Не повторить ошибок Леры Кудрявцевой: мифы и правда о грудных имплантах, о которых вам стоит знать
По словам Кудрявцевой, силиконовой грудью она обзавелась еще 15 лет назад. Ее подписчики тут же припомнили, что на все вопросы о пластике теледива всегда отвечала: «Все натуральное!» Ну да имеет право. И все было хорошо до очередного медицинского обследования, показавшего, что правая грудь звезды «протекает». Причем, на протяжении последних пяти-шести лет. Телеведущей в итоге извлекли импланты – она даже опубликовала их фото.
«Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания, а для понимания так сказать «катастрофы».
Цель у Леры одна – предостеречь девушек от повторения ее ошибок. Более того, Кудрявцева заверила, что не намерена вставлять новые импланты, для нее важнее здоровье, а не форма груди.
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Зрелище конечно неприятное , но решила все же показать вам эту « чудесную» картинку , не для запугивания ради , а для понимания так сказать « катастрофы» . Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и понимание 🙏🏽.Понемногу прихожу в себя и готова ответить девочкам на вопросы .Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких либо решений , просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов . Хочу ещё раз повторить : 1 - Не существует пожизненной гарантии ни на новые , ни на старые имплантаты . Менять придётся в любом случае . 2 Узи не информативно 💯 , только МРТ с контрастом . 3. Существует болезнь « грудных имплантатов» более подробно вы можете почитать у @katia.txi и послушать истории девочек у @mammoplastika_sos ! И истории женщин всего мира @breast_implant_illness 4. Проходили исследования FDA - почитайте в интернете , будет полезно . 5. У меня ничего не болело , ничего не воспалялось , ничего не чувствовала , кроме как « поехала форма» одной груди ! Узи показывало только скопление жидкости , но не показывало разрыв . Поскольку в имплантате не вода , а каша из геля , вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа :((( 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала « синдром хронической усталости « ;((( НО это моя история , у вас все будет отлично 🤞Просто будьте здоровы и проверяйтесь ! Пластическим хирургам советую не нести « пургу» , что все так безопасно , понимаю , что это бизнес , но многие молчат и у нас не принято говорить об этом ! Но сейчас думаю настало время говорить и говорить громко !!!!! ❌
Тем временем пластические хирурги уверяют, что операции по увеличению и коррекции груди являются одними из самых популярных. В США подобных операций проводят больше 300 тысяч в год. Мы решили разобрать ряд стереотипов, сложившихся вокруг этой процедуры. И обратились с вопросами к пластическому хирургу Юрию Дикову.
Может ли силиконовый имплант протекать? И почему теледива, регулярно проходившая медицинский осмотр, не узнала об этом раньше?
Импланты заполнены силиконовым гелем. Он не может вытекать, ведь это не жидкость! И нужно знать, что вокруг любого импланта в организме спустя год формируется коллагеновая капсула, которая в случае чего не допускает вытекания геля.
Собственно, теледива ответила на это следующее. «Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа. 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала « синдром хронической усталости. Но это моя история, у вас все будет отлично. Просто будьте здоровы и проверяйтесь!»
По словам хирурга, он видел фото извлеченных имплантов, но сомневается, что это гель. «Если честно, не похоже на силикон. Я бы вообще послушал хирургов, которые устанавливали телеведущей импланты. Более того, слышал другую версию, что звезда давно использовала полимеры - раньше их вводили для увеличения груди, ягодиц, губ. Вот этот материал как раз мог пропитывать ткани и его сложно извлечь. Сейчас он запрещен».
Фото: vostock-photo
Существует ли болезнь грудных имплантов?
Пластические хирурги предлагают брать этот термин в кавычки, так как нет серьезных исследований на тему, лишь отдельные наблюдения. Некоторые женщины спустя время после операции чувствуют боль в груди и спине, а также хроническую усталость и боль в суставах и связывают ее именно с имплантами. Например, Николь Даруда борется за то, чтобы все женщины, решившиеся на маммопластику, знали о реальных рисках. Девушка сама была обладательницей силиконовой груди, но спустя годы удалила импланты. По ее словам, проблемы со здоровьем (сыпь, усталость, боли в теле) тут же прекратились.
Ни в одном медицинском справочнике вы не найдете определения болезни грудных имплантов. Существует миллион причин хронической усталости, связь с имплантами точно не доказана. Но началась эта история на Западе, где любят судиться с крупными компаниями и получать компенсации. Также стоит помнить, что грудной имплант - это сертифицированное медицинское изделие. В 1992 году в США был введен мораторий на их использование. Десять лет надзорные органы изучали воздействие имплантов на развитие онкологических заболеваний, разного рода аллергических заболеваний и т.д. В итоге мораторий был снят, была доказана их безопасность. В мире с каждым годом растет количество операций по увеличению груди, все используют импланты, произведенные в Америке, Бразилии, Европе.
Фото: vostock-photo
Есть ли срок годности у имплантов?
Пожизненной гарантии не существует. Но каждое изделие сертифицировано и имеет паспорт. Вообще, спустя десять лет может потребоваться замена имплантов. Но не всегда. Чтобы предотвратить риски, до 35 лет пациентки должны проходить ежегодно ультразвуковое исследование, которое показывает состоянии имплантов, коллагеновой оболочки вокруг. После 35-40 лет нужен МРТ-анализ.
Влияет ли силиконовая грудь на вскармливание?
В большинстве случаев нет. Но зависит от типа введения имплантов. Уже давно размещение импланта под грудной мышцей позволяет сделать грудь абсолютно естественной на ощупь. Никаких швов не остается, так как разрез делается либо под мышкой, либо в ореоле соска.
И все-таки, какие риски существует при маммопластике?
Импланты - это инородное тело, а значит организм женщины должен к ним адаптироваться. Ткани и мышцы должны растянуться, не сразу после операции, к примеру, можно заниматься сексом. Спать на животе тоже первые три месяца, по отзывам, проблематично. И, условно, не рекомендуется прыгать с парашютом, заниматься боксом. Кстати, рассказы о том, что силиконовая грудь может быть тяжелой не более, чем миф. Стандартный вес импланта - 300 миллилитров. То есть после операции вы потяжелеете на 600 граммов - для позвоночника это не представляет серьезной нагрузки.
Фото: vostock-photo, Instagram
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