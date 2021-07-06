Ефремов, Лолита, Гузеева и другие звезды, с трудом поборовшие алкогольную зависимость

Никита Ефремов

Самый молодой представитель в нашей сегодняшней подборке. 33-летний сын Михаила Ефремова унаследовал пристрастие к алкоголю от знаменитого деда и отца. В интервью Ксении Собчак актер рассказывал, что в обществе, в принципе, существует романтизация образа актера с рюмкой в руке. Сам он впервые попробовал спиртное еще в школьном летнем лагере. Профессия способствовала развитию пристрастия: премьеры и вечеринки не обходятся без шампанского и напитков покрепче. Дошло до того, что молодой Ефремов приходил на съемки в пьяном виде, срывая работу всей съемочной группы. Платил штраф, обещая, что больше ситуация не повторится, но слов не сдерживал. Теперь вспоминает, что алкоголь был для него утешением, чтобы прийти в нормальное состояние хотелось непременно выпить.

Актера спасла встреча с Марией Иваковой, которая следует принципам ЗОЖ, не употребляет алкоголь, практикует йогу и верит в лунный календарь. Ефремов и Ивакова встречаются несколько лет и за это время, отмечают друзья артиста, он изменился. Теперь его нечасто увидишь на тусовках с бокалом в руке. Избавиться от алкогольной зависимости совсем непросто, но у сына Михаила Ефремова это получилось. Свою лепту внес в это и отец актера, который в пьяном виде стал виновником смертельного ДТП и отбывает срок в колонии.