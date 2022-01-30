Менопауза в раннем возрасте на примере Анджелины Джоли: чем опасна и как себе помочь

Менопауза может быть «прекрасной»?

Многие помнят, что в 2015 году Анджелина Джоли перенесла двойную мастэктомию, а затем ей удалили яичники. Поводом к операциям послужили неутешительные прогнозы врачей: с вероятностью 87% у нее прогнозировался рак груди и с 50% вероятностью — рак яичников. Стоит добавить, что мама и бабушка голливудской дивы умерли от онкологических диагнозов, сама актриса унаследовала от матери ген BRCA1. Так что предостережения врачей были более чем обоснованными.

После второй операции выяснилось, что образование на яичниках пациентки было доброкачественным, но спустя время Джоли рассказывала, что не жалеет о сделанном. Также она премного удивила поклонниц, обмолвившись, что вскоре после операции у нее наступила менопауза. При этом самочувствие осталось бодрым. Актриса помнит, как на этот счет переживала ее мама — сама же она не заметила серьезного дискомфорта. Анджелина рассказывала, что ей даже нравится состояние менопаузы — она чувствует себя «прекрасно» и не испытывает лишних сожалений по поводу уходящей молодости. По словам дивы, ей нравится, как она выглядит, и особенно ценно, что мужчины видят не только ее внешнюю привлекательность, но также интеллект, силу и чувство юмора.