Кто из звезд находился в коме и смог благополучно выкарабкаться из нее

Олег Меньшиков

Артист в недавнем интервью Светлане Бондарчук рассказал о пережитой полгода назад коме, из которой он смог выкарабкаться. «У меня была запланированная операция, при которой, как говорят, что-то пошло не так. Пошло не так до такой степени, что у меня упало давление, остановилось сердце и я неделю был в коме», — пояснил Меньшиков.

Артист подчеркнул, что то была не искусственная кома, в которую погружают врачи. Меньшиков не видел никакого света или тоннелей, о которых часто говорят пережившие подобное состояние. По его словам, тяжелее всего было его жене Анастасии — врачи не спешили обнадеживать ее, она готовилась к худшему.

Народный артист поблагодарил врачей, буквально вытащивших его с того света, и в который раз убедился в преданности и любви супруги, которая ту страшную неделю переживала в одиночестве. Анастасия ни с кем кроме врачей не общалась. По словам Меньшикова, после пережитого он поменял взгляд на ряд вещей и понял, что для него самое ценное. И это точно не работа — к ней он давно не испытывает пиетета.