Молочница: причины, симптомы и опасность лечения народными средствами

Комплексное лечение

Первым делом необходимо сдать анализ на флору для определения первопричины кандидоза. Средств для лечения заболевания предлагается немало, но не у всех получается с первого раза избавиться от симптомов. Как рассказывает одна из пользовательниц:

«Лекарства помогали только на время. Молочница возвращалась снова и снова. Сначала пьешь препараты от молочницы, а потом от дисбактериоза. Не помню, что пила, врать не буду. Зато не забуду, как пользовалась содовым раствором, чтобы хоть немного снять зуд. Также облегчал симптомы отвар ромашки. Потом врач советовала задуматься об укреплении иммунитета, чем я собственно и занялась. Я начала пить витамины, пересмотрела питание. Отказалась от кофе, спиртного и острого, газировок и сладкого. Улучшения появились сразу. Но как видите, одних лекарств недостаточно. Нужно подходить к вопросу комплексно!»

Подходить нужно действительно комплексно. Например, скорректировать рацион питания. Ограничить потребление сладкого, острого, пряного, так как эти продукты активизируют процесс размножения грибков и повышают кислотность во влагалище. Вагинальный кандидоз часто сопровождается молочницей в желудочно-кишечном тракте, поэтому советуют делать акцент на кисломолочных продуктах. Скажем так, это вспомогательная терапия, которая не будет лишней.

Чем опасны народные средства

А вот к народным методам лечения молочницы – отварам трав и соловым ванночкам стоит отнестись скептически. Они не устранят причину и дадут лишь временное облегчение, которое чревато другими проблемами. Любимый многими содовый раствор для спринцевания приводит к сухости влагалища, что может обернуться бактериальным вагинозом, когда произойдет размножение условно-патогенных микробов вместо грибков. Кроме того, этот раствор сильно сушит кожу промежности и зуд от него вскоре только усилится. Стоит также позабыть на время о кардио нагрузках, например, так как они способствуют потливости в зоне промежности, что вызовет дополнительное раздражение.