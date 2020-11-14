Мужское бесплодие: причины, диагностика и в каких случаях медицина бессильна

Что делать, если спермограмма «плохая»?

Спермограмма — один из первых анализов, который сдается мужчиной при подозрении на бесплодие. Результаты могут расстроить, но тут важно не паниковать раньше времени. На итог влияет масса факторов, начиная от стресса или нарушения рекомендованного режима и заканчивая долгой поездкой в машине с подогревом сидений.

«В случае выявления проблем в спермограмме мы в клинике рекомендуем сделать повторное исследование, но не ранее чем через три месяца после первого. Это обусловлено циклом физиологического созревания сперматозоидов, занимающим как раз 2,5–3 месяца. Исключение — найденная азооспермия (отсутствие сперматозоидов в эякуляте). В этом варианте рекомендуется не ждать, а повторить анализ через две недели. Нужно также учесть, что при проведении спермограммы материал должен исследоваться после центрифугирования — возможно, сперматозоиды есть именно в осадке».

Когда медицина не поможет

Может обнаружиться другая патология — азооспермия, когда в эякуляте отсутствуют сперматозоиды. Это действительно серьезно, хотя и нечасто встречается — всего в 10–15% обращений, связанных с мужским бесплодием. Выделяют две формы, каждая из которых (или их комбинация) ведет к бесплодию: