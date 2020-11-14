Мужское бесплодие: причины, диагностика и в каких случаях медицина бессильна
Топ причин мужского бесплодия
Понятие мужского бесплодия не отличается от женского — это невозможность зачать ребенка при регулярной (оптимально — 2–3 раза в неделю) половой жизни без контрацепции:
в течение года, если вам до 35 лет;
в течение полугода, если вы старше.
Поэтому не нужно перекладывать проблему на женские плечи — «сдаваться» врачу следует идти вдвоем. Самая главная причина при наличии нормальной эрекции — трудности с выработкой сперматозоидов в яичках. Что идет не так и можно ли это победить — вопрос отдельный, который зависит от корня проблемы. А в данном случае вариантов много, никак не меньше, чем у женщин. Нужно понимать, что сегодня можно помочь зачать ребенка (вылечить или использовать ВРТ) до 80–90% таких мужчин, но крайне важно вовремя обратиться за помощью.
Существует статистика основных причин мужского фактора бесплодия:
- варикоцеле (расширение некоторых вен семенного канатика) — 37,4%;
- идиопатическая патоспермия (различные нарушения созревания и выработки сперматозоидов) — 25,4%;
- нарушение функции яичек — 9,4%;
- обструкция семявыводящих путей (непроходимость по разным причинам) — 6,1%;
- крипторхизм (когда яичко не опустилось в мошонку) — 6,1%;
- снижение объема спермы — 4,7%;
- повышение вязкости спермы — 1,9%;
- другие причины — 5,9%.
Кроме того, бесплодие может развиться на фоне приема препаратов, которые влияют на мужскую фертильность (способность зачатия). Это химиотерапия, гормоны (инъекции тестостерона, гипотензивные средства) и многое другое. И конечно, крайне негативно влияют алкоголь, анаболические стероиды, каннабис и другие виды наркотиков. Поэтому обсудить факт их употребления (даже если оно уже закончено) с врачом-андрологом нужно обязательно.
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Что делать, если спермограмма «плохая»?
Спермограмма — один из первых анализов, который сдается мужчиной при подозрении на бесплодие. Результаты могут расстроить, но тут важно не паниковать раньше времени. На итог влияет масса факторов, начиная от стресса или нарушения рекомендованного режима и заканчивая долгой поездкой в машине с подогревом сидений.
«В случае выявления проблем в спермограмме мы в клинике рекомендуем сделать повторное исследование, но не ранее чем через три месяца после первого. Это обусловлено циклом физиологического созревания сперматозоидов, занимающим как раз 2,5–3 месяца. Исключение — найденная азооспермия (отсутствие сперматозоидов в эякуляте). В этом варианте рекомендуется не ждать, а повторить анализ через две недели. Нужно также учесть, что при проведении спермограммы материал должен исследоваться после центрифугирования — возможно, сперматозоиды есть именно в осадке».
Когда медицина не поможет
Может обнаружиться другая патология — азооспермия, когда в эякуляте отсутствуют сперматозоиды. Это действительно серьезно, хотя и нечасто встречается — всего в 10–15% обращений, связанных с мужским бесплодием. Выделяют две формы, каждая из которых (или их комбинация) ведет к бесплодию:
секреторную (это нарушение или полная остановка сперматогенеза по разным причинам и на разных стадиях развития сперматозоида);
обструктивную — когда сперматозоиды в яичках вырабатываются, но из-за непроходимости (обструкции) семявыносящих путей в сперму не попадают. Существуют различные методики и терапевтического, и хирургического лечения азооспермии. К сожалению, при всех достижениях медицины остаются случаи, когда рождение генетически родного ребенка невозможно. В таких обстоятельствах нужно либо смириться, либо обратиться к донорству спермы. Это деликатная и сложная тема, которую необходимо обсуждать как внутри семьи, так и с врачом.
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Какие анализы сдают мужчины при бесплодии
В целом, вероятнее всего, придется пройти:
- трансректальное УЗИ простаты (ТрУЗИ), органов мошонки с доплерометрией;
- определение кариотипа (генетика), исследование микроделеций AZF-локуса Y-хромосомы, а также на наличие мутации гена муковисцидоза (CFTR);
- анализы на половые гормоны и маркеры тестикулярного резерва;
- исследование мочи после эякуляции;
- биохимический анализ спермы.
Иногда требуются более сложные манипуляции. Например, к ним относится биопсия придатка, которую обязательно необходимо сочетать с экстракцией сперматозоидов из ткани яичек (TESE) и последующей криоконсервацией сперматозоидов при их обнаружении. Это позволит в одной операции объединить и диагностическую, и лечебную манипуляцию. А замороженные сперматозоиды могут быть в дальнейшем использованы в протоколах ЭКО/ИКСИ.
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Подготовка к анализам
Также стоит знать, что у мужчин тоже есть пик фертильности, который совпадает с максимальной выработкой тестостерона в промежутке 25–30 лет. После 35-летнего рубежа начинают расти генетические проблемы: количество качественных (с нормальным хромосомным набором) сперматозоидов уменьшается. Поэтому есть смысл задуматься над криоконсервацией спермы, если работа связана с вредными факторами. Такой подход важен и тем, кто страдает заболеваниями (онкология и прочие), требующими приема препаратов, которые влияют на мужскую фертильность.
Нелишним будет напомнить, как правильно готовиться к анализам, озвученным выше. Так, биохимический анализ крови сдается утром и строго натощак. Нельзя пить ничего, кроме воды. Между последним приемом пищи и взятием крови должно пройти 8–12 часов. Со спермограммой сложнее, так как нужно:
- воздержаться от близости 2–5 дней перед сдачей спермы;
- не менее чем за семь дней полностью отказаться от алкоголя;
- постараться избегать перегрева промежности (в том числе не стоит ходить в баню или принимать горячую ванну).
В целом, при направлении на исследование даются конкретные инструкции, как выполняются те или иные анализы или манипуляции и как к ним готовиться. Важно не стесняться расспросить специалиста, если что-то кажется непонятным: от правильности выполнения рекомендаций зависит точность диагноза и лечения.
Будущему отцу важно выполнить свою часть обследования и лечения и не считать, что это неважно. Если с мужской стороны все нормально, нужно поддерживать партнершу, так как различные протоколы ЭКО могут вызывать определенные проблемы со здоровьем и изменение поведения женщины.
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