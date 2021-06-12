Слава позади: кто из звезд оставил карьеру из-за проблем со здоровьем

Певица МакSим: последствия аварии и выгорание

Этой певице слава и успех хорошо знакомы. Ее песни звучали из каждого утюга, лицо украшало обложки многих журналов, поклонники жадно ловили новости о ее личной жизни — исполнительница пережила непростой развод и долгое время не показывала лицо младшей дочери. А потом, после большого успеха, начались проблемы со здоровьем. В 2019 году артистка попала в аварию — впрочем, многие в эту историю по ряду обстоятельств не поверили, хотя МакSим выкладывала фото с синяками и ссадинами на лице... Девушка вернулась к гастролям, но ненадолго. Поклонники обсуждали изменившуюся внешность артистки: она поправилась, а злопыхатели уверяли, что у девушки, судя по поведению на сцене, проблемы с алкоголем.

В любом случае через некоторое время последовало объявление о том, что МакSим уходит в бессрочный творческий отпуск по состоянию здоровья. Представитель певицы сослалась на травмы, полученные в аварии, бесконечные гастроли, порядком измотавшие артистку и мать двоих детей. Она дала себе время, чтобы восстановить здоровье и больше внимания уделять семье.

Алексей Янин: инсульт и кома

Звезда сериала «Клуб» шесть лет назад перенес инсульт и впал в кому. К активной жизни он до сих пор не вернулся. Причиной инсульта близкие называют переутомление, напряженный график съемок — это могло привести к серьезному сбою в работе организма. Увы, инсульт давно диагностируется и у молодых людей. И мужчины чаще оказываются в зоне риска.

Врачам удалось вывести Янина из комы, но вернуться к привычной жизни у него вряд ли получится. За актером ухаживают родители и супруга. Положительные сдвиги есть: Алексей немного говорит, двигает руками и ногами, узнает близких. Коллеги артиста не раз организовывали сбор средств на его лечение, реабилитацию. Без съемок артист и его семья лишились привычного уровня дохода.

Супругу актера задевает, когда появляются новости о том, что Алексей пошел на поправку и вот-вот вернется к работе. «У Леши очень серьезный диагноз. Тело крепчает потихоньку. Очень сложно объяснить, но когда говоришь хоть слово о его успехах, люди уже думают, что он чуть ли не завтра побежит на работу», — с горечью замечает жена актера.