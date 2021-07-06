Ефремов, Лолита, Гузеева и другие звезды, с трудом поборовшие алкогольную зависимость
Никита Ефремов
Самый молодой представитель в нашей сегодняшней подборке. 33-летний сын Михаила Ефремова унаследовал пристрастие к алкоголю от знаменитого деда и отца. В интервью Ксении Собчак актер рассказывал, что в обществе, в принципе, существует романтизация образа актера с рюмкой в руке. Сам он впервые попробовал спиртное еще в школьном летнем лагере. Профессия способствовала развитию пристрастия: премьеры и вечеринки не обходятся без шампанского и напитков покрепче. Дошло до того, что молодой Ефремов приходил на съемки в пьяном виде, срывая работу всей съемочной группы. Платил штраф, обещая, что больше ситуация не повторится, но слов не сдерживал. Теперь вспоминает, что алкоголь был для него утешением, чтобы прийти в нормальное состояние хотелось непременно выпить.
Актера спасла встреча с Марией Иваковой, которая следует принципам ЗОЖ, не употребляет алкоголь, практикует йогу и верит в лунный календарь. Ефремов и Ивакова встречаются несколько лет и за это время, отмечают друзья артиста, он изменился. Теперь его нечасто увидишь на тусовках с бокалом в руке. Избавиться от алкогольной зависимости совсем непросто, но у сына Михаила Ефремова это получилось. Свою лепту внес в это и отец актера, который в пьяном виде стал виновником смертельного ДТП и отбывает срок в колонии.
Фото: GlobalLookPress
Лариса Гузеева
Острая на язык телеведущая давно признавалась в наличии у нее зависимости от алкоголя. Она пристрастилась к нему еще в 25 лет, на экраны только вышел фильм с ней «Соперницы». В то время красавица-актриса встретила ассистента оператора, за которого вскоре вышла замуж. Муж увлекался не только алкоголем, но и наркотиками. Гузеева стала пить, чтобы, с одной стороны, насолить супругу, с другой стороны, чтобы ему меньше доставалось... Бесконечная череда вечеринок и увлекающийся характер Гузеевой способствовали развитию зависимости. Она стала отражаться на работе и ее отношениях с близкими. Чтобы покончить с пристрастием, Гузеева закодировалась. А вот ее супруг, несмотря на все курсы лечения, справиться с зависимостью не смог — его нашли утром в парке мертвым, он скончался от передозировки наркотиками.
Фото: GlobalLookPress
Дана Борисова
Алкогольная зависимость погубила не одну карьеру. И тут примером может служить история Даны Борисовой. Телеведущая была на пике популярности, когда увлеклась алкоголем. В какой-то момент издания облетело видео, на котором Борисова с трудом разговаривала и передвигалась. Стало ясно, что у Даны большие проблемы с алкоголем. Теледива объясняла это сложностями с карьерой, которая зашла в тупик. Слава «Армейского магазина» осталась позади, Борисова продолжила работу на другом канале в качестве ведущей, задающей звездам вопросы на светских тусовках, но становилось ясно, что этот формат себя исчерпал.
А вскоре у телеведущей начались проблемы еще и с наркотиками. Тревогу забила ее мама, узнав, что дочь употребляет запрещенные вещества на глазах у ребенка. Борисова стала героиней шоу Андрея Малахова, который оплатил лечение подруги в реабилитационном центре в Таиланде.
Борисова, кажется, смогла пережить острую фазу зависимости с помощью специалистов, но проблем меньше не стало: отсутствие работы, сложные отношения с дочерью-подростком и бывшим мужем.
Фото: GlobalLookPress
Лолита
«Женщина без комплексов» никогда не скрывала, что у нее были проблемы с алкоголем. Еще несколько лет назад она откровенно называла себя алкоголиком. По словам Лолиты, подобное признание дорогого стоит, ведь большинство людей, зависимых от алкоголя, не могут этого сказать. А если человек отрицает наличие у себя зависимости, побороть ее невозможно. Лолита отмечает, что ее до сих пор можно увидеть периодически с порцией виски в руке, но ничего криминального в этом она не видит. Певица даже сдавала в рамках одного телешоу анализ ДНК на наличие гена алкоголизма — он у нее не обнаружен. Была у Лолиты и наркотическая зависимость и вот ее побороть было куда сложнее. Но решительная певица справилась и с ней — настоящий боец.
Ирина Аллегрова
«Шальная императрица» рассказывала о своей зависимости в шоу «Наедине со всеми». Певица стала искать спасения в рюмке, когда переживала крах брака и проблемы в карьере. Казалось, что если выпьет, то станет легче. Это довольна типичная история, о которой рассказывают многие зависимые люди. Как известно, алкоголь дает лишь иллюзию того, что становится легче. На самом деле формируется зависимость, от которой потом все сложнее избавиться.
Фото: GlobalLookPress
Григорий Лепс
Автор хита «Рюмка водки на столе» не раз рассказывал о своих сложных отношениях с алкоголем. Отрицать наличие проблемы бессмысленно, зрители порой видели любимого артиста на сцене явно в нетрезвом виде, а супруга признавалась, что однажды певца приводили в чувство аж в реанимации. Сам Лепс объясняет: в шоу-бизнесе много соблазнов. Это сейчас в тренде здоровый образ жизни, а в 90-х модным было снимать напряжение с помощью алкоголя и не только. По словам Лепса, он может выпивать один, а может — в компании. И если раньше испытывал симпатию к крепким напиткам, то с возрастом полюбил вино. Уверен, что от одного бокала плохо точно никому не будет, главное — вовремя остановиться...
_Фото: GlobalLookPress, Instagram @efremovefremov Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!