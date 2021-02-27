Можно ли родить с онкологическим диагнозом: 7 главных вопросов врачу

Можно ли беременеть, если поставлен онкодиагноз?

Если у женщины диагностировано онкологическое заболевание, то ей максимально быстро необходимо приступить к лечению. Планировать беременность не нужно. Другой вопрос, если репродуктивная функция не осуществлена, то стоит задуматься о сохранении фертильности, т.е. заморозить яйцеклетки или эмбрионы, поскольку лечение онкологического процесса губительно для яйцеклеток. Для молодых людей с онкодиагнозом крайне важно проконсультироваться у репродуктолога перед началом лечения и совместно с ним и онкологом выбрать метод для сохранения возможности зачать ребенка — это и органосохраняющая операция с перспективой дальнейшего применения вспомогательных репродуктивных технологий, и криоконсервация биоматериалов — эмбрионов, ооцитов, спермы. Современные методы такой заморозки — витрификации — позволяют сохранить полученные клетки и безопасно их разморозить для дальнейшего использования практически в 100% случаев.

Почему нельзя беременеть при подтвержденном онкодиагнозе?

Многие противораковые препараты, используемые при лечении, токсичны. Они могут увеличивать риск самопроизвольного выкидыша, а если беременность сохраняется — стать причиной пороков развития плода. «Риски серьезные, — подчеркивает Анна Поварова, — в их число входят: отсутствие возможности начать своевременное адекватное лечение основного заболевания, и, как следствие, прогрессирование болезни, а также необходимость прерывания беременности или преждевременного родоразрешения. Поэтому решение о стратегии лечения принимается строго индивидуально в каждом конкретном случае, с учетом характера заболевания».