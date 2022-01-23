Кто из звезд и простых смертных привился от коронавируса за границей: отзывы и впечатления
Ксения Собчак привилась отечественным «Спутником V» еще летом. Перед этим переболело все семейство, включая маму и супруга Константина Богомолова. Болели, по рассказам телеведущей, достаточно тяжело — повторения точно не хочется. Услышав еще летом о надвигающейся волне индийского варианта «короны», журналистка поставила отечественный вариант вакцины. А затем спустя время поставила зарубежную, перед этим посоветовавшись с врачом.
«Всех своих привила аналогичным маршрутом, чтобы мы могли колесить по миру, брать интервью и делать интересные репортажи. Мы сделали ставку на однокомпонентную прививку компании Johnson & Johnson, которую сочли на данный момент лучшей».
Параллельно Собчак высмеяла всех антипрививочников. Их аргумент в пользу того, что вакцины (существующие на данные момент) не прошли необходимых клинических испытаний, не кажется ей существенным, ведь и времени на это у человечества нет — вирус экспериментальный и он мутирует. Сделав две порции вакцины разных производителей, Ксения Анатольевна свободно передвигается по миру.
Среди ее коллег немало тех, кто пошел тем же путем. Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Митя Фомин и многие другие поставили прививки за границей. Кто-то выбрал Johnson & Johnson, кто-то — Pfizer.
Фото: GlobalLookPress
Фомин вакцинировался в Вене. Прививку перенес не то чтобы легко: «Ночью лихорадило, было не по себе, но утром отпустило». Соответственно, на следующий день звездный турист пошел осматривать достопримечательности, попутно заметив, что без QR-кода никуда не попадешь, за соблюдением мер безопасности следят строго.
Фото: GlobalLookPress
«Могу констатировать, что вы более никуда не попадете без прививки и свежего ПЦР-теста. Это своего рода замена и эквивалент QR-кодов, которые стремятся ввести и в нашей стране тоже. Ни в театр, ни в ресторан, ни в музей, ни на поезд, ни на самолет без этих документов, увы», — делился в соцсети певец. Пост тогда вызвал дискуссию в комментариях. Среди подписчиков нашлось немало тех, кто против такой добровольно-принудительной вакцинации. Сам певец сделал однозначный выбор: он хочет свободно перемещаться по миру. И пока ВОЗ не признал российскую вакцину, ссылаясь на бюрократические препоны, «зеленый паспорт» можно получить только таким путем. И выбирают его не только селебрити, но и те, кто работает за границей, учится или не готов отказываться от путешествий по Европе (и может их себе позволить).
Александр Чилингорян
Международный эксперт в области продаж и маркетинга
«В январе 2021 года я перенес коронавирусную пневмонию в тяжелой форме с практически тотальным поражением легких. Через полгода, в августе 2021-го, сделал двухкомпонентный «Спутник». В сентябре 2021-го в рамках командировки в Польшу сделал однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. Эта вакцина — единственная однокомпонентная, и в силу краткого пребывания выбор был невелик.
Реакция организма не имеет принципиальных отличий (легкое недомогание и боли в руке). В Польше это все организовано блестяще: нужен только паспорт и предварительная запись по телефону. Вакцинацию делают также порядка 10 тысяч крупных аптек, в которых оборудованы специальные помещения, поэтому никаких очередей нет. Просто через оператора выбираешь удобную аптеку, нужное время и требуемую вакцину. Персонал прекрасно говорит по-английски, проявляет внимание и заботу. Медик все подробно рассказывает, а после прививки не отпускает сразу, чтобы убедиться в отсутствии немедленных нежелательных эффектов (отеков и т. п.). В течение этого короткого ожидания предлагают стаканчик воды или чая. Все документация выдается немедленно».
Фото: Pexels.com
Еще одна наша героиня, Динара Курипко, рассказала, что специально летала делать прививку в Хорватию (популярный ныне маршрут). Все ради того, чтобы быть свободнее географически и иметь возможность путешествовать.
«Прививку Johnson & Johnson сделала в октябре 2021-го, перенесла спокойно. Но через два месяца заболела коронавирусом вслед за ребенком-школьником. Переболела легко, но намеченное путешествие все-таки сорвалось… О прививке не жалею, благодаря ей границы открылись», — констатирует Динара.
Фото: Globallookpress, pexels.com