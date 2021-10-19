Мышечные зажимы: почему возникают, чем грозят и помогут ли народные средства

Мышечные боли принято лечить местно, то есть там, где болит. Заклинило шею? Мы ее мажем согревающими мазями. Обвязываем поясницу теплой шалью по примеру бабушек. Делаем массаж. Если вы потянули мышцу в этом месте или перенапрягли ее на тренировке, то это правильные эффективные действия. Но в том случае, если боль хроническая, неизменно возвращается к вам несколько лет, стоит задуматься — а там ли мы лечим?

В 90% случаев причина кроется не там, где болит.

Представьте, что вы порезали палец. Вы точно ощущаете, где болит. Как только порез заживает, боль прекращается. С хроническими болями история другая — мы редко испытываем боль в шее или пояснице из-за того, что ударились ими. Практически всегда их причина находится не там, где чувствуется боль. Чтобы убрать хронические проблемы раз и навсегда, необходимо найти и вылечить истинную причину. Шея, поясница, колени — эти части тела ноют чаще всего. Почему именно они и как понять, откуда приходит боль?