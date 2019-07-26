Можно ли заразиться от поцелуя и другие мифы про гепатит, знание которых сохранит вам здоровье

Что такое гепатит
Гепатит в широком смысле – воспалительное заболевание печени: разрушение главных клеток, из которых состоит этот орган, – гепатоцитов. Если организм не успевает восстанавливать поврежденные клетки, их место занимает соединительная ткань (это состояние называется фиброзом), и печень перестает нормально выполнять свои функции: перерабатывать белки, жиры и глюкозу, синтезировать желчь и гормоны, фильтровать кровь. Если болезнь запустить, разрастание соединительной ткани может привести к циррозу и раку печени и полному отказу органа.
Воспаление может начаться, если перегрузить печень токсичными веществами, которые она должна выводить из организма: например, алкоголем или некоторыми сильнодействующими лекарствами. Но более частая причина болезни – вирус гепатита. Его самые распространенные формы – A, B, C, D и E – передаются разными путями: не только через кровь и другие биологические жидкости, но и, например, через загрязненную воду. Наиболее опасными считаются вирусы, которые распространяются парентерально (попадают напрямую в кровь через повреждения кожи или слизистых) – гепатиты B и C.
Вирусный гепатит – это не всегда «желтуха»: в зависимости от интенсивности и стадии инфекции, болезнь может протекать без пожелтения кожи и глаз и проявлять себя только чувством усталости, расстройством сна и потерей аппетита (или вообще не выдавать себя симптомами). Известны ситуации, когда человек узнает о своем заболевании случайно (например, перед плановой операцией) и уже на стадии цирроза, когда требуется трансплантация печени.
Гепатиты B и C
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире живут около 325 миллионов человек с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B (HBV) или C (HCV). Распространенность инфекции связана с тем, что заразиться вирусом можно даже ведя здоровый образ жизни – просто время от времени прибегая к косметическим процедурам или медицинским вмешательствам, при которых происходит контакт с кровью.
«Обыденные» риски заражения гепатитом – маникюр, педикюр, косметологические инъекции, татуаж или нанесение татуировок. Не во всех салонах (и, тем более, на дому) мастера достаточно тщательно обрабатывают инструменты после проведения манипуляций. Если на них осталась даже небольшая капелька крови прошлого клиента, инфицированного вирусом гепатита В или C, риск заразиться при микротравме довольно высок. Это же касается любых медицинских процедур и переливания крови – неслучайно гепатит B считается профессиональным риском медицинских работников, которые могут случайно травмироваться иглой пациента. Кроме того, обе формы вируса способны передаваться при незащищенном сексуальном контакте.
Хронический гепатит В может вызвать цирроз и рак печени в течение первых пяти лет. Вылечить заболевание нельзя, но при помощи терапии можно держать его под контролем, чтобы отсрочить развитие осложнений. От гепатита B существует прививка – как правило, ее делают в самом раннем возрасте; взрослых вакцинируют, если они выезжают в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой или работают в медицинской сфере. Гепатит С, в отличие от гепатита В, излечим, но от него нет вакцины. Если заболевание перейдет в хроническую форму, то через 15–30 лет оно может привести к циррозу и раку печени.
Фото: Vostock Photo
Как защититься от гепатита
- Не используйте чужие предметы личной гигиены (зубные щетки, бритвы, маникюрные ножницы), даже если хорошо знаете их владельца.
- Внимательно относитесь к выбору салона красоты или мастера, которые выполняют процедуры, нарушающие целостность кожных покровов (маникюр, пирсинг, татуаж и т. п.). Попросите, чтобы все инструменты вскрывались при вас: они должны быть либо одноразовыми, либо стерилизованными и герметично упакованными в специальные бумажные пакеты. Если мастер просто протирает инструменты спиртом или антисептиком, от процедуры лучше отказаться.
- Если вы привыкли к процедурам на дому, обзаведитесь собственными инструментами и просите мастера выполнять все манипуляции ими.
- В стоматологической или медицинской клинике следите, чтобы врач использовал одноразовые шприцы и перчатки, обработанные инструменты в стерильной упаковке.
- Возможность заражения гепатитом через пробник помады в магазине очень мала, но она все равно существует – особенно зимой, когда у многих людей на губах появляются трещинки, в том числе невидимые глазу микроповреждения. Наносите помаду на запястье – так вы убережете себя не только от гепатита, но и от многих других инфекций.
- Пользуйтесь презервативами: хотя риск заражения гепатитом половым путем ниже, чем при контакте с кровью, это не тот случай, когда разница в несколько процентов должна успокаивать.
Мифы о гепатите
Комары переносят вирус гепатита. Даже если комар укусил инфицированного человека, в слюне насекомого вирус очень быстро погибнет. То же, кстати, касается и клещей (хотя эти паразиты способны переносить возбудителей других опасных заболеваний).
Гепатит не передается при поцелуе. Риск существует, если на губах или слизистой есть микротравмы, заметить которые можно не всегда. Но вот через объятия и рукопожатия заразиться гепатитом нельзя.
Если у человека гепатит, ему нельзя готовить для других. Даже если во время приготовления пищи инфицированный человек порежется и капля крови попадет в еду или на посуду, ферменты пищеварительной системы уничтожат вирус.
Грудное вскармливание противопоказано при гепатите. Грудное молоко может содержать вирус, но если женщина соблюдает необходимые меры предосторожности, вероятность инфицирования ребенка минимальна.
Фото: Vostock Photo
Гепатит и беременность
Влияние гепатита В у матери на развитие патологий плода достоверно не доказано. Но есть другие риски: более низкая масса тела у новорожденных, преждевременные роды и передача вируса ребенку. Если женщина заразилась на ранних сроках беременности, вероятность инфицировать малыша небольшая – около 10%, если в третьем триместре – 70%. Терапией хронического гепатита у будущих мам может заниматься только врач: большинство эффективных противовирусных препаратов небезопасны для плода.
Наличие вируса гепатита С у матери не оказывает негативного влияния на растущий плод. Даже наоборот: во время беременности воздействие вируса на организм матери может приостанавливаться, заболевание перестает прогрессировать. Риск инфицирования плода вирусом существует, однако он совсем незначителен – примерно 3–10%.
Когда сдавать анализы
Проверяться на гепатиты B и C в качестве профилактики рекомендуется раз в год. Чаще это нужно делать только в случае повышенного риска:
- Беременным женщинам (в I и III триместрах беременности)
- Персоналу медицинских организаций
- Пациентам центров и отделений переливания крови
- Перед поступлением на плановые хирургические вмешательства, перед проведением химиотерапии
- Больным с хроническими заболеваниями, в том числе с поражением печени
- Лицам, контактирующим с инфицированным вирусом гепатита человеком
- После контакта с предполагаемой инфекцией (например, если вы поранились предметом, которым могли пользоваться до вас (бритвенным станком, иглой от шприца и т. п.)
- Если произошел контакт с предполагаемой инфекцией, анализы нужно сдавать не сразу. Стандартные исследования, которые входят в программу ОМС, – HBsAg (компонент вируса гепатита B) и anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С, которые иммунитет вырабатывает для борьбы с инфекцией). Обнаружить в крови эти маркеры можно только по прошествии времени: после инфицирования гепатитом B должно пройти от 4 недель до 6 месяцев, при заражении гепатитом C – от 3 недель до 6 месяцев. Период, в течение которого антитела еще не определяются, называется «серологическим окном».
Обнаружить гепатит до окончания инкубационного периода или во время «серологического окна» можно при помощи ПЦР-диагностики – метода, при котором в крови регистрируется РНК или ДНК самого вируса. Ультрачувствительное ПЦР-исследование позволяет выявить частицы вируса уже через 14 дней после инфицирования.
Текст: Иван Попов
Фото: Vostock Photo
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