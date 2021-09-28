Кто из звезд страдал от токсикоза и как можно облегчить это состояние — комментарий врача

Когда токсикоз становится опасным

Токсикоз у беременных — довольно распространенное явление. Обычно он проявляется тошнотой, рвотой (реже), отвращением к пище и общей слабостью. Тяжелое течение токсикоза встречается в 3% случаев беременности.

Обычно токсикоз начинается с 5-6 недели, достигает своего максимума к 9-10 неделе беременности. Проходит обычно к 14-16 неделе беременности. ⠀ Что такое тяжелый токсикоз беременных и когда необходимо обратиться к врачу? ⠀ Обязательным поводом для обращения служит:

ярко-желтый цвет мочи;

отсутствие мочеиспускания в течение нескольких часов;

если вы не можете пить воду или другую жидкость;

головокружения, обмороки при изменении положения тела. ⠀ Есть факторы, которые повышают риск токсикоза тяжелой степени:

многоплодная беременность или беременность двойней;

тяжелый токсикоз в предыдущую беременность;

если ваши родственницы по женской линии страдали от тяжелого токсикоза;

если до беременности наблюдались мигрени;

если вас укачивает в транспорте.

Как облегчить состояние во время токсикоза?

Обязательно сообщите своему гинекологу, если тошнота и рвота появились у вас впервые после 9 недели беременности, если одновременно с тошнотой есть боли в животе, напряжение живота, наблюдается температура, головная боль, или вы сами заметили у себя увеличение щитовидной железы (это будет выражено припухлостью на передней поверхности шеи).

Токсикоз возникает на пустой желудок, поэтому старайтесь все же принимать пищу. Нет, это не значит, что вам придется кушать больше. Старайтесь дробить ваше обычное количество пищи (суточную норму) на 5-6 раз или перекусывать фруктами, овощами, орехами. На прикроватной тумбочке можно держать сухое печенье или крекер, чтобы проснувшись утром, съесть небольшое количество еды и не допустить недомогания.

Иногда помогает диета, состоящая из бананов, риса, яблочного пюре, тостов и чая. Эти продукты практически не содержат жиров, а соответственно, легко перевариваются.

Важно ли употреблять белок во время беременности? Белок действительно важен для организма беременной, но мясо обычно и вызывает усиление токсикоза. В этом случае источниками белка могут стать молочные продукты, йогурты, семечки и орехи.

Может помочь витамин B6 — безопасное и эффективное средство первой линии, когда не помогают диета или изменение образа жизни. В особо тяжелых случаях беременную госпитализируют для проведения внутривенной терапии.