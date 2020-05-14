Мужские проблемы, возраст, гормональные нарушения и другие причины, почему супруги не могут завести детей
Возраст имеет значение
Для того чтобы женщина могла забеременеть при регулярной половой жизни без контрацепции, должны соблюдаться четыре основных условия:
- наличие овуляции у женщины — регулярное появление фолликула с яйцеклеткой;
- наличие проходимых маточных труб;
- отсутствие патологии полости матки;
- нормальная продукция сперматозоидов у партнёра. И если хотя бы одно условие не выполняется, возникнут проблемы с беременностью. В целом можно выделить ряд основных причин, затрудняющих естественное зачатие.
На первое место специалисты выносят возраст. С его увеличением у женщины растёт частота хромосомных аномалий в яйцеклетках. Это существенно затрудняет достижение нормально развивающейся беременности. Первые изменения мы наблюдаем уже с 35 лет, после 40 лет качество яйцеклеток изменяется как с точки зрения качества генетического материала, так и с точки зрения энергетических запасов в ооцитах. Другая проблема возраста — снижение овариального резерва. Возможность и успешность естественного зачатия прямо связана с количеством прожитых лет — это биологическая данность.
«Если женщина хочет сначала построить карьеру, не отказываясь при этом от возможности стать матерью, стоит подумать о подстраховке — криоконсервации яйцеклетки (оплодотворенной или нет) на пике фертильности, до 35 лет. Современные методы быстрой заморозки — витрификации — обеспечивают практически 100%-ный выход из гибернации и дают возможность завести ребёнка в наиболее удобный для родителей момент».
Фото: Pixabay.com
Гормональные нарушения
Любое нарушение сложного гормонального баланса может приводить к проблемам с овуляцией. Причины разные: от заболеваний яичников, щитовидной железы, надпочечников до мощного стресса. После ряда анализов проводится коррекция гормонального фона. Как правило, это даёт хороший (до 80 %) результат, в противном случае рекомендуется обратиться к вспомогательным репродуктивным технологиям.
Проблемы с маточными трубами
Непроходимость или же отсутствие маточных (фаллопиевых) труб — одна из наиболее частых причин бесплодия у женщин. Как правило, это следствие воспаления, в результате чего тонкий (внутренний диаметр — всего 0,1 мм) канал «слипается», препятствуя встрече яйцеклетки и сперматозоида. «Если к бесплодию привела непроходимость маточных труб или иные аномалии развития и патологические процессы в матке, решением может стать хирургическое вмешательство. Однако в репродуктивные клиники, как правило, обращаются женщины, которые уже имели неудачные попытки такого лечения, и в этом случае хороший результат дает, к примеру, ЭКО».
Фото: Pixabay.com
Эндометриоз
Распространённое гинекологическое заболевание, которое может являться причиной бесплодия. Оно часто встречается у молодых женщин и является следствием миграции и последующего разрастания клеток слизистой оболочки матки (эндометрия) на других органах. Из-за того, что эндометриальные клетки следуют ежемесячной «программе» женского менструального цикла, появляются внутренние кровотечения, которые приводят не только к болям и плохому самочувствию, но и к воспалениям и спаечному процессу. Кроме того, заболевание провоцирует снижение запаса яйцеклеток — овариального резерва. В данном случае необходим комплексный подход к лечению: гормональная терапия, в некоторых случаях хирургическое вмешательство.
Миома матки
К отсутствию беременности могут приводить такие доброкачественные заболевания. При больших размерах миомы (более 4 см) рекомендуется оперативное лечение. Также препятствует имплантации наличие патологии (полипов, сращений — синехий, субмукозных узлов). В таком случае необходимо с помощью небольшого хирургического вмешательства — гистероскопии или гистерорезектоскопии — удалить патологию полости матки, а затем уже планировать беременность.
Фото: Pixabay.com
Мужское бесплодие, вредные привычки и не только
Почти в половине случаев бесплодие вызвано мужскими проблемами. Поэтому обследование при планировании беременности должна проходить не только женщина, но и мужчина. Тем более, что оценить качество сперматогенеза очень просто — достаточно сдать спермограмму. Какие проблемы она может выявить?
- неполноценность сперматозоидов (нарушение их подвижности и жизнеспособности);
- резкое снижение их количества;
- препятствия на пути продвижения сперматозоидов. Большая часть причин успешно устраняется андрологами и урологами.
Также нельзя не сказать о таких набивших оскомину причинах, как лишний вес или, наоборот, низкий индекс массы тела (ИМТ). Нередко это способно привести к гормональным нарушениям. Соответственно, беременность наступает лишь после нормализации веса. Курение и алкоголь угнетающе действуют на репродуктивные процессы в организме. Они влияют на гормональный фон, приводят к нарушениям сперматогенеза. Поэтому в лечении бесплодия крайне важным является отказ от вредных привычек или сведение их к минимуму. То есть в неделю можно потреблять не более 100 г чистого этанола: 2,5 л пива (2,5 %), 1 л вина (12 %) или 350 мл крепких напитков (40 %).
И в финале назовем еще одну, самую загадочную причину: бесплодие неясного генеза. У каждой пятой пары причины бесплодия установить не удаётся. Супруги могут годами проходить обследования, которые будут оказываться в норме, а беременность при этом не наступает. Речь идет о «психологическом бесплодии». Зачастую таким пациентам врачи советуют обратить внимание на ЭКО. А кому-то помогает работа с психологом и возможность «отпустить» тему зачатия, переключиться на другие сферы жизни. И тогда в паре, которая долгие годы считалась бесплодной, наступает долгожданная беременность.
Фото: Pixabay.com
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