Не повторить ошибок Леры Кудрявцевой: мифы и правда о грудных имплантах, о которых вам стоит знать

По словам Кудрявцевой, силиконовой грудью она обзавелась еще 15 лет назад. Ее подписчики тут же припомнили, что на все вопросы о пластике теледива всегда отвечала: «Все натуральное!» Ну да имеет право. И все было хорошо до очередного медицинского обследования, показавшего, что правая грудь звезды «протекает». Причем, на протяжении последних пяти-шести лет. Телеведущей в итоге извлекли импланты – она даже опубликовала их фото.

«Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания, а для понимания так сказать «катастрофы».

Цель у Леры одна – предостеречь девушек от повторения ее ошибок. Более того, Кудрявцева заверила, что не намерена вставлять новые импланты, для нее важнее здоровье, а не форма груди.