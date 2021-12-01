Можно ли помочь себе при похмелье народными средствами — разбираемся с врачом

Может зависеть от национальности, например, у азиатов ген, который участвует в метаболизме этилового спирта, имеет другой формат, нежели у европейцев. Ферментация этилового спирта в ацетилальдегид происходит у них быстрее, чем у европейцев, потому получить токсическую дозу этого метаболита у них гораздо больше шансов. Но есть и плюс: при наличии такого гена сложно стать алкоголиком. Причина очевидна — быстро наступающая, долгая и мучительная алкогольная интоксикация мешает формированию привыкания.

Такми образом, мы с вами и подошли к главному зачинщику «похмелья» или алкогольной интоксикации — ацетилальдегиду , именно он вызывает все те симптомы которые нам хорошо знакомы — сухость слизистых, тошнота, головная боль. И главная задача для снятия этих симптомов — помочь организму как можно быстрей метаболизировать ацетилальдегид до уксусной кислоты, далее до воды и углекислого газа – которые уже не опасны для организма. Вторая не менее важная задача - устранить последствия воздействия ацетилальдегида и уксусной кислоты — обезвоживание и гипогликемию — падение уровня сахара в крови.