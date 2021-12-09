Модная бактерия хеликобактер пилори: как она передается и у кого способна вызвать рак
Светлана Михайловна Грук,
врач-гастроэнтеролог клиники «МедикСити»
Способность бактерии поражать зависит от иммунитета
В нашей стране по-прежнему ежегодно регистрируют 37 тысяч новых случаев рака желудка, который занимает 4-е место в структуре онкологической заболеваемости и 2-е место в структуре смертности при онкологических заболеваниях. НР заражены многие, но рак будет не у всех. Бактерия повышает риск развития рака при язвенной болезни у предрасположенных лиц.
Попав в желудок, НР быстро двигается при помощи жгутиков, преодолевает защитный слой слизи и заселяет слизистую. Дальше бактерия начинает вырабатывать уреазу, которая расщепляет мочевину, благодаря чему поблизости от растущей колонии растет концентрация аммиака и повышается рН (среда становится щелочной), такая среда для НР максимально комфортная. В ответ на это клетки желудка с удвоенной силой делают все, чтобы повысить кислотность (в норме в желудке кислая среда).
Помимо этого, НР вырабатывает ферменты (муциназу, протеазу, липазу), которые разрушают защитную слизь желудка, в результате чего соляная кислота получает непосредственный доступ к оголенной слизистой желудка и начинает ее разъедать, вызывая химический ожог, воспаление и изъязвление слизистой оболочки. В результате воспаления в слизистой желудка происходит рост определенных типов клеток, так называемая гиперплазия клеток желудка.
НР также вырабатывает токсины, которые вызывают повреждение и гибель клеток. НО! Способность НР повреждать слизистую зависит от состояния иммунитета организма хозяина, особенностей конкретного штамма бактерии.
Фото: Pexels.com
Где базируется хеликобактер пилори
Хеликобактер больше всего «любит» выходной (пилорический) отдел желудка и начальный отдел (луковицу) 12-перстной кишки. Именно там чаще всего и возникает язвенный дефект. На этой стадии секреторная функция сохранена или даже повышена, так как основные секреторные клетки желудка находятся не в антральной части, а в области тела и дна желудка. Основное проявление хеликобактериоза — это развитие гастрита, который хронически развивается абсолютно у всех. Необходимо знать пути передачи НР, чтобы проводить профилактику заражения. Единственным доказанным резервуаром (местом, где бактерия размножается) НР является желудок человека.
Главный источник НР — человек. НР выявлялся у кошек, собак, овец, свиней, макак, но неизвестно, способны ли они передавать инфекцию человеку. В некоторых исследованиях у человека и домашних животных выявлялись разные штаммы НР. У работников скотобоен выше инфицированность НР, чем у офисных сотрудников. Но это, вероятно, связано с социально-экономическими условиями, а не с контактом с животными. У вегетарианцев и мясоедов частота выявления НР сопоставима. Вероятно, животные не вносят значимый вклад в распространение НР.
НР живет при температуре 37-42 °С, погибает при 15-20 °С. В неблагоприятных условиях НР образует кокковые формы, которые, вероятно, способны существовать вне организма.
Фото: Pexels.com
Как обычно происходит заражение
Существует 2 пути заражения:
• вертикальный (чаще в развитых странах) — от родителей детям (в семье);
• горизонтальный (чаще в развивающихся странах) — от человека к человеку вне семьи. Чаще всего НР приобретается в дошкольном возрасте, без лечения сохраняется на всю жизнь.
Существует несколько гипотез путей заражения самой распространенной инфекцией на Земле. Фекально-оральный путь в настоящее время считается одним из наиболее вероятных для передачи НР, особенно в условиях тесного контакта и низкого уровня гигиены. Наиболее распространен в развивающихся странах, а также среди детей.
Орально-оральный (желудочно-оральный) путь — изо рта в рот. НР выявляют в слюне, зубном налете, ткани миндалин, на языке. Предполагается, что НР не живет, а выживает во рту. Ждет лучших времен, чтобы затем попасть в желудок. Таким образом, желудочно-оральная передача возможна при тесном контакте, например, в семьях, группах детей. По данным метаанализа 16 работ (2009 г.), показано, что в группах детей (в детском саду) риски не так уж высоки.
Фото: Pexels.com
Лучшая профилактика — соблюдение гигиены
А самыми «опасными» для детей являются мамы и бабушки. Пережевывание пищи, использование общих ложек, сосок, зубных щеток инфицированными членами семьи повышает риск заражения ребенка. В семье также играют роль генетические факторы. Однако часто выявление разных штаммов НР у матери и ребенка, а также у супругов предполагает, что оральная передача не является основным путем инфицирования НР у взрослых.
Соблюдение правил гигиены с детства — важнейшее средство в профилактике НР. Первый раз в жизни для диагностики подойдет любой метод.
Основные методы следующие:
• Дыхательный тест с мочевиной, меченной С-13.
• Антиген НР в кале.
• Быстрый дыхательный хелик-тест.
• Гастроскопия с биопсией из двух отделов желудка бактериологическим, морфологическим методами.
• Гастроскопия с быстрым уреазным тестом с получением биоптата и антрального отдела и тела желудка.
• Определение антител НР в крови.
Фото: Pexels.com
Кто подлежит обязательному лечению
Если вам показана гастроскопия, то следует ее провести сразу с биопсией на хеликобактер из двух отделов. Если нет необходимости в эндоскопическом исследовании желудка, то предпочтительнее дыхательный тест с мочевиной, меченной С-13, или определение антигена НР в кале. После курса антихеликобактерной терапии необходимо проверить ее эффективность, но не ранее чем через 6 недель после лечения.
Для контроля лечения подходит только дыхательный тест с мочевиной, меченной С-13, или антиген НР в кале при соблюдении всех правил подготовки к исследованиям. Если вас ничего не беспокоит, можно не искать НР. Если же все-таки выявлена хеликобактерная инфекция, вам будет предложена эрадикация (лечение, направленное на уничтожение бактерии). Лечение необходимо обсудить с лечащим врачом, чтобы подобрать эффективную схему терапии.
Обязательному лечению подлежат пациенты, у которых есть:
• язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
• хронический гастрит, особенно с атрофией;
• MALT-лимфома желудка;
• гастропатия, вызванная приемом НПВС, либо если планируется длительное назначение аспирина и др. НПВС;
• близкий родственник, больной раком желудка;
• функциональная диспепсия.
А также пациенты с ГЭРБ, которые планируют длительный прием ИПП (так как это приводит к распространению инфекции по всем отделам желудка). Кроме того, учитывается желание пациента.
Фото: Pexels.com_