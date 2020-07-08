Мигрень: что провоцирует приступы, кто в зоне риска и как себе можно быстро помочь

Вино провоцирует мигрень

Известно, что мигрень «проходит» через систему тройничного нерва. Происходит резкий спазм артерий, которые снабжают головной мозг. Вены внутри черепа переполняются кровью и появляется сильнейшая головная боль. Пациенты называют ее не иначе как «адской», вот типичный отзыв страдающего от недуга:

«Много лет мучаюсь с болью в левой стороне головы. Долгое время не мог понять, что это мигрень. Мучаюсь ужасно: мозг как будто режут, левый глаз слезится, из носа течёт, на свет смотреть не могу. Это жуткая боль, от которой никуда не деться».

Многие пациенты отмечают, что не сразу диагностировали у себя мигрень. Головные боли ведь знакомы каждому из нас: все периодически мучаются, спасаясь таблетками. При этом у мигрени есть отличительные признаки, перечислим их:

боль односторонняя (болит правая или левая сторона головы), пульсирующая;

приступы нередко еженедельные, то есть регулярные;

обострение длится от 24 часов до нескольких суток;

боль сопровождается тошнотой и/или светочувствительностью, громкие звуки раздражают.

Приступы накатывают после эмоциональных нагрузок, при сильном стрессе, после употребления алкоголя. Например, многие пациенты отмечают, что перестали пить красное вино — после него гарантированно следует приступ. Триггерами также могут выступать сыр, шоколад, цитрусовые, копченые продукты. Как правило, должны наложиться друг на друга несколько факторов: сильная психофизическая нагрузка, недосып, погрешности в питании.