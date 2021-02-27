Можно ли родить с онкологическим диагнозом: 7 главных вопросов врачу
Если задаться вопросом, то можно найти истории женщин, которые становились матерями, поборов онкологический диагноз. Говоря о примерах среди селебрити, сразу вспоминается история модели и актрисы Брук Шилдс, которая смогла родить двух дочерей с диагнозом рак шейки матки. Мамой она стала в возрасте 38 лет, а диагноз поставили аж в юности. Врачи на это говорят: если в течение двух-трех лет организм женщины находится в ремиссии, то многие онкологи разрешают пациенткам рожать. Но не все так просто, многое зависит от стадии заболевания, рисков прогрессирования, элементарно возраста.
Можно ли беременеть, если поставлен онкодиагноз?
Если у женщины диагностировано онкологическое заболевание, то ей максимально быстро необходимо приступить к лечению. Планировать беременность не нужно. Другой вопрос, если репродуктивная функция не осуществлена, то стоит задуматься о сохранении фертильности, т.е. заморозить яйцеклетки или эмбрионы, поскольку лечение онкологического процесса губительно для яйцеклеток. Для молодых людей с онкодиагнозом крайне важно проконсультироваться у репродуктолога перед началом лечения и совместно с ним и онкологом выбрать метод для сохранения возможности зачать ребенка — это и органосохраняющая операция с перспективой дальнейшего применения вспомогательных репродуктивных технологий, и криоконсервация биоматериалов — эмбрионов, ооцитов, спермы. Современные методы такой заморозки — витрификации — позволяют сохранить полученные клетки и безопасно их разморозить для дальнейшего использования практически в 100% случаев.
Почему нельзя беременеть при подтвержденном онкодиагнозе?
Многие противораковые препараты, используемые при лечении, токсичны. Они могут увеличивать риск самопроизвольного выкидыша, а если беременность сохраняется — стать причиной пороков развития плода. «Риски серьезные, — подчеркивает Анна Поварова, — в их число входят: отсутствие возможности начать своевременное адекватное лечение основного заболевания, и, как следствие, прогрессирование болезни, а также необходимость прерывания беременности или преждевременного родоразрешения. Поэтому решение о стратегии лечения принимается строго индивидуально в каждом конкретном случае, с учетом характера заболевания».
Фото: Pexels.com
Каковы шансы забеременеть
Все зависит от типа заболевания и состояния женщины. «Если онкологический процесс локализован в репродуктивной системе, то возможность снижается, но не всегда. При локализации процесса в других органах и системах шансы зависят от стадии заболевания и общего состояния организма. При этом нужно помнить, что 85% пациенток после проведения химио- и лучевой терапии становятся бесплодными — лечение крайне негативно влияет на овариальный резерв (запас яйцеклеток). Так что при угрозе заболевания стоит проконсультироваться у репродуктолога и постараться использовать методы криоконсервации клеток».
Организм может восстановиться после лечения?
Как правило, в случае онкозаболеваний речь идет о длительности ремиссии — периода, когда отсутствует рецидив, повтор заболевания. Степень восстановления репродуктивной функции после назначенного лечения зависит от массы факторов, включая особенности опухолевого процесса, физического состояния пациента, назначенной терапии или оперативного вмешательства. Сегодня методы лечения рака принято разделять на режимы, связанные с высоким (>80%) риском ухудшения рождаемости, с умеренным (20-80%) или с низким (<20%). Поэтому в каждом случае вопрос о восстановлении репродуктивной функции строго индивидуален и зависит от характера заболевания, способа терапии, физического состояния пациента.
Фото: Pexels.com
Какие показания/противопоказания могут быть применимы для онкобольной беременной?
Все индивидуально. Например, если диагностирован инвазивный рак, то беременность должна протекать под наблюдением онкогинеколога. В ряде случаев необходимо срочное оперативное вмешательство или использование химио- и лучевой терапии. «Все показания и противопоказания зависят от стадии онкологического заболевания, срока беременности, состояния матери и плода. Поэтому при беременности мы в нашей клинике рекомендуем коллегиальное наблюдение и принятие решений о дальнейшей тактике ведения беременности совместно с акушером-гинекологом и онкологом.
Что делать онкобольным мужчинами, которые планируют отцовство?
Сразу после установления диагноза необходимо проконсультироваться с репродуктологом и подумать о консервации спермы. Исследования показали, что 78% мужчин, которые лечатся от онкологического заболевания, хотели бы стать отцами. К сожалению, лишь у 20-50% перенесших комбинированное лечение по поводу рака сперматогенез через 2-3 года восстанавливается до уровня, способного обеспечить зачатие, — остальные оказываются бесплодными. Поэтому мужчинам рекомендуется заморозить сперму до начала лечения.
О чем нужно помнить во время химиотерапии?
Если пациент задумывается о рождении ребенка после выздоровления, то необходимо как можно скорей криоконсервировать генетический материал: у женщин — яйцеклетки или эмбрионы, у мужчин — сперму.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!