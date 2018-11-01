Менопауза: популярные мифы и удивительная реальность

3. Чем позже начались месячные, тем позже наступит менопауза

Это не совсем так. Время наступления менопаузы зависит от множества причин. Одна из них - яичниковый резерв.У одних женщин он измеряется сотнями тысяч, у других десятками. Конечно, не все они дойдут до стадии овуляции и разовьются в яйцеклетки. Это получиться лишь у 0,1-1 % фолликулов, остальные 99% погибнут за счет естественной смерти – апоптоза. При этом женщины, у которых яичниковый резерв окажется меньше, заведомо в проигрыше, ведь им предстоит столкнуться с проявлениями климакса раньше. На время наступления менопаузы влияет и образ жизни: вредные привычки, особенности питания, сопутствующие заболевания. Приблизительный возраст начала менопаузы у женщины можно рассчитать, ориентируясь на таковой у мамы и бабушки. Не случайно врач старается собрать семейный анамнез, чтобы предугадать возможные риски женщины, связанные со здоровьем. Поэтому можно сказать: если у матери менопауза наступила рано, то же самое произойдет и у дочери. Это, конечно, не аксиома. Однако вероятность развития такого сценария очень велика - она составляет 50-75 %.

4. Поздние роды отодвигают начало менопаузы

Увы, это не так. И в принципе мнение, что роды омолаживают — не более, чем миф. Беременность — достаточно серьезное испытание для организма женщины. С течением времени наш организм не становится крепче и здоровее, скорее наоборот. Поздние роды заберут те остатки здоровья, которые у женщины остались. Порвется там, где тонко, а у каждой конкретной женщины это индивидуально. Возможно, если ребенок желанный и долгожданный, климактерические изменения для женщины пройдут незаметно или же она их легче перенесет из-за позитивного эмоционального настроя.