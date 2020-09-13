Молочница: причины, симптомы и опасность лечения народными средствами
Оглавление
Что такое молочница: причины и симптомы
Во что может перерасти молочница
Как возникает молочница
Молочница – это поражение слизистой оболочки влагалища, дрожжеподобным грибком рода Candida. Этот грибок является условно патогенным: он присутствует в нашем организме, но существует ряд факторов, когда микроорганизм вступает в конфликт с микрофлорой и тогда возникает кандидоз. Например, если во влагалище попадает инфекция, грибок начинает размножаться, что приводит к воспалению слизистой влагалища. Половым путем молочница, как думают некоторые, не передается. Зато кормящая женщина может заразить своего ребенка.
Перечислим наиболее распространенные причины развития молочницы.
сахарный диабет или ослабление иммунной системы организма;
неправильное, частое спринцевание влагалища, которое приводит к вымыванию микрофлоры;
к размножению грибка может привести использование гигиенических средств. Не забывать и не лениться менять прокладки и тампоны каждые несколько часов;
применение ряда антибактериальных, гормональных препаратов;
беременность как период ослабления иммунитета женщины;
хронический стресс;
любовь к некачественному белью из синтетики. Этот материал способствует созданию парникового эффекта, который любят грибки и бактерии. К счастью, стринги давно не актуальны. Гинекологи советуют выбирать для ежедневного использования классические модели трусиков из хлопка, шелка и других натуральных тканей.
Напомним признаки молочницы, которые ясно укажут, что вам нужно обратиться к гинекологу:
зуд (усиливается к ночи);
творожистые, комкообразные выделения с кисловатым запахом;
боль при мочеиспускании и во время секса.
Фото: Pexels.com
Комплексное лечение
Первым делом необходимо сдать анализ на флору для определения первопричины кандидоза. Средств для лечения заболевания предлагается немало, но не у всех получается с первого раза избавиться от симптомов. Как рассказывает одна из пользовательниц:
«Лекарства помогали только на время. Молочница возвращалась снова и снова. Сначала пьешь препараты от молочницы, а потом от дисбактериоза. Не помню, что пила, врать не буду. Зато не забуду, как пользовалась содовым раствором, чтобы хоть немного снять зуд. Также облегчал симптомы отвар ромашки. Потом врач советовала задуматься об укреплении иммунитета, чем я собственно и занялась. Я начала пить витамины, пересмотрела питание. Отказалась от кофе, спиртного и острого, газировок и сладкого. Улучшения появились сразу. Но как видите, одних лекарств недостаточно. Нужно подходить к вопросу комплексно!»
Подходить нужно действительно комплексно. Например, скорректировать рацион питания. Ограничить потребление сладкого, острого, пряного, так как эти продукты активизируют процесс размножения грибков и повышают кислотность во влагалище. Вагинальный кандидоз часто сопровождается молочницей в желудочно-кишечном тракте, поэтому советуют делать акцент на кисломолочных продуктах. Скажем так, это вспомогательная терапия, которая не будет лишней.
Чем опасны народные средства
А вот к народным методам лечения молочницы – отварам трав и соловым ванночкам стоит отнестись скептически. Они не устранят причину и дадут лишь временное облегчение, которое чревато другими проблемами. Любимый многими содовый раствор для спринцевания приводит к сухости влагалища, что может обернуться бактериальным вагинозом, когда произойдет размножение условно-патогенных микробов вместо грибков. Кроме того, этот раствор сильно сушит кожу промежности и зуд от него вскоре только усилится. Стоит также позабыть на время о кардио нагрузках, например, так как они способствуют потливости в зоне промежности, что вызовет дополнительное раздражение.
Фото: Pexels.com
Как лечить молочницу?
Существуют традиционные методы:
противогрибковые лекарственные препараты, которые выпускаются в виде кремов, таблеток, свечей.
Для местного применения используют кремы и свечи, но также врач пропишет таблетки - для нивелирования процесса размножения грибков в желудочно-кишечном тракте.
После лечения необходимо восстановить микрофлору. Для этой цели используются эубиотики – специальные препараты, в которых содержатся микроорганизмы здорового влагалища.
Во время наблюдения за беременностью гинекологи предупреждают будущих мам о возможной молочнице: организм женщины перестраивается, становясь более уязвимым. Не все, но многие беременные сталкиваются с кандидозом (в 2-3 раза чаще других женщин). В данном случае самолечение совершенно точно исключено: необходимые препараты подберет врач с учетом триместра. Разные препараты допустимо применять на разных строках.
Фото: Pexels.com
Чем чревата молочница
«Кандидоз – научное название молочницы - возникает при изменениях во внутренней среде вагины, при различных заболеваниях и употреблении большого количества сладостей, при инфекциях, во время стрессовых ситуаций. Она часто появляется, потому что изменяется внутренняя среда и выделяется много гормонов. Признаками молочницы может быть зуд и жжение в области промежности, выделения, болезненные мочеиспускания и боль при интимных контактах.
Стоит помнить, что ежедневные прокладки создают фон и условия для развития молочницы. Они препятствуют доступу кислорода и создают безвоздушное пространство, повышается температура. Это может спровоцировать кандидозный вульвавагинит. Почему часто возникает у беременных? Во время беременности в организме женщины происходит множество различных процессов, которые являются теми же причинами молочницы, что и в обычной жизни. Также в этот период у женщин падает иммунитет, что соответственно, способствует более частому возникновению кандидоза.
В лечении используются противогрибковые препараты, но сейчас в одном из новых методов лечения используются лактоферрин. Он разрушает биологические пленки и дает доступ как раз противогрибковым препаратам. Лечить нужно обязательно, так как при присоединении к молочнице бактериальной флоры могут возникнуть выраженные осложнения инфекционного характера».
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!