Слава позади: кто из звезд оставил карьеру из-за проблем со здоровьем
Василий Степанов: депрессия и проблемы с позвоночником
Артист имел все шансы стать звездой экрана. Видный, хорошо сложенный блондин с голубыми глазами легко получил роль в амбициозном проекте самого Бондарчука «Обитаемый остров». В паре со Степановым сыграла Юлия Снигирь — ее имя знакомо почти каждому и на карьеру грех жаловаться. Об ее партнере, увы, мало кто вспоминает.
Друзья и родные уверены, что молодой человек изначально не смог справиться с вниманием, обрушившимся на него после премьеры фильма. Вернее, внимание было, а вот конкретных предложений о работе нет. Степанов не готов был обивать пороги и бегать по кастингам — случился первый нервный срыв. Потом все помнят новости о том, что актер выпал из окна при невыясненных обстоятельствах. Потом неловко поскользнулся в подъезде и вновь повредил позвоночник... Многие тогда упрекали в бедах Бондарчука, мог бы помочь своему бывшему протеже. И говорят, Федор Сергеевич помощь артисту оказывал. И многие коллеги тоже.
Мало кто знает, что артисту ставили диагноз «маниакальная депрессия», а родные брали внушительную сумму в кредит на лечение. Кроме того, Степанов проходил курс лечения в клинике Кащенко. У артиста после были съемки в малобюджетных фильмах, но славы и денег они ему точно не принесли. Эх, пословица: «Не родись красивым» в его случае первой приходит на ум.
Фото: GlobalLookPress
Певица МакSим: последствия аварии и выгорание
Этой певице слава и успех хорошо знакомы. Ее песни звучали из каждого утюга, лицо украшало обложки многих журналов, поклонники жадно ловили новости о ее личной жизни — исполнительница пережила непростой развод и долгое время не показывала лицо младшей дочери. А потом, после большого успеха, начались проблемы со здоровьем. В 2019 году артистка попала в аварию — впрочем, многие в эту историю по ряду обстоятельств не поверили, хотя МакSим выкладывала фото с синяками и ссадинами на лице... Девушка вернулась к гастролям, но ненадолго. Поклонники обсуждали изменившуюся внешность артистки: она поправилась, а злопыхатели уверяли, что у девушки, судя по поведению на сцене, проблемы с алкоголем.
В любом случае через некоторое время последовало объявление о том, что МакSим уходит в бессрочный творческий отпуск по состоянию здоровья. Представитель певицы сослалась на травмы, полученные в аварии, бесконечные гастроли, порядком измотавшие артистку и мать двоих детей. Она дала себе время, чтобы восстановить здоровье и больше внимания уделять семье.
Алексей Янин: инсульт и кома
Звезда сериала «Клуб» шесть лет назад перенес инсульт и впал в кому. К активной жизни он до сих пор не вернулся. Причиной инсульта близкие называют переутомление, напряженный график съемок — это могло привести к серьезному сбою в работе организма. Увы, инсульт давно диагностируется и у молодых людей. И мужчины чаще оказываются в зоне риска.
Врачам удалось вывести Янина из комы, но вернуться к привычной жизни у него вряд ли получится. За актером ухаживают родители и супруга. Положительные сдвиги есть: Алексей немного говорит, двигает руками и ногами, узнает близких. Коллеги артиста не раз организовывали сбор средств на его лечение, реабилитацию. Без съемок артист и его семья лишились привычного уровня дохода.
Супругу актера задевает, когда появляются новости о том, что Алексей пошел на поправку и вот-вот вернется к работе. «У Леши очень серьезный диагноз. Тело крепчает потихоньку. Очень сложно объяснить, но когда говоришь хоть слово о его успехах, люди уже думают, что он чуть ли не завтра побежит на работу», — с горечью замечает жена актера.
Фото: GlobalLookPress
Катя Ли: травма позвоночника
Красивая брюнетка Катя Ли давно покинула группу «Фабрика». Не все знают, но поводом тоже послужили проблемы со здоровьем. Как физические, так и ментальные. На съемках клипа «Не родись красивой» девушка скакала на белоснежном коне без седла. В кадре это выглядит красиво, а по факту требует очень хорошей физической формы и опыта верховой езды. Девушка получила довольно серьезную травму позвоночника, которая сопровождалась болями в спине. Плюс отпечаток наложили конфликты с коллегами по группе. Спустя непродолжительное время Ли покинула группу. По ее словам, оставшись, она рисковала остаться без детей — требовалось лечение.
В 36 лет Катя пока не стала мамой, переехала в Нью-Йорк. Судя по англоязычным записям в своем аккаунте, экс-солистка группы вполне довольна жизнью: у нее собственный бренд одежды, который дает возможность обеспечивать себя. А вдохновением служат музыка и декорации ставшего родным Нью-Йорка.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @thekatyalee
Борис Моисеев: инсульт
Артиста не видно на сцене с 2020 года — тогда он перенес инсульт. Парализованной оказалась левая часть лица. Звездные коллеги, среди которых Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, первыми поспешили ему на помощь. Моисеев прошел длительный курс реабилитации. На сцену не вернулся, но продолжает вести почти привычный образ жизни. Изредка ходит на концерты друзей, общается со многими виртуально. По хозяйству помогает домработница. Моисее не сразу, но смирился с тем, что уже не вернется к зрителю, но благодарит их за моральную поддержку.
Также в подобном материале нельзя не вспомнить Анастасию Заворотнюк — одна из красивейших и популярных актрис два года борется с тяжелым диагнозом — раком мозга. Положительные сдвиги, судя по редким комментариям родных и врачей, есть и это главное. У «прекрасной няни» растет маленькая дочь, она любима мужем и старшими детьми. Поклонники надеются, что рано или поздно актриса выйдет на связь с ним лично. Когда речь заходит о тяжелых проблемах со здоровьем, вера в чудо становится актуальной как никогда. При всех прочих инструментах.
_Фото: GlobalLookPress, Instagram Василия Степанова, Кати Ли
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