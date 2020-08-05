Чем на самом деле опасна летняя обувь без каблука и как ее правильно выбирать
Как все связано в организме
В теле всё взаимосвязано, в первую очередь, за счет мышц. Они соединяются в мышечные цепочки, начинающиеся на кончиках пальцев ног и рук и через всё тело идут к черепу. Составной частью этих цепей выступают внутренние органы и кости. Неудивительно, что если нарушается работа одного из звеньев, это отражается на функционировании всей цепи.
Не поверите, но от хорошо подобранной обуви зависит не только наш образ в целом, но и тонус мышц ног, спины и шеи! Казалось бы, где прямая связь? Но тело человека – единая система. Все органы и отделы взаимосвязаны, а потому нарушения в одном отделе могут сказаться на функционировании организма в целом.
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Чем опасны вьетнамки
Лето – самый опасный период, так как именно в эти месяцы люди охотней всего носят обувь на плоской подошве. Шлепанцы, вьетнамки – популярная летняя обувь. Казалось бы, не жарко и удобно. Однако стоит помнить, что шлепанцы нужны нам только в конкретной ситуации – для похода на пляж, в бассейн, аквапарк, в баню. В них можно преодолевать исключительно короткие расстояния. Это касается и любимых многими девушками вьетнамок. Ходить в них днями напролет недопустимо! Да вы и сами наверняка помните это ощущение ноющих после длительной прогулки ног. А ведь не на каблуках ходили, а на плоской подошве. Как это объяснить?
Чтобы удерживать шлепанцы на ноге, нам приходится немного сгибать пальцы. Это значит, что стопы постоянно находятся в напряженном состоянии. Так как при этом они не получают отдыха, перенапряжение переходит наверх: на голени, бедра, поясницу, шею и голову. Отсюда в конце дня появляются болевые ощущения в спине, головные боли.
Более того, из-за длительного и сильного напряжения в мышцах голени скапливаются продукты обмена, что также вызывает болезненность.
Наш организм очень мудро устроен: что мы ему даем, то и получаем. Если не заботимся о комфорте стоп, о подборе удобной и правильной обуви, мы получим ответ в виде болевых ощущений и дискомфорта во всем теле. Плоская обувь не подходит для длительного хождения в ней по асфальту. Она не дает стопам необходимой опоры. Регулярное ношение подобной обуви может обернуться развитием плоскостопия, тромбофлебита, формированием межпозвоночной грыжи. Плюс вышеперечисленные головные боли, боли с спине и пояснице.
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Какой должна быть летняя обувь?
Оставьте шлепанцы и вьетнамки для отпуска. На постоянной основе можно носить сандалии и босоножки. Главное, чтобы ремешки держали и носок, и пятку. Обратите внимание на разницу в высоте между носком и пяткой. Она должна быть не менее 2 см - такой подъем полезен для стопы. Это правило касается и выбора балеток.
Подошва должна быть в меру мягкой и гнущейся. Обувь не должна быть чрезмерно жесткой. При этом подошва не должна быть слишком тонкой, иначе вы будете ощущать каждый камешек под ногами.
Стопы и пальцы не должны напрягаться, удерживая обувь на ноге.
Ширина подошвы должна совпадать с шириной стопы. Если у вас широкая нога, не покупайте узкую обувь - дискомфорт при носке и дополнительная нагрузка гарантированы.
Обувь на высоком каблуке не стоит носить дольше двух-трех часов в день. В идеале высота каблука не должна превышать 6 см.
В случае если у вас присутствуют такие нарушения, как сколиоз, плоскостопие, тем более важно выбирать максимально комфортную обувь. Не нужно «добивать» и без того искривленный организм: необходимо снять напряжение, а не создавать дополнительную нагрузку. Кстати, давно вы снимали обувь и бегали босиком по траве? Сбросьте шлепанцы и пройдитесь босиком на лужайке в парке – подарите ногам массу позитивных ощущений!
Фото: Pexels.com, Pixabay.com
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