Чем на самом деле опасна летняя обувь без каблука и как ее правильно выбирать

Чем опасны вьетнамки

Лето – самый опасный период, так как именно в эти месяцы люди охотней всего носят обувь на плоской подошве. Шлепанцы, вьетнамки – популярная летняя обувь. Казалось бы, не жарко и удобно. Однако стоит помнить, что шлепанцы нужны нам только в конкретной ситуации – для похода на пляж, в бассейн, аквапарк, в баню. В них можно преодолевать исключительно короткие расстояния. Это касается и любимых многими девушками вьетнамок. Ходить в них днями напролет недопустимо! Да вы и сами наверняка помните это ощущение ноющих после длительной прогулки ног. А ведь не на каблуках ходили, а на плоской подошве. Как это объяснить?

Чтобы удерживать шлепанцы на ноге, нам приходится немного сгибать пальцы. Это значит, что стопы постоянно находятся в напряженном состоянии. Так как при этом они не получают отдыха, перенапряжение переходит наверх: на голени, бедра, поясницу, шею и голову. Отсюда в конце дня появляются болевые ощущения в спине, головные боли.

Более того, из-за длительного и сильного напряжения в мышцах голени скапливаются продукты обмена, что также вызывает болезненность.

Наш организм очень мудро устроен: что мы ему даем, то и получаем. Если не заботимся о комфорте стоп, о подборе удобной и правильной обуви, мы получим ответ в виде болевых ощущений и дискомфорта во всем теле. Плоская обувь не подходит для длительного хождения в ней по асфальту. Она не дает стопам необходимой опоры. Регулярное ношение подобной обуви может обернуться развитием плоскостопия, тромбофлебита, формированием межпозвоночной грыжи. Плюс вышеперечисленные головные боли, боли с спине и пояснице.