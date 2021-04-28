Лаврентьева, Понарошку и другие звезды, которые верят в астрологию и эзотерику

Оксана Лаврентьева: видела себя в прошлых воплощениях

Бизнесвумен и супруга писателя Александра Цыпкина Оксана Лаврентьева часто пишет на своей странице в соцсети о том, что не раз обращалась к технике гипноза и сеансам регрессии. Оксане интересно понять, кем она была в прошлых жизнях. По ее словам, она совершила примерно десять путешествий в прошлые жизни — все со специалистом-регрессологом, которая снималась в фильме «Фея» Анны Меликян. Специалист, утверждает Лаврентьева, помогает отсечь лишний опыт и взять в настоящую жизнь полезный. А перед свадьбой у Оксаны появился необъяснимый страх смерти — его она тоже прорабатывала с регрессологом, которая буквально стала ее подругой. Бизнесвумен видела во сне, что сразу после свадьбы с Цыпкиным она умерла — этот страх ее пугал.

«Потом, когда у меня были жизненные тупики, когда я не понимала, как мне действовать, я ходила к Лене, и мне это очень помогало. Я видела кучу прошлых жизней своих, очень много разных вариаций. Я не могу сказать, что я верю в это на 100 процентов. Я верю на 90. Это очень вдохновляет», — рассказывала в интервью Агате Муцениеце Оксана.

Оксана часто пишет о своих сессиях — многие из подписчиков скептически относятся к подобному опыту, но Лаврентьева настаивает: подобный опыт способствует самосовершенствованию.