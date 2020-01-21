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Не пропустить диагноз Заворотнюк и Фриске: головная боль, игнорирование которой опасно для жизни

Страна до сих пор следит за состоянием здоровья любимой комедийной актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак головного мозга. Выяснилось, что звезда «Моей прекрасной няни» долгое время жаловалась на регулярные головные боли, но не придавала им значения. Разбираем с экспертами, в каких случаях стоит бить тревогу.

Какой диагноз у актрисы?

О состоянии Анастасии Заворотнюк по-прежнему известно немного. Семья актрисы категорически не хочет комментировать ее текущее лечение.

Ряд СМИ сообщали, что артистку и молодую маму выписали из клиники и теперь она проходит реабилитацию дома. Хороший это знак или не очень тоже непонятно – онкологи лишь разводят руками, ведь глиобластома – самый агрессивный вид рака головного мозга, при хорошей терапии и удачном стечении обстоятельств пациенты живут еще от двух до пяти лет. Семья не сдается и верит в положительный исход, ведь маленькой Миле так нужна мама. Поклонники тоже уверены, что актриса пойдет на поправку.

Несмотря на то, что сама Анастасия свой диагноз также не комментировала, от ее знакомых стало известно, что актриса жаловалась на регулярные головные боли и даже периодически теряла сознание. Но списывала эти тревожные симптомы на банальную усталость. И действительно, кто из не нас не сталкивался с головными болями? Причин может быть масса: перепады температуры, пониженное атмосферное давление, усталость, приступы боли от эмоционального и физического перенапряжения (головная боль напряжения).

К слову, еще у одной знаменитости наблюдалось похожее развитие событий. В начале 2014 года поклонников шокировала новость, что врачи обнаружили у певицы Жанны Фриске опухоль головного мозга. А все начиналось с банальной головной боли, начавшейся у звезды практически сразу же после рождения первенца. Боль сопровождала исполнительницу с середины 2013 года и лишь после того, как недомогание практически подчинило себе жизнь артистки, которая чувствовала сильнейшую усталость и периодически теряла сознание, она решила обратиться за помощью к специалистам. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба: неоперабельная опухоль головного мозга (глиобластома, наиболее частая из первичных опухолей мозга).

Пациентам, у которых удалось обнаружить заболевание на ранней стадии, применяют нейрохирургическое лечение (удаление опухоли оперативным путем), лучевую терапию с применением химиотерапевтических препаратов и поддерживающую химиотерапию. К сожалению, в случае с Жанной Фриске, которая с начала 2014 года проходила лечение в клинике Нью-Йорка, где у нее участились страшные приступы, операцию проводить не представлялось возможным. Летом этого же года, после длительного курса химиотерапии, врачи приняли решение завершить курс лечения певицы и отправили ее на реабилитацию в Прибалтику, где она отметила свое 40-летие. Но, казалось бы, после видимых улучшений чуда не произошло и уже летом 2015 года знаменитости не стало.

Дмитрий Мановицкий
специалист по остеопрактике

«Ко мне обращаются пациенты с головной болью. Часто она связана со спазмами сосудов и защемлениями шейных позвонков. Сейчас практически у каждого человека, работающего за компьютером, ноутбуком, есть остеохондроз. Защемление шейных позвонков может каждый день отзываться головной болью. У меня был пациент – дальнобойщик – у него жутко болела голова. Причиной был именно грудной остеохондроз, который обернулся грыжами. И если сначала протрузий было две, то через год, пока он медлил с операцией, их стало семь. Теперь живет со штифтами в шее.

Конечно, голова может разболеться из-за перемены погоды или стресса на работе. Я такой синдром снимаю руками. Кто-то принимает таблетки. А вот если болезненные ощущения не проходят, врач направит вас на УЗИ сосудов головного мозга. Этот анализ показывает малейшее нарушение в работе мозгового кровообращения. В том числе новообразования в тканях.

И еще по опыту добавлю, что наши люди были бы здоровее и избежали многих диагнозов, проходи они регулярно диспансеризацию. Увы, очень маленький процент граждан это делает. За исключением спортсменов, и тех, кто работает на производстве, где это ежегодная обязательная процедура. Проверяй мы свое здоровье раз в полгода, год, ситуация была бы гораздо лучше».

Фото: vostock-photo

Тревожные симптомы

Сложность диагностики рака мозга возникает от того, что долго болезнь может не давать о себе знать. Нередко у пациента сначала появляются доброкачественные образования в мозгу – глиомы. Они могут не выдавать себя на протяжении нескольких лет. А так как мало кто делает МРТ, УЗИ сосудов головного мозга для профилактики, то ничего о новообразованиях и не знает. Если глиома перерастает в глиобластому (то есть образование становится злокачественным), человек уже не может не обращать внимания на симптоматику. Болезнь быстро прогрессирует и через полгода ситуация может ухудшиться настолько, что потребуется срочная операция.

По словам врача-онколога Андрея Пылева, симптомы, с которыми сталкиваются пациенты с глиобластомой, можно разделить на две группы: это общемозговая симптоматика и очаговая.

Итак, тревожными звоночками могут быть:

  1. Повышенное внутричерепное давление. Когда головные боли сопровождаются тошнотой и рвотой. И болевой синдром не снимается таблетками.
  2. Слабость, двигательные нарушения. Если вы вдруг начали терять равновесие, падать в обмороки, почувствовали проблемы с координацией (одна часть тела не слушается другую) – не медлите с обследованием.
  3. Внезапные проблемы со зрением и слухом. Опухоль, если она есть, со временем затронет волокна, проводящие зрительные импульсы. Это отразится на зрении: появится светочувствительность, эффект раздвоения картинки, болевые ощущения. Также может значительно ухудшиться слух.
  4. Раздражительность, забывчивость. Если человек постоянно испытывает дискомфорт, головные боли и сам не понимает, что с ним происходит, неизбежно возникает раздражительность. Первыми изменившийся характер домочадца замечают близкие. Также у больного могут наблюдаться провалы в памяти, забывчивость, рассеянность.

Перечисленные симптомы могут говорить о нарушении мозговой деятельности, а значит не стоит откладывать поход к врачу, чтобы исключить какие-то серьезные заболевания и вовремя начать лечение.

Фото: vostock-photo, Instagram

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