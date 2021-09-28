Кто из звезд страдал от токсикоза и как можно облегчить это состояние — комментарий врача
Кейт Миддлтон: «Я была не самой счастливой из беременных»
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон страдала от токсикоза в каждую из трех своих беременностей. У герцогини диагностировался гиперемезис — это опасная форма токсикоза, характерная лишь для нескольких процентов беременных. Будущие мамы с подобным диагнозом ежедневно испытывают острые приступы тошноты и рвоты, головные боли. Есть практически невозможно — наблюдается опасное для организма обезвоживание. Слабость, тошнота и обмороки были постоянными спутниками Кейт, потому она не появлялась на публике в первые месяцы каждой беременности. Британцы сочувствовали супруге принца Уильяма, любыми способами пытаясь передать ей слова поддержки. Сама же Кейт лишь однажды весьма лаконично высказалась о пережитом опыте.
«Меня всегда очень сильно тошнило. Так что я была не самой счастливой из беременных. У многих женщин все гораздо хуже, но это определенно был вызов. Не только для меня, но и для близких. Я думаю, что в этом все дело — беременность, рождение ребенка и тому подобные вещи влияют на всех в семье», — высказывалась Миддлтон, отдельно упомянув супруга, который сочувствовал ей, но помочь ничем не мог. При этом Кейт каждый раз спустя несколько часов после родов позировала фотографам и верноподданным на ступеньках госпиталя, где появились их с Уильямом наследники. Женщины по всему миру восхищались выносливостью герцогини, которая в этот момент смогла улыбаться и непринужденно стоять на каблуках.
Фото: GlobalLookPress
Ким Кардашьян: «Беременность — худший опыт в жизни»
Мама четверых детей Ким Кардашьян также страдала от токсикоза. Более того, она не скрывает, что с трудом переносила беременности. И выглядела в эти периоды соответствующе. «Буду говорить правду: для меня беременность — худший опыт в жизни. Я не понимаю женщин, которым нравится этот период. Мои мама и сестра Кортни как раз из таких. Но я — определенно нет».
Бывшая жена Канье Уэста несколько месяцев стоически терпела тошноту, слабость и упадок сил. Плюс страдала от отеков и болей в спине. Как говорит Ким, когда все поздравляют знакомую женщину с беременностью, она ей в душе сочувствует. И искренне желает легкой беременности — насколько это возможно. Сама же Ким отказалась от идеи еще когда-либо вынашивать ребенка самостоятельно, потому младшие дети появились на свет с помощью суррогатной матери.
Фото: GlobalLookPress
Виктория Бекхэм: спасалась тостами с апельсиновым джемом
Виктория Бекхэм с ужасом вспоминает четвертую беременность — в этот период папарацци сделали немало кадров, которые она предпочла бы не видеть. Дизайнер в ранние месяцы беременности, когда ее одолевал токсикоз, еще больше потеряла в весе, выглядела бледной и обессиленной. Спустя время певица и дизайнер с улыбкой вспоминала, что беременность скрашивала ее пристрастие к тостам с апельсиновым джемом, мол, после этого десерта ей становилось полегче. Виктория практически не делала пауз в работе, несмотря на то, что неважно себя чувствовала. Хейтеры при этом возмущались, что она даже во время своего интересного положения не расставалась с высокими каблуками, которые явно не облегчали состояние. Но в случае с Бекхэм, имидж превыше всего.
Фото: GlobalLookPress
Гвинет Пэлтроу: «Чувствовала себя побитой собакой»
Голливудская актриса утверждает, что токсикоз мучил ее все девять месяцев обе беременности. Конечно, это преувеличение (токсикоз наблюдается только первые месяцы), но понять актрису можно. Негативные воспоминания надолго отложились в памяти. Голливудская дива, адепт здорового образа жизни сравнивала себя в эти периоды с побитой собакой, встать утром с кровати было для нее пыткой.
Фото: GlobalLookPress
«Не могу сказать, что я была в восторге от интересного положения. Я чувствовала себя побитой собакой. Это был неприятный период», — вспоминала звезда в одном из интервью. Сейчас дочери актрисы восемнадцать лет, а сыну — шестнадцать.
Людмила Радецкая
Акушер-гинеколог «Клиники Фомина»
Когда токсикоз становится опасным
Токсикоз у беременных — довольно распространенное явление. Обычно он проявляется тошнотой, рвотой (реже), отвращением к пище и общей слабостью. Тяжелое течение токсикоза встречается в 3% случаев беременности.
Обычно токсикоз начинается с 5-6 недели, достигает своего максимума к 9-10 неделе беременности. Проходит обычно к 14-16 неделе беременности. ⠀ Что такое тяжелый токсикоз беременных и когда необходимо обратиться к врачу? ⠀ Обязательным поводом для обращения служит:
ярко-желтый цвет мочи;
отсутствие мочеиспускания в течение нескольких часов;
если вы не можете пить воду или другую жидкость;
головокружения, обмороки при изменении положения тела. ⠀ Есть факторы, которые повышают риск токсикоза тяжелой степени:
многоплодная беременность или беременность двойней;
тяжелый токсикоз в предыдущую беременность;
если ваши родственницы по женской линии страдали от тяжелого токсикоза;
если до беременности наблюдались мигрени;
если вас укачивает в транспорте.
Как облегчить состояние во время токсикоза?
Обязательно сообщите своему гинекологу, если тошнота и рвота появились у вас впервые после 9 недели беременности, если одновременно с тошнотой есть боли в животе, напряжение живота, наблюдается температура, головная боль, или вы сами заметили у себя увеличение щитовидной железы (это будет выражено припухлостью на передней поверхности шеи).
Токсикоз возникает на пустой желудок, поэтому старайтесь все же принимать пищу. Нет, это не значит, что вам придется кушать больше. Старайтесь дробить ваше обычное количество пищи (суточную норму) на 5-6 раз или перекусывать фруктами, овощами, орехами. На прикроватной тумбочке можно держать сухое печенье или крекер, чтобы проснувшись утром, съесть небольшое количество еды и не допустить недомогания.
Иногда помогает диета, состоящая из бананов, риса, яблочного пюре, тостов и чая. Эти продукты практически не содержат жиров, а соответственно, легко перевариваются.
Важно ли употреблять белок во время беременности? Белок действительно важен для организма беременной, но мясо обычно и вызывает усиление токсикоза. В этом случае источниками белка могут стать молочные продукты, йогурты, семечки и орехи.
Может помочь витамин B6 — безопасное и эффективное средство первой линии, когда не помогают диета или изменение образа жизни. В особо тяжелых случаях беременную госпитализируют для проведения внутривенной терапии.