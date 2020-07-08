Мигрень: что провоцирует приступы, кто в зоне риска и как себе можно быстро помочь
Вино провоцирует мигрень
Известно, что мигрень «проходит» через систему тройничного нерва. Происходит резкий спазм артерий, которые снабжают головной мозг. Вены внутри черепа переполняются кровью и появляется сильнейшая головная боль. Пациенты называют ее не иначе как «адской», вот типичный отзыв страдающего от недуга:
«Много лет мучаюсь с болью в левой стороне головы. Долгое время не мог понять, что это мигрень. Мучаюсь ужасно: мозг как будто режут, левый глаз слезится, из носа течёт, на свет смотреть не могу. Это жуткая боль, от которой никуда не деться».
Многие пациенты отмечают, что не сразу диагностировали у себя мигрень. Головные боли ведь знакомы каждому из нас: все периодически мучаются, спасаясь таблетками. При этом у мигрени есть отличительные признаки, перечислим их:
боль односторонняя (болит правая или левая сторона головы), пульсирующая;
приступы нередко еженедельные, то есть регулярные;
обострение длится от 24 часов до нескольких суток;
боль сопровождается тошнотой и/или светочувствительностью, громкие звуки раздражают.
Приступы накатывают после эмоциональных нагрузок, при сильном стрессе, после употребления алкоголя. Например, многие пациенты отмечают, что перестали пить красное вино — после него гарантированно следует приступ. Триггерами также могут выступать сыр, шоколад, цитрусовые, копченые продукты. Как правило, должны наложиться друг на друга несколько факторов: сильная психофизическая нагрузка, недосып, погрешности в питании.
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Аура мигрени
Люди, страдающие от заболевания, часто отмечают неврологические нарушения, которые появляются перед приступом, их называют предвестниками или аурой мигрени. Например, когда перед глазами появляется темное пятно, которое затем исчезает или отмечаются нарушения чувствительности рук и лица. Плюс слабость, чувство тревоги и сонливость. Считается, что мигрень с аурой увеличивает риск инсульта.
Чаще всего от мигрени страдают женщины. Средний возраст — 35-45 лет. Точные механизмы возникновения заболевания не изучены, но чаще сего упоминается наследственность.
Если вы нашли у себя вышеперечисленные симптомы, обращайтесь к неврологу, «ведь полежать в темной комнате» и «стянуть голову тугой повязкой» точно не поможет.
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Что нового в лечении
Увы, мигрень не лечится, но приступы можно предупредить, боль — облегчить. В большинстве случаев врач назначит триптаны (средства от мигрени). Они позволяют не дать развиться приступу. Если приступы частые, применяются бета-блокаторы, которые используются в свою очередь для устранения нарушений сердечных ритмов. Зачастую неплохо работают противоэлептические препараты.
А еще ботулотоксин, который широко используют в косметологии для парализации мышц и «расправления» морщин. Его вводят, чтобы убрать нервно-мышечную передачу. Из новых средств в лечении - моноклональные антитела (недавно прошедшие клинические испытания), которые применяются в виде инъекций. Все — по согласованию с лечащим врачом.
И, конечно, у вас в аптечке должны быть старые добрые нестероидные противовоспалительные препараты — не всем, но многим они на начальном этапе помогают. Но самое главное — не допускать ситуаций (недосыпа, стресса, нарушений режима), которые могут спровоцировать приступ.
Фото: Pexels.com
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