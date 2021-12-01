Можно ли помочь себе при похмелье народными средствами — разбираемся с врачом
Мальцева Евгения Александровна,
врач превентивной и интегративной медицины
От чего зависит наше опьянение
С врачебной точки зрения, проявления похмелья, или на языке врачей — интоксикации, вызванной продуктами метаболизма спирта, может проявляться у разных людей по-разному. Отчего же это зависит? На самом деле это зависит от пола, у женщин, например, симптомы интоксикации могут проявляться при меньших дозах алкоголя чем у мужчин.
Может зависеть от национальности, например, у азиатов ген, который участвует в метаболизме этилового спирта, имеет другой формат, нежели у европейцев. Ферментация этилового спирта в ацетилальдегид происходит у них быстрее, чем у европейцев, потому получить токсическую дозу этого метаболита у них гораздо больше шансов. Но есть и плюс: при наличии такого гена сложно стать алкоголиком. Причина очевидна — быстро наступающая, долгая и мучительная алкогольная интоксикация мешает формированию привыкания.
Такми образом, мы с вами и подошли к главному зачинщику «похмелья» или алкогольной интоксикации — ацетилальдегиду , именно он вызывает все те симптомы которые нам хорошо знакомы — сухость слизистых, тошнота, головная боль. И главная задача для снятия этих симптомов — помочь организму как можно быстрей метаболизировать ацетилальдегид до уксусной кислоты, далее до воды и углекислого газа – которые уже не опасны для организма. Вторая не менее важная задача - устранить последствия воздействия ацетилальдегида и уксусной кислоты — обезвоживание и гипогликемию — падение уровня сахара в крови.
Фото: kinopoisk.ru
Почему сырые яйца и масло не помогут избежать похмелья
Давайте разберем несколько народных способов предотвращения похмелья. Считается что плотный ужин перед приемом алкоголя сможет снизить симптомы алкогольной интоксикации. На самом деле это не так. Единственное, что еда может стать неким буфером для алкоголя и состояние опьянения наступит позднее, но еда не влияет на метаболизм алкоголя. Здесь важно помнить про дозу. Если вы хорошо покушали и выпили бокал вина – это одна история, а если 3 бокала — уже, согласитесь, другая.
Бытует мнение, что если накануне возлияния выпить сырое яйцо или столовую ложку масла, то слизистая желудка не даст всосаться алкоголю. Тоже миф. В желудке всасывается около 20% принятого алкоголя, большая его часть всасывается в тонком кишечнике, в так называемом окне абсорбции, и далее кровь приносит его в нашу биохимическую лабораторию — печень. Уже в гепатоцитах происходит распад, поэтому масло и яйца не сильно замедлят всасывание, и, конечно, они не влияют на образование в последующем ацетлальдегида и не снижают его токсического воздействия на организм.
Фото: kinopoisk.ru
Два совета, чтобы помочь себе перед вечеринкой
А что, если принять любой сорбент накануне вечеринки? Для большинства аптечных сорбентов это миф, потому что они не взаимодействуют с алкоголем и его метаболитами. Есть опция освободить желудок с содержимым: еда +алкоголь. Отчасти имеет место быть, если не прошло более 2-х часов со времени приема основной дозы алкоголя. Если прошло больше, то основная доля выпитого вами алкоголя уже в крови, и если эта доза была высокая, то похмелья вам не избежать. Ну, и, конечно, если есть позыв на освобождение желудка, лучше ему не препятствовать. Станет легче.
Фото: kinopoisk.ru
Как же помочь себе пережить приближающуюся череду новогодних корпоративов и семейных застолий? Как бы это странно не звучало, подобное лечиться подобным. За час до застолья выпейте бокал сухого вина. Это активизирует ферментативные системы и к приему основной дозы алкоголя организм будет готов чуть лучше.
Во время застолья пейте больше воды. Расчет примерно такой: на каждые 50 мл крепкого алкоголя — 250 мл воды. Это снизит концентрацию алкоголя, что даст организму время для его метаболизма. И примите накануне три таблетки глицина. Мало кто знает, что этот чудесный безрецептурный препарат — активный участник системы детоксикации, в том числе метаболитов алкоголя.
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