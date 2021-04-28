Лаврентьева, Понарошку и другие звезды, которые верят в астрологию и эзотерику
Оксана Лаврентьева: видела себя в прошлых воплощениях
Бизнесвумен и супруга писателя Александра Цыпкина Оксана Лаврентьева часто пишет на своей странице в соцсети о том, что не раз обращалась к технике гипноза и сеансам регрессии. Оксане интересно понять, кем она была в прошлых жизнях. По ее словам, она совершила примерно десять путешествий в прошлые жизни — все со специалистом-регрессологом, которая снималась в фильме «Фея» Анны Меликян. Специалист, утверждает Лаврентьева, помогает отсечь лишний опыт и взять в настоящую жизнь полезный. А перед свадьбой у Оксаны появился необъяснимый страх смерти — его она тоже прорабатывала с регрессологом, которая буквально стала ее подругой. Бизнесвумен видела во сне, что сразу после свадьбы с Цыпкиным она умерла — этот страх ее пугал.
«Потом, когда у меня были жизненные тупики, когда я не понимала, как мне действовать, я ходила к Лене, и мне это очень помогало. Я видела кучу прошлых жизней своих, очень много разных вариаций. Я не могу сказать, что я верю в это на 100 процентов. Я верю на 90. Это очень вдохновляет», — рассказывала в интервью Агате Муцениеце Оксана.
Оксана часто пишет о своих сессиях — многие из подписчиков скептически относятся к подобному опыту, но Лаврентьева настаивает: подобный опыт способствует самосовершенствованию.
Фото: Instagram @olololnew
Ирена Понарошку: астролог не советовал
Молодая мама стрижет волосы исключительно по лунному календарю. И ежемесячно делится им с подписчицами. А еще блогер и телеведущая советовалась в 2010 году с астрологом, прежде чем выйти замуж за теперь уже бывшего мужа Александра Глухова. Собственно, специалист не советовал ей связывать жизнь с диджеем Листом. Понарошку вспоминала об этом:
«10 лет назад очень опытный и уважаемый ведический астролог категорически рекомендовал мне не связываться с этим парнем… И, оглядываясь назад, я понимаю, почему! Парень действительно оказался с подвыподвертом… Но я так ни разу и не пожалела, что все же поперла тогда против астрологии — по "встречке", на красный и под кирпич! Не могу представить более подходящего персонажа для совместной отработки тяжелой семейной кармы!».
Не знаем, в астрологии ли дело, но брак Ирены распался спустя десять лет. У бывших супругов двое сыновей: восьмилетний Серафим и двухлетний Тео. Пара сохранила хорошие отношения, Ирена делилась с фолловерами, что как только ей надоест свободная жизнь, она обязательно выйдет замуж. И, наверняка, получит перед этим консультацию астролога.
Фото: Instagram @irenaponaroshku
Роза Сябитова: хорошо, когда коллега — астролог
Телеведущая не раз пользовалась служебным положением, то есть обращалась за консультациями к бывшей коллеге, астрологу Василисе Володиной. В частности, она советовалась с ней относительно выбора даты для первой свадьбы дочери. Володина уверена: день свадьбы оказывает влияние на дальнейшую жизнь молодоженов и, соответственно, дату стоит выбирать со специалистом. Не знаем, прислушались ли молодожены к совету астролога, но первый брак дочери телесвахи распался.
А еще телеведущая согласовывала с астрологами время строительных работ — несколько лет назад Сябитова закончила строительство загородного дома, где теперь живет.
Фото: Instagram @syabitova_roza
Натали: астрология изменила ее жизнь
Певица Натали о своем интересе к эзотерике и астрологии рассказывала в интервью Юлии Меньшовой. Исполнительница хита «О Боже, какой мужчина!» долгое время плотно работала со специалистами в области астрологии. Она уверена, что эта работа помогла ей лучше узнать себя. Долгое время Натали мечтала стать матерью, но ничего не получалось. Радость материнства она узнала лишь спустя десять лет жизни в браке.
Исполнительница не скрывает, что в свое время не раз обращалась к экстрасенсам и гадалкам. В 2016 году она даже становилась героиней шоу «Битва экстрасенсов» и опытом общения с магами осталась довольна.
Фото: Instagram @natali_star74
Влад Лисовец: пророчество сбылось
Звездный стилист Влад Лисовец никогда не искал консультаций астрологов и экстрасенсов — выходило так, что их пророчества находили его сами. Лисовец рассказывал, что ясновидящий много лет назад предсказал ему смерть отца и переезд матери. Вышло так, что соседи Влада по лестничной площадке продавали квартиру по выгодной цене, и он приобрел ее для мамы, которая осталась одна после ухода отца. Теперь они живут рядом.
А во время отдыха в Ницце Лисовец услышал от массажистки с марокканскими корнями неожиданное предсказание: якобы в скором будущем он начнет помогать людям. Спустя некоторое время стилист открыл школу, где обучает будущих коллег.
Дарья Донцова: гадалка как в воду глядела
Мало кто знает, что много лет назад, еще до того, как начать писать детективные романы, Дарья Донцова работала переводчицей с французского языка в посольстве России в Сирии. Однажды ей посоветовали обратиться к довольно знаменитой сирийской гадалке. Та предсказала ей новый брак (на тот момент будущая писательница находилась на грани развода и воспитывала сына), рождение дочери, тяжелую болезнь и финансовое благополучие до конца дней. К слову, жизнь Донцовой гадалка предсказала долгую — аж 104 года. Сбудется ли это пророчество, знаменитому автору детективов еще предстоит проверить. А вот все остальное сбылось: и рождение дочери, и успешная борьба с раком груди, и щедрые гонорары за серии книг.
Фото: instagram
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