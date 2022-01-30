Менопауза в раннем возрасте на примере Анджелины Джоли: чем опасна и как себе помочь
Менопауза может быть «прекрасной»?
Многие помнят, что в 2015 году Анджелина Джоли перенесла двойную мастэктомию, а затем ей удалили яичники. Поводом к операциям послужили неутешительные прогнозы врачей: с вероятностью 87% у нее прогнозировался рак груди и с 50% вероятностью — рак яичников. Стоит добавить, что мама и бабушка голливудской дивы умерли от онкологических диагнозов, сама актриса унаследовала от матери ген BRCA1. Так что предостережения врачей были более чем обоснованными.
После второй операции выяснилось, что образование на яичниках пациентки было доброкачественным, но спустя время Джоли рассказывала, что не жалеет о сделанном. Также она премного удивила поклонниц, обмолвившись, что вскоре после операции у нее наступила менопауза. При этом самочувствие осталось бодрым. Актриса помнит, как на этот счет переживала ее мама — сама же она не заметила серьезного дискомфорта. Анджелина рассказывала, что ей даже нравится состояние менопаузы — она чувствует себя «прекрасно» и не испытывает лишних сожалений по поводу уходящей молодости. По словам дивы, ей нравится, как она выглядит, и особенно ценно, что мужчины видят не только ее внешнюю привлекательность, но также интеллект, силу и чувство юмора.
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Сейчас Анджелине 46 лет, выглядит она прекрасно, несмотря на то что с наступлением менопаузы, как нередко говорят врачи да и сами женщины, организм начинает медленно, но верно увядать. Конечно, актриса заботится о своем здоровье и внешности. В частности, она носит специальный пластырь, который выделяет эстроген, а также прогестероновую спираль в матке, чтобы поддерживать гормональный баланс.
Ольга Антропова
врач — акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук
Когда менопауза ранняя, а когда преждевременная?
Давайте для начала определимся с терминами. Менопауза — это последняя менструация в жизни женщины. В среднем она наступает в 45-47 лет. Однако в последнее время менопауза «помолодела». И уже не редкость, когда первые признаки снижения гормональной функции яичников появляются значительно раньше.
Если менструации у женщины прекратились в возрасте до 40 лет, то это преждевременная менопауза. Если менопауза наступила в возрасте от 40 до 44 лет, ее называют ранней.
Почему так происходит? Причин для ранней и преждевременной менопаузы много. Разберем основные:
⁃ ятрогенные — повреждение яичников в результате операций, лучевого воздействия, химиотерапии;
⁃ генетические — дефект в гене FMR, расположенном в Х-хромосоме, передается по наследству;
⁃ аутоиммунные процессы, разрушающие яичник.
Сейчас специалисты все чаще говорят о «синдроме мегаполиса» как об одной из возможных причин как нарушений менструального цикла, так и ранней недостаточности яичников. «Синдром мегаполиса» — комплексная проблема. Это и нарушения ритма сна и бодрствования, постоянные стрессы, неправильное питание. Данные факторы нарушают процессы гормональной регуляции, приводя к нарушениям цикла, и, возможно, ускоряют наступление климакса.
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Как ставится диагноз и какую терапию назначают?
Диагноз ранней или преждевременной менопаузы ставится на основании клинической ситуации и уровня половых гормонов (ФСГ, ЛГ, эстрадиол) в крови.
Если предполагается наследственная преждевременная менопауза, можно выполнить генетические тесты. В частности, тест на премутацию в гене FMR1.
Чем опасна преждевременная/ранняя менопауза?
Во-первых, бесплодием, если женщина не успела реализовать детородную функцию. Во-вторых, снижение уровня эстрогенов при менопаузе значительно повышает риск остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Паркинсона, депрессии.
Кроме того, такие пациентки жалуются на:
⁃ ухудшение состояния кожи, волос;
⁃ дискомфорт при половой жизни, снижение либидо;
⁃ избыточный вес;
⁃ эмоциональную нестабильность.
Единственный надежный метод лечения — прием препаратов заместительной гормонотерапии. Лечение необходимо как для улучшения качества жизни, так и для предотвращения осложнений, которые несет преждевременная менопауза.
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