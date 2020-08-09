Летняя ангина: какими осложнениями опасно это заразное заболевание и почему важно не переохлаждаться

Летние болячки: кишечные инфекции и не только

Летом нас подстерегают заболевания, которые часто «молчат» в зимнее летнее года. Среди них кишечные и ротавирусные инфекции (особенно у детей), кожные заболевания, укусы клещей. Последние могут вызвать геморрагическую лихорадку. Не нужно поливать впившегося в кожу клеща маслом – не поможет. Необходимо аккуратно удалить насекомое и отнести его в ближайшую инфекционную больницу. Если вы аллергик, первым делом потребуется принять дозу антигистаминных препаратов и обратиться к врачу.

Жаркие дни опасны солнечными ожогами и тепловыми ударами. В зоне риска люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, эндокринных заболеваний. Поэтому так важно не находиться на солнцепеке в период с 11:00 до 16:00. И соблюдать нехитрые правила: не налегать на жирную калорийную пищу, иметь при себе воду и головной убор. Особенно важно соблюдать эти правила гипертоникам, ведь тепловой удар может обернуться для них еще и гипертоническим кризом.

Солнечные ожоги, длительное регулярное нахождение на солнце чревато обернуться раком кожи, предупреждают врачи. Потому так важно перед выходом на солнце наносить на кожу солнцезащитные средства с SPF-фактором.

Чтобы избежать летом кишечных инфекций, необходимо тщательно мыть фрукты, овощи и ягоды перед тем, как съесть их. Использовать только проверенную бутилированную воду – особенно важно на отдыхе в тропических странах. В случае если инфекции избежать не удалось, важно не допустить обезвоживания. Особенно это касается детей - потеря 10% веса уже чревата летальным исходом.