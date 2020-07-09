Мешки под глазами: как избавиться от проблемы, не прибегая к услугам пластического хирурга
Передается по наследству
Для начала разберем, что такое мешки (грыжи) под глазами. Это состояние, которое обусловлено развитием птоза тканей в области верхних и нижних век вследствие выпячивания внутриорбитального жира, несостоятельности круговой мышцы глаза и ее связочного аппарата. Кожа век рано ослабевает и теряет свой тонус, так как круговая мышца глаза и ее связочный аппарат ежедневно участвуют в таких естественных процессах, как моргание. За счет несостоятельности мышц и связок жировая ткань окологлазничной клетчатки начинает контурировать, происходит нарушение микроциркуляции, лимфостаз дополнительно растягивает кожу верхних и нижних век. В данной области мало сальных желез, в связи с этим кожа отличается повышенной сухостью и рано стареет. Перечислим основные причины возникновения грыж:
наследственность;
нарушение микроциркуляции, лимфотока;
постоянный стресс;
изменение гормонального фона;
заболевания сердечно-сосудистой системы и почек;
чрезмерное воздействие ультрафиолета;
строение черепа, а именно костей, формирующих глазницы.
Как правило, первые признаки наличия грыж нижних и верхних век появляются после 35 лет, но учитывая вышеперечисленные факторы, данная проблема может обозначиться и раньше.
Фото: Pexels.com
Как избавиться от мешков под глазами без блефаропластики
А теперь поговорим об основных методах избавления от грыж. Безоперационных! При наличии легкой отечности рекомендовано лимфодренажное воздействие, а именно микротоковая терапия. Это разновидность аппаратной косметологии. Эффект данной процедуры основывается на мягком воздействии, которое оказывают разночастотные импульсы тока на кожу, лимфатическую систему и мышечные ткани. Микротоковая терапия стимулирует обменные процессы в коже на клеточном уровне, улучшает регенерацию, повышает интенсивность лимфодренажных процессов. Регулярные процедуры микротоковой терапии будут хорошей профилактикой появления грыж.
Следующим вариантом может стать мезотерапия. Препарат mesoeye c71 прекрасно справляется с этой задачей. Он направлен на комплексное восстановление артериальной, венозной и лимфатической систем периорбитальной зоны. По факту восстанавливает плотность, упругость эластиновых и коллагеновых волокон, устраняет сухость, увлажняет кожу, создавая эффект ревитализации.
Фото: Pexels.com
SMAS-лифтинг
Используют в косметологии и ультразвуковой SMAS-лифтинг Альтера Систем (Ultherapy). SMAS-подтяжка предполагает глубокую подтяжку тканей на уровне апоневротической системы, а значит, происходит воздействие не только на кожу, но и на мышцы.
Глубокий SMAS-лифтинг тканей включает в себя подтяжку подкожножировой клетчатки, мимических мышц, фасций, коллагеновых и эластиновых волокон. У данного аппарата имеются различные насадки, что даёт нам возможность проработать ткани даже тонкой и чувствительной кожи вокруг глаз. Лифтинг выполняется под контролем ультразвука - это позволяет врачу безошибочно определить глубину залегания тканей и выбрать интенсивность воздействия. Данная процедура не требует специальной подготовки, можно делать в любое время года.
Ежедневный домашний уход
Отдельно всегда хочется повторить: защищайте область вокруг глаз от агрессивного ультрафиолетового излучения, используйте кремы, предназначенные для кожи вокруг глаз – ежедневный уход важен. И обращайтесь к косметологу своевременно, когда еще вполне реально обойтись без блефаропластики.
Фото: Pexels.com
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