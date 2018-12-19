PRP-терапия в ортопедии: как проходит и кому подходит данная процедура

Что такое PRP-терапия?

Тромбоциты содержат биологически активные вещества: цитокины, факторы роста, хемокины и другие, которые «помогают» клеткам нашего организма активнее делиться, играют важную роль в процессах регенерации тканей. Благодаря таким уникальным свойствами тромбоцитов, происходит восстановление поврежденных тканей.

Первое применение PRP-терапии описывается с 1999 года, когда обогащенная тромбоцитами плазма стала применяться в клинической практике пластическими хирургами с целью омоложения кожи.

PRP-терапия широко используется сегодня в нескольких направлениях медицины. Это и травматология, и ортопедия, реабилитология, реконструктивная хирургия, спортивная медицина, дерматология, стоматология, гинекология и другие.

Когда нужна терапия суставов плазмой?

Чаще всего PRP-терапия применяется в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата – как при острых, так и хронических состояниях: при травмах, в том числе травмах мягких тканей, восстановлении и реабилитации после переломов, при тендините – воспалительном заболевании сухожилий. Также этот метод эффективен при хронических состояниях: воспалительные заболевания собственной связки надколенника, воспалительные заболевания и повреждения ротаторной манжеты плеча, тендинопатии: ахиллобурсит, эпикондилит, «пяточная шпора» и других. Также этот метод может быть показан при остеоартрите и остеоартрозе.