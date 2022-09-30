Мастопатия: чем потенциально опасна распространенная патология груди и как ее диагностировать

Часто женщин с мастопатией наблюдают десятками лет, и они при этом получают различные препараты, которые, конечно, являются неэффективными, потому что как же лечить нормальную структуру или структуру, которая в принципе не будет меняться долгие годы. Поэтому в европейском медицинском центре мы не занимаемся мастопатией, мы занимаемся диагностикой заболеваний молочных желез и ранней диагностикой рака молочных желез, диагностикой в принципе доброкачественных состояний молочных желез. Эта диагностика, безусловно, проверенная, ранняя, официальная и утвержденная.

К методам корректной диагностики мы относим магнитно-резонансную томографию молочных желез. Контрастными усилениями ее выполняют женщинам, которые имею менструации с 4 по 12 дни цикл. Это рентгеновская маммография, которую проводят в случае необходимости, начиная с 40 лет. Это скрининговый метод, который принят как метод доклинической диагностики во всем мире. Это ультразвуковая диагностика, которая также является проверенным методом. К сожалению, ее объективность не очень высока, но тем не менее, никто ультразвуковую диагностику не отменял.

МРТ на 100% отвечает нашим запросам. Мы можем выявлять любые образования размером от 3-4 см. В европейском медицинском центре мы делаем биопсию под МРТ контролем. Для нас этот метод рутинный, процедура рутинная, за плечами огромное количество биопсий в МРТ. Мы начали этим заниматься первыми в России еще в конце 2013 года, делаем это на постоянной основе уже много-много лет. Биопсия под контролем УЗИ также проводится. Все специалисты, которые выполняют сложную диагностику, рутинную диагностику и всю диагностику, это мультимодальные специалисты. Как правило, у них есть несколько направлений в образовании. Это лучевые диагносты, которые занимаются диагностикой молочных желез. В мире нас называют Breast imaging & intervention. У нас привычная диагностика – это как fusion, мы накладываем один метод на другой, для того чтобы понимать, что лучше для пациента.

Мы занимаемся диагностикой женщин, у которых есть высокие риски возникновения рака молочной железы, это женщины, у которых в семье есть раки молочной железы. Тогда диагностика начинается примерно за пять лет до рака молочной железы. Особенно нас интересуют ранние раки, раки до 50 лет. И если, например, в семье у женщины рак у ее родственницы случился до 30 лет, то женщина должна быть обследована в лет 25 самыми правильными методами и методиками исследования. Этим женщинам, у которых есть семейные истории рака, положено выполнять генетический скрининг – это исследование по крови, которое позволяет определить наличие мутированных генов BRCA 1, 2 и CHEK. И в том случае, если, к сожалению, эта мутация присутствует в организме конкретной женщины, то ей положено выполнять обследования каждые полгода, применяя все три известных метода: МРТ, маммография и УЗИ. Обязательно, иначе мы рискуем пропустить интервальный рак. К сожалению, у этих женщин с мутациями вероятность появления интервального рака выше, чем у женщин в популяции.