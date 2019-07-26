Можно ли заразиться от поцелуя и другие мифы про гепатит, знание которых сохранит вам здоровье

Что такое гепатит

Гепатит в широком смысле – воспалительное заболевание печени: разрушение главных клеток, из которых состоит этот орган, – гепатоцитов. Если организм не успевает восстанавливать поврежденные клетки, их место занимает соединительная ткань (это состояние называется фиброзом), и печень перестает нормально выполнять свои функции: перерабатывать белки, жиры и глюкозу, синтезировать желчь и гормоны, фильтровать кровь. Если болезнь запустить, разрастание соединительной ткани может привести к циррозу и раку печени и полному отказу органа.

Воспаление может начаться, если перегрузить печень токсичными веществами, которые она должна выводить из организма: например, алкоголем или некоторыми сильнодействующими лекарствами. Но более частая причина болезни – вирус гепатита. Его самые распространенные формы – A, B, C, D и E – передаются разными путями: не только через кровь и другие биологические жидкости, но и, например, через загрязненную воду. Наиболее опасными считаются вирусы, которые распространяются парентерально (попадают напрямую в кровь через повреждения кожи или слизистых) – гепатиты B и C.

Вирусный гепатит – это не всегда «желтуха»: в зависимости от интенсивности и стадии инфекции, болезнь может протекать без пожелтения кожи и глаз и проявлять себя только чувством усталости, расстройством сна и потерей аппетита (или вообще не выдавать себя симптомами). Известны ситуации, когда человек узнает о своем заболевании случайно (например, перед плановой операцией) и уже на стадии цирроза, когда требуется трансплантация печени.

Гепатиты B и C

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире живут около 325 миллионов человек с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита B (HBV) или C (HCV). Распространенность инфекции связана с тем, что заразиться вирусом можно даже ведя здоровый образ жизни – просто время от времени прибегая к косметическим процедурам или медицинским вмешательствам, при которых происходит контакт с кровью.

«Обыденные» риски заражения гепатитом – маникюр, педикюр, косметологические инъекции, татуаж или нанесение татуировок. Не во всех салонах (и, тем более, на дому) мастера достаточно тщательно обрабатывают инструменты после проведения манипуляций. Если на них осталась даже небольшая капелька крови прошлого клиента, инфицированного вирусом гепатита В или C, риск заразиться при микротравме довольно высок. Это же касается любых медицинских процедур и переливания крови – неслучайно гепатит B считается профессиональным риском медицинских работников, которые могут случайно травмироваться иглой пациента. Кроме того, обе формы вируса способны передаваться при незащищенном сексуальном контакте.

Хронический гепатит В может вызвать цирроз и рак печени в течение первых пяти лет. Вылечить заболевание нельзя, но при помощи терапии можно держать его под контролем, чтобы отсрочить развитие осложнений. От гепатита B существует прививка – как правило, ее делают в самом раннем возрасте; взрослых вакцинируют, если они выезжают в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой или работают в медицинской сфере. Гепатит С, в отличие от гепатита В, излечим, но от него нет вакцины. Если заболевание перейдет в хроническую форму, то через 15–30 лет оно может привести к циррозу и раку печени.