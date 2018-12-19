logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

PRP-терапия в ортопедии: как проходит и кому подходит данная процедура

Современная медицина сосредоточена на поиске инновационных неинвазивных методик лечения, среди которых особую популярность приобретает PRP-терапия – эффективный метод лечения и восстановления функции суставов, основанный на применении собственной плазмы крови пациента, обогащенной тромбоцитами. Какие проблемы с суставами поможет решить этот метод, как проходит процедура и кому она не будет полезна, рассказывает Игорь Карягин, заведующий хирургическим отделением, травматолог-ортопед Клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде.

Что такое PRP-терапия?

Тромбоциты содержат биологически активные вещества: цитокины, факторы роста, хемокины и другие, которые «помогают» клеткам нашего организма активнее делиться, играют важную роль в процессах регенерации тканей. Благодаря таким уникальным свойствами тромбоцитов, происходит восстановление поврежденных тканей.

Первое применение PRP-терапии описывается с 1999 года, когда обогащенная тромбоцитами плазма стала применяться в клинической практике пластическими хирургами с целью омоложения кожи.

PRP-терапия широко используется сегодня в нескольких направлениях медицины. Это и травматология, и ортопедия, реабилитология, реконструктивная хирургия, спортивная медицина, дерматология, стоматология, гинекология и другие.

Когда нужна терапия суставов плазмой?

Чаще всего PRP-терапия применяется в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата – как при острых, так и хронических состояниях: при травмах, в том числе травмах мягких тканей, восстановлении и реабилитации после переломов, при тендините – воспалительном заболевании сухожилий. Также этот метод эффективен при хронических состояниях: воспалительные заболевания собственной связки надколенника, воспалительные заболевания и повреждения ротаторной манжеты плеча, тендинопатии: ахиллобурсит, эпикондилит, «пяточная шпора» и других. Также этот метод может быть показан при остеоартрите и остеоартрозе.

PRP-терапию можно рекомендовать в составе комплексного лечения наряду с оперативным в следующих случаях: состояние после шва сухожилий, при лечении повреждений менисков и крестообразных связок – такие травмы чаще встречаются у спортсменов, которым специалисты могут рекомендовать наряду с другими этот метод при синдроме «перетренированности» и других спортивных травмах. При некоторых видах артроза и артрита PRP-терапия является иногда единственной возможностью облегчить состояние пациента. Метод также используется в лечении хондропатий, остеомиелита, эффективен при реабилитации после хирургических вмешательств. Однако следует помнить, что при всей безопасности, отсутствии аллергических реакций (так как используются компоненты собственной крови пациента) и побочных эффектов в виде негативного влияния на печень, почки и другие органы, решение о применении этого метода принимает исключительно врач – после приема и осмотра пациента, подробного изучения анамнеза, с учетом всех сопутствующих факторов, проведения, при необходимости, ряда обследований.

Как обходились раньше без этого метода

Ранее лечение в аналогичных описанным выше ситуациях проводили с помощью стероидных противовоспалительных средств, которые имеют широкий ряд побочных эффектов. Либо выполнялись оперативные вмешательства, показанные в каждом конкретном случае.

Как проходит лечение суставов плазмой

Технология проведения процедуры стандартна, вне зависимости от того, на какой сустав применяется терапия. В основе технологии – процесс обогащения тромбоцитами плазмы, полученной из собственной крови пациента. Этот процесс происходит в результате специальной обработки плазмы — центрифугирования.

Специалист, который проводит процедуры, должен в совершенстве владеть технологией и знать все ее этапы. Их в основном шесть:

  1. Сначала пациент сдает из вены около 15-20 мл крови;
  2. Ее помещают в специальную пробирку, которая по форме напоминающую песочные часы. Она позволяет легко отделить фракции крови – эритроциты, фибрин, плазму;
  3. Пробирка с кровью затем помещается в центрифугу, где происходит обогащение плазмы крови тромбоцитами;
  4. После центрифугирования в шприц набирается 3–5 мл обогащенной тромбоцитами плазмы. В ходе этой процедуры количество тромбоцитов в плазме увеличивается в 7-10 раз.
  5. Полученный таким образом препарат вводится инъекционно в полость сустава;
  6. В процессе проведения процедуры пациент несколько раз должен согнуть и разогнуть конечность в суставе, чтобы введенный препарат равномерно распределился в его полости.

Чаще необходимо провести 3-5 манипуляции с интервалом в 7 дней, реже бывает достаточно и одной процедуры. Что касается ощущений сразу после процедуры, то иногда боль в суставе может усилиться, но в течение нескольких дней болевой синдром заметно уменьшается. Как правило, в среднем по Москве стоимость данной процедуры составляет 8000-12000 рублей.

Кому противопоказан метод

При вышеуказанных преимуществах и безопасности метода противопоказания к его применению все же имеются. PRP-терапия не назначается пациентам с аутоиммунными, острыми инфекционными заболеваниями, хроническими патологиями печени, кожными инфекциями (в месте введения), анемией, онкологическими заболеваниями. Данный метод не показан к применению также тем, у кого имеется псориаз в стадии обострения, заболевания с нарушением свертывающей системы крови, критическая тромбоцитопения, тяжелые формы сахарного диабета.

Когда лечение плазмой не поможет

Данный метод не будет иметь положительных эффектов при остеоартрозах 4 степени, асептических некрозах, тотальных повреждениях капсульно-связочного аппарата суставов, онкологической патологии костно-мышечной системы.

Текст: Игорь Карягин

Фото: Shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Лучше не есть, чем ходить морщинистой»: Елена Малышева призналась, что с 37 лет делает «уколы красоты»
СМИ: Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом из-за Константина Богомолова
35-летний Прохор Шаляпин и 40-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская решили пожениться
Наталья Ионова о пикантных фото: «Я красивая раскрепощенная женщина»
«Как всегда шикарная»: поклонники Наташи Королевой обсуждают новое видео с Аллой Пугачевой
«Череда любовниц» и горькие слезы: скандальный футболист Павел Мамаев изменил жене с Викторией Боней?