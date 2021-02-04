Насколько вредна обувь на плоской подошве зимой и как помочь ногам

Что менее опасно: угги или обувь на каблуках?

В обоих случаях стопы подвергаются неправильной нагрузке, опасной для организма. Узкая обувь на высоком каблуке или совсем без него усложняет работу мышечно-связочного аппарата и увеличивает риск развития заболеваний. Из-за высоких каблуков смещается центр тяжести, что повышает нагрузку на стопы в 5–6 раз, увеличивается давление на пальцы ног, появляются натоптыши, и растет риск развития плоскостопия. Под ударом оказываются колени — увеличивается возможность появления артроза.

При ношении плоской обуви (те же угги зимой, сандалии летом) пятки теряют амортизирующую функцию во время ходьбы, удары о поверхность приходятся на своды стопы. Из-за отсутствия правильной опоры возникает перенапряжение мышц, голени и поясницы, что может привести к развитию или прогрессированию плоскостопия, артрозу суставов стопы.

Неправильно подобранная обувь — одна из основных причин развития плоскостопия. При злоупотреблении туфлями на высоких каблуках, обувью с плоской подошвой ваши стопы не могут нормально выполнять функции опоры и передвижения. Из-за неправильно распределенной нагрузки стопы меняются, и возникают патологии. Кроме того, плоскостопие может быть вызвано профессиональной деятельностью, если она связана с постоянным пребыванием на ногах. Период беременности, лишний вес, малоподвижный образ жизни также способствуют развитию плоскостопия. Если кто-то из родителей страдает от этой патологии, важно мониторить состояние стоп ребенка, так как плоскостопие зачастую бывает наследственным. Еще одна причина — врожденная слабость связок.