Кто из звезд и простых смертных привился от коронавируса за границей: отзывы и впечатления

«Всех своих привила аналогичным маршрутом, чтобы мы могли колесить по миру, брать интервью и делать интересные репортажи. Мы сделали ставку на однокомпонентную прививку компании Johnson & Johnson, которую сочли на данный момент лучшей».

Параллельно Собчак высмеяла всех антипрививочников. Их аргумент в пользу того, что вакцины (существующие на данные момент) не прошли необходимых клинических испытаний, не кажется ей существенным, ведь и времени на это у человечества нет — вирус экспериментальный и он мутирует. Сделав две порции вакцины разных производителей, Ксения Анатольевна свободно передвигается по миру.

Среди ее коллег немало тех, кто пошел тем же путем. Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Митя Фомин и многие другие поставили прививки за границей. Кто-то выбрал Johnson & Johnson, кто-то — Pfizer.