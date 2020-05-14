Мужские проблемы, возраст, гормональные нарушения и другие причины, почему супруги не могут завести детей

Возраст имеет значение

Для того чтобы женщина могла забеременеть при регулярной половой жизни без контрацепции, должны соблюдаться четыре основных условия:

наличие овуляции у женщины — регулярное появление фолликула с яйцеклеткой;

наличие проходимых маточных труб;

отсутствие патологии полости матки;

нормальная продукция сперматозоидов у партнёра. И если хотя бы одно условие не выполняется, возникнут проблемы с беременностью. В целом можно выделить ряд основных причин, затрудняющих естественное зачатие.

На первое место специалисты выносят возраст. С его увеличением у женщины растёт частота хромосомных аномалий в яйцеклетках. Это существенно затрудняет достижение нормально развивающейся беременности. Первые изменения мы наблюдаем уже с 35 лет, после 40 лет качество яйцеклеток изменяется как с точки зрения качества генетического материала, так и с точки зрения энергетических запасов в ооцитах. Другая проблема возраста — снижение овариального резерва. Возможность и успешность естественного зачатия прямо связана с количеством прожитых лет — это биологическая данность.

«Если женщина хочет сначала построить карьеру, не отказываясь при этом от возможности стать матерью, стоит подумать о подстраховке — криоконсервации яйцеклетки (оплодотворенной или нет) на пике фертильности, до 35 лет. Современные методы быстрой заморозки — витрификации — обеспечивают практически 100%-ный выход из гибернации и дают возможность завести ребёнка в наиболее удобный для родителей момент».