Модная бактерия хеликобактер пилори: как она передается и у кого способна вызвать рак

Способность бактерии поражать зависит от иммунитета

В нашей стране по-прежнему ежегодно регистрируют 37 тысяч новых случаев рака желудка, который занимает 4-е место в структуре онкологической заболеваемости и 2-е место в структуре смертности при онкологических заболеваниях. НР заражены многие, но рак будет не у всех. Бактерия повышает риск развития рака при язвенной болезни у предрасположенных лиц.

Попав в желудок, НР быстро двигается при помощи жгутиков, преодолевает защитный слой слизи и заселяет слизистую. Дальше бактерия начинает вырабатывать уреазу, которая расщепляет мочевину, благодаря чему поблизости от растущей колонии растет концентрация аммиака и повышается рН (среда становится щелочной), такая среда для НР максимально комфортная. В ответ на это клетки желудка с удвоенной силой делают все, чтобы повысить кислотность (в норме в желудке кислая среда).