранней стадии, применяют нейрохирургическое лечение (удаление опухоли оперативным путем), лучевую терапию с применением химиотерапевтических препаратов и поддерживающую химиотерапию. К сожалению, в случае с Жанной Фриске, которая с начала 2014 года проходила лечение в клинике Нью-Йорка, где у нее участились страшные приступы, операцию проводить не представлялось возможным. Летом этого же года, после длительного курса химиотерапии, врачи приняли решение завершить курс лечения певицы и отправили ее на реабилитацию в Прибалтику, где она отметила свое 40-летие. Но, казалось бы, после видимых улучшений чуда не произошло и уже летом 2015 года знаменитости не стало.