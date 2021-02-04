Насколько вредна обувь на плоской подошве зимой и как помочь ногам
Почему наши ноги устают
Пытаясь определить причину головной боли, никогда не подумаешь, что ее могут вызвать уставшие ноги, а точнее — стопы. Именно на них приходится основная ежедневная нагрузка, они поддерживают всю опорно-двигательную систему, являясь фундаментом организма. Если не заботиться о здоровье стоп, не соблюдать необходимые меры профилактики, мы нанесем невосполнимый вред своему здоровью в целом, и наше общее самочувствие ухудшится.
Дискомфорт в ногах, тяжесть, боль и натоптыши (сухие мозоли) — это тревожные сигналы, которые говорят о неправильной повышенной нагрузке на отдельные участки стопы. Зачастую эти симптомы вызывает неудачно подобранная обувь: туфли на высоких каблуках или, наоборот, с плоской подошвой, слишком узкая обувь. Все это усложняет работу мышечно-связочного аппарата. Неправильно распределенная нагрузка при ходьбе способствует искривлению позвоночника, деформации суставов ног, развитию боли в спине, варикозной болезни и даже появлению головной боли. Своды стоп начинают уменьшаться, сами стопы из-за этого становятся более плоскими. Если вовремя не принять меры, они могут деформироваться. Среди самых распространенных патологий — плоскостопие, hallux valgus («косточка») и пяточная шпора.
Фото: GlobalLookPress
Что менее опасно: угги или обувь на каблуках?
В обоих случаях стопы подвергаются неправильной нагрузке, опасной для организма. Узкая обувь на высоком каблуке или совсем без него усложняет работу мышечно-связочного аппарата и увеличивает риск развития заболеваний. Из-за высоких каблуков смещается центр тяжести, что повышает нагрузку на стопы в 5–6 раз, увеличивается давление на пальцы ног, появляются натоптыши, и растет риск развития плоскостопия. Под ударом оказываются колени — увеличивается возможность появления артроза.
При ношении плоской обуви (те же угги зимой, сандалии летом) пятки теряют амортизирующую функцию во время ходьбы, удары о поверхность приходятся на своды стопы. Из-за отсутствия правильной опоры возникает перенапряжение мышц, голени и поясницы, что может привести к развитию или прогрессированию плоскостопия, артрозу суставов стопы.
Неправильно подобранная обувь — одна из основных причин развития плоскостопия. При злоупотреблении туфлями на высоких каблуках, обувью с плоской подошвой ваши стопы не могут нормально выполнять функции опоры и передвижения. Из-за неправильно распределенной нагрузки стопы меняются, и возникают патологии. Кроме того, плоскостопие может быть вызвано профессиональной деятельностью, если она связана с постоянным пребыванием на ногах. Период беременности, лишний вес, малоподвижный образ жизни также способствуют развитию плоскостопия. Если кто-то из родителей страдает от этой патологии, важно мониторить состояние стоп ребенка, так как плоскостопие зачастую бывает наследственным. Еще одна причина — врожденная слабость связок.
Фото: Depositphotos.com
Всем ли нужны ортопедические стельки
Чтобы ваши стопы чувствовали себя хорошо и не болели к концу дня, нужно носить обувь (рекомендация характерна для любого сезона) с высотой каблука 2-4 сантиметра, широким передним отделом и возможностью регулировки с помощью шнуровки или липучек. Для поддержки стопы, профилактики и лечения плоскостопия врачи-ортопеды рекомендуют носить ортопедические стельки, которые поддерживают стопу в анатомически правильном положении и помогают ногам справиться с нагрузкой. Индивидуальные стельки всегда предпочтительнее, так как они учитывают уникальные особенности стоп конкретного человека. Для их определения в салонах врач травматолог-ортопед на специальном компьютерном оборудовании (плантографе) делает сканирование стоп и с точностью до миллиметра определяет особенности каждой стопы и выявляет имеющиеся патологии. На основе результатов сканирования специалист определяет четкие параметры и уникальные особенности для производства стелек индивидуально для левой и правой стопы. Все это работает на поддержание и восстановление нормальной функции стоп и улучшение здоровья всего организма в целом.
Фото: Pexels.com
Вспомните уроки физкультуры в школе
Нужно регулярно укреплять мышцы и связки стопы с помощью очень простых упражнений. Они известны нам с детства, мы их выполняли на уроках физкультуры для разминки. Попеременная ходьба на носочках и пяточках, на внутренней и наружной стороне стопы, самомассаж мышц стоп — все эти упражнения должны стать ежедневными спутниками ваших ног. Чтобы расслабить ваши стопы и вернуть им легкость, положите обычное маленькое полотенце на пол и поднимайте его с помощью пальцев стопы или возьмите лист бумаги и попробуйте что-то написать на нем, держа ручку пальцами стоп.
К сожалению, большинство людей не знают, что многие проблемы со здоровьем можно решить, если своевременно позаботиться о здоровье своих ног. Соблюдая все эти меры профилактики, вы помогаете не только стопам, но и всему организму справиться с ежедневной нагрузкой и чувствовать себя лучше. Использование ортопедических стелек и правильной обуви, выполнение простых упражнений, поддержка активного образа жизни — не забывайте эти простые методы борьбы с усталостью ваших ног.
Фото: GobalLookPress, Pexels, Depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!