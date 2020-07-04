Мышцы тазового дна: зачем их качать и как избавиться от цистита, недержания мочи и других женских болячек

Почему эти мышцы так важны в родах

Слабость мышц тазового дна — нежелательное состояние для будущих мам. Хорошие мышцы необходимы, чтобы головка плода, проходя через родовой канал, легче совершила все моменты биомеханизма: согнулась, совершила внутренний поворот, разогнулась и совершила наружный поворот. Ей нужна опора в виде мышц.

Далее, когда головка плода походит через кольцо наружных половых органов, женщине нужно максимально расслабить мышцы. Это можно сделать, если мышцы хорошо тренированы.

И третий этап – восстановление после родов. Это отдельная тема, актуальная для многих женщин. Хороший, качественный секс после родов существует! Если мышцы тазового дна укреплены, после родов они быстрее восстанавливаются. Если же нет, надо срочно ими заняться и восстановить их, а вместе с ними и гармоничные отношения с партнером.

Необходимо помнить и о том, что в организме человека все едино. Мышцы тазового дна связаны с мышцами ног, тазобедренных суставов. Слабость тазового дна всегда связана и с опущением внутренних органов (вследствие травмы копчика или крестца). Поэтому необходимо вернуть органы на место путем остеопатического лечения и выполнения определенных упражнений.