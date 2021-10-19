Мышечные зажимы: почему возникают, чем грозят и помогут ли народные средства
Мышечный зажим представляет собой спазм в теле, который отзывается болевыми ощущениями. Забитые мышцы ноют почти всегда, боль автоматически усиливается при перенапряжении. Причин может быть множество: травмы, переохлаждение, долгое нахождение в одной и той же позе, хронический стресс. Считается, что первые мышечные зажимы формируются еще в детстве, когда ребенок только учится выражать свои эмоции. Но все ли из нас умеют это делать, повзрослев? Подавленная агрессия, обиды, которые замалчиваются, претензии, которые не высказываются, трансформируются в мышечные зажимы. Когда, защищаясь, психика создает своего рода панцирь из мышц. Чем грозит хроническое напряжение мышц? Головными болями, ухудшением осанки, сбоем в работе внутренних органов, отсутствием растяжки (как часто мы жалуемся, что «не гнемся и не тянемся»?).
Владимир Животов
Практикующий врач-остеопат, краниопостуролог
Мышечные боли принято лечить местно, то есть там, где болит. Заклинило шею? Мы ее мажем согревающими мазями. Обвязываем поясницу теплой шалью по примеру бабушек. Делаем массаж. Если вы потянули мышцу в этом месте или перенапрягли ее на тренировке, то это правильные эффективные действия. Но в том случае, если боль хроническая, неизменно возвращается к вам несколько лет, стоит задуматься — а там ли мы лечим?
В 90% случаев причина кроется не там, где болит.
Представьте, что вы порезали палец. Вы точно ощущаете, где болит. Как только порез заживает, боль прекращается. С хроническими болями история другая — мы редко испытываем боль в шее или пояснице из-за того, что ударились ими. Практически всегда их причина находится не там, где чувствуется боль. Чтобы убрать хронические проблемы раз и навсегда, необходимо найти и вылечить истинную причину. Шея, поясница, колени — эти части тела ноют чаще всего. Почему именно они и как понять, откуда приходит боль?
Представьте себе скелет человека. Жесткие и подвижные части тела в нем чередуются. Череп жесткий — шея подвижная, грудная клетка жесткая — поясница более подвижная, таз жесткий — подвижные колени. Теперь вы понимаете, что хроническая боль беспокоит большинство людей именно в подвижных частях скелета. Но, что характерно, обычно человек с жалобами утверждает, что никогда эти части тела не травмировал.
Как же тогда объяснить эти непрекращающиеся боли?
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Чаще всего все начинается с травмы. Но повреждена в этом случае не подвижная часть скелета, а жесткая, которая находится выше. То есть при болях и проблемах головы, шеи и плечевого пояса в 99% случаев имеется травма черепа. Болят ноги, колени, область таза, есть проблемы с тазовыми органами? Почти наверняка (в 99%) ранее были травмированы копчик и крестец.
Дело в том, что здоровый организм распределяет нагрузку между своими частями равномерно. Как только из-за травмы какая-то из частей становится жесткой и скованной, теряет подвижность, организму не остается ничего другого, кроме как распределить дополнительную нагрузку на другие части тела. Конечно, это ведет к перегрузке и ускоренному изнашиванию. Со временем мы начинаем чувствовать боль в коленях, пояснице, шее.
Только устранив первичную причину развития болезни, можно побороть хронические боли, возникающие в разных частях вашего тела! Устранить последствия травм черепа и копчиково-крестцовой области может только врач-остеопат. С подвижных частей скелета постепенно уйдет чрезмерная нагрузка и боли перестанут вас беспокоить, либо станут появляться намного реже и менее интенсивно.
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Также рекомендую обязательно обратиться к эндокринологу. Дефицит витамина D, магния и других витаминов и минералов может затруднять остеопатическое лечение и препятствовать нормальному формированию и функционированию тканей организма.
Помогают ли народные методы в устранении хронических болей?
Массаж, баня, спорт, прогревания, радоновые и сероводородные ванны, грязи — все это очень полезно для организма и может снять симптомы, иногда на длительный срок. При этом в сочетании с остеопатическим лечением, устраняющим механические причины заболеваний опорно-двигательного аппарата, методики будут эффективней.
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