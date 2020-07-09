Мешки под глазами: как избавиться от проблемы, не прибегая к услугам пластического хирурга

Передается по наследству

Для начала разберем, что такое мешки (грыжи) под глазами. Это состояние, которое обусловлено развитием птоза тканей в области верхних и нижних век вследствие выпячивания внутриорбитального жира, несостоятельности круговой мышцы глаза и ее связочного аппарата. Кожа век рано ослабевает и теряет свой тонус, так как круговая мышца глаза и ее связочный аппарат ежедневно участвуют в таких естественных процессах, как моргание. За счет несостоятельности мышц и связок жировая ткань окологлазничной клетчатки начинает контурировать, происходит нарушение микроциркуляции, лимфостаз дополнительно растягивает кожу верхних и нижних век. В данной области мало сальных желез, в связи с этим кожа отличается повышенной сухостью и рано стареет. Перечислим основные причины возникновения грыж:

наследственность;

нарушение микроциркуляции, лимфотока;

постоянный стресс;

изменение гормонального фона;

заболевания сердечно-сосудистой системы и почек;

чрезмерное воздействие ультрафиолета;

строение черепа, а именно костей, формирующих глазницы.

Как правило, первые признаки наличия грыж нижних и верхних век появляются после 35 лет, но учитывая вышеперечисленные факторы, данная проблема может обозначиться и раньше.