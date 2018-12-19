PRP-терапия в ортопедии: как проходит и кому подходит данная процедура

Что такое PRP-терапия?
Тромбоциты содержат биологически активные вещества: цитокины, факторы роста, хемокины и другие, которые «помогают» клеткам нашего организма активнее делиться, играют важную роль в процессах регенерации тканей. Благодаря таким уникальным свойствами тромбоцитов, происходит восстановление поврежденных тканей.
Первое применение PRP-терапии описывается с 1999 года, когда обогащенная тромбоцитами плазма стала применяться в клинической практике пластическими хирургами с целью омоложения кожи.
PRP-терапия широко используется сегодня в нескольких направлениях медицины. Это и травматология, и ортопедия, реабилитология, реконструктивная хирургия, спортивная медицина, дерматология, стоматология, гинекология и другие.
Когда нужна терапия суставов плазмой?
Чаще всего PRP-терапия применяется в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата – как при острых, так и хронических состояниях: при травмах, в том числе травмах мягких тканей, восстановлении и реабилитации после переломов, при тендините – воспалительном заболевании сухожилий. Также этот метод эффективен при хронических состояниях: воспалительные заболевания собственной связки надколенника, воспалительные заболевания и повреждения ротаторной манжеты плеча, тендинопатии: ахиллобурсит, эпикондилит, «пяточная шпора» и других. Также этот метод может быть показан при остеоартрите и остеоартрозе.
PRP-терапию можно рекомендовать в составе комплексного лечения наряду с оперативным в следующих случаях: состояние после шва сухожилий, при лечении повреждений менисков и крестообразных связок – такие травмы чаще встречаются у спортсменов, которым специалисты могут рекомендовать наряду с другими этот метод при синдроме «перетренированности» и других спортивных травмах. При некоторых видах артроза и артрита PRP-терапия является иногда единственной возможностью облегчить состояние пациента. Метод также используется в лечении хондропатий, остеомиелита, эффективен при реабилитации после хирургических вмешательств. Однако следует помнить, что при всей безопасности, отсутствии аллергических реакций (так как используются компоненты собственной крови пациента) и побочных эффектов в виде негативного влияния на печень, почки и другие органы, решение о применении этого метода принимает исключительно врач – после приема и осмотра пациента, подробного изучения анамнеза, с учетом всех сопутствующих факторов, проведения, при необходимости, ряда обследований.
Как обходились раньше без этого метода
Ранее лечение в аналогичных описанным выше ситуациях проводили с помощью стероидных противовоспалительных средств, которые имеют широкий ряд побочных эффектов. Либо выполнялись оперативные вмешательства, показанные в каждом конкретном случае.
Как проходит лечение суставов плазмой
Технология проведения процедуры стандартна, вне зависимости от того, на какой сустав применяется терапия. В основе технологии – процесс обогащения тромбоцитами плазмы, полученной из собственной крови пациента. Этот процесс происходит в результате специальной обработки плазмы — центрифугирования.
Специалист, который проводит процедуры, должен в совершенстве владеть технологией и знать все ее этапы. Их в основном шесть:
- Сначала пациент сдает из вены около 15-20 мл крови;
- Ее помещают в специальную пробирку, которая по форме напоминающую песочные часы. Она позволяет легко отделить фракции крови – эритроциты, фибрин, плазму;
- Пробирка с кровью затем помещается в центрифугу, где происходит обогащение плазмы крови тромбоцитами;
- После центрифугирования в шприц набирается 3–5 мл обогащенной тромбоцитами плазмы. В ходе этой процедуры количество тромбоцитов в плазме увеличивается в 7-10 раз.
- Полученный таким образом препарат вводится инъекционно в полость сустава;
- В процессе проведения процедуры пациент несколько раз должен согнуть и разогнуть конечность в суставе, чтобы введенный препарат равномерно распределился в его полости.
Чаще необходимо провести 3-5 манипуляции с интервалом в 7 дней, реже бывает достаточно и одной процедуры. Что касается ощущений сразу после процедуры, то иногда боль в суставе может усилиться, но в течение нескольких дней болевой синдром заметно уменьшается. Как правило, в среднем по Москве стоимость данной процедуры составляет 8000-12000 рублей.
Кому противопоказан метод
При вышеуказанных преимуществах и безопасности метода противопоказания к его применению все же имеются. PRP-терапия не назначается пациентам с аутоиммунными, острыми инфекционными заболеваниями, хроническими патологиями печени, кожными инфекциями (в месте введения), анемией, онкологическими заболеваниями. Данный метод не показан к применению также тем, у кого имеется псориаз в стадии обострения, заболевания с нарушением свертывающей системы крови, критическая тромбоцитопения, тяжелые формы сахарного диабета.
Когда лечение плазмой не поможет
Данный метод не будет иметь положительных эффектов при остеоартрозах 4 степени, асептических некрозах, тотальных повреждениях капсульно-связочного аппарата суставов, онкологической патологии костно-мышечной системы.
Текст: Игорь Карягин
Фото: Shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!