Кто из селебрити не мыслит жизни без каблуков и чем грозит им модное пристрастие
Ким Кардашьян не мыслит жизни без каблуков
Не так давно жители и гости Рима могли видеть двух знаменитостей — Ким Кардашьян в компании Кейт Мосс. Образ Ким был явно не типичным для рядового туриста: ажурное платье с длинной юбкой и высокие каблуки. С улыбкой звезда передвигалась от одной локации к другой, позировала и тут же юркала в машину — ходить на шпильке по мощеным мостовым задача не из простых. Однако имидж для Ким Кардашьян куда важнее удобства и она далеко не единственная из знаменитостей, кто носит каблуки не только на выход. Кейт Мосс папарацци тоже часто видят на каблуках в обычной жизни, правда, супермодель предпочитает не шпильку, а устойчивый каблук, который увеличит ее рост.
Леди Гагу вы вряд ли встретите в шлепанцах на плоской подошве — в мир она выходит во всеоружии, то есть при полном параде. Обязательно на каблуках и в платье, подчеркивающем все изгибы тела. Дженнифер Лопес предпочитает передвигаться по Нью-Йорку в джинсах и при этом непременно на каблуках. Высота их может быть головокружительной. Впрочем, стоит понимать, что на длительные расстояния звезда не передвигается пешим ходом — по пятам всегда следует личный водитель.
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Фото: Instagram @kimkardashian
Модная коллекция Сары Джессики Паркер
Модную икону Викторию Бекхэм точно не увидишь в кроссовках — она предпочтет ботильоны на шпильке. По ее виду не всегда скажешь, что бывшей певице удобно, но это тот случай, когда нужно выглядеть безупречно, коли зовешься дизайнером. К тому же у Бекхэм немало комплексов — такие женщины тратят немало времени перед выходом на улицу, чтобы выглядеть безупречно...
А вот Сара Джессика Паркер, кажется, нашла в этом вопросе золотую середину. Актрису часто можно видеть на улицах родного города на каблуках — это всегда нарядные туфли с удобной колодкой. В отличие от Лопес за звездой «Секса в большом городе» не следует машина с личным водителем — актриса передвигается по городу пешком, а значит, ее обувь должна быть не только эффектной, но и удобной.
Тем временем специалисты делают важную поправку: для здоровья ног вредны не только высокие каблуки, но и плоская подошва. При этом многолетняя любовь к шпильке рано или поздно отзовется болями в ногах, возможным варикозом и в ряде случаев даже вальгусной деформацией большого пальца стопы (той самой косточкой на ноге).
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Фото: GlobalLookPress
Алесь Улищенко
Врач-остеопат, кандидат медицинских наук, главный врач клиники остеопатии и фейспластики Clinic Dr. Ales
Комментарий специалиста: что лучше — каблуки или плоская подошва?
И плоская подошва, и высокий каблук оказывают негативное влияние на связки и сухожилия, постепенно те растягиваются в ненужном направлении, нарушается кровоток, нога начинает двигаться неестественно. Исследования показывают, что каблук выше 5 сантиметров плохо влияет на стопу и приводит к ее деформации.
Поэтому на каждый день лучше всего предпочесть обувь на небольшом широком каблуке — до пяти сантиметров, чтобы не перегружался передний отдел стопы.
Когда вы надеваете шпильки или высокий каблук, ваш передний отдел стопы сильно перегружается. Это может приводить к вальгусной деформации первого пальца стопы, появлению шишек и мозолей, формированию молотообразных пальцев, невроме Мортона, появлению вросших ногтей, болевых ощущений в стопе. Также все это очень негативно влияет на коленные и тазобедренные суставы, провоцирует боли в пояснице! Высокая стоимость обуви — не гарантия качества и пользы для стопы. Большую часть обуви сейчас делают зауженной, что вредно. Ни в коем случае нельзя брать узкую обувь с перспективой ее растянуть, разносить. На самом деле вы «разносите» только собственную стопу и деформируете ее.
Фото: GlobalLookPress
Как выбрать обувь
При выборе обуви следите, чтобы пальцы не упирались в носок, то есть должно быть расстояние от 5 до 15 миллиметров до носка, чтобы пальцы были в выпрямленном состоянии, а не в скрюченном. Носок у обуви должен быть широким. При заостренном носке большой палец и мизинец опускаются, а остальные — поднимаются. Все это грозит деформацией пальцев, образованием болезненных мозолей и шишек.
Лайфхак: не стоит покупать новую обувь утром. К вечеру ноги, как правило, слегка отекают, и приобретенные с утра туфли могут показаться тесными.
Если вы все-таки вынуждены носить высокий каблук, вас спасут холодные ванны для ног, самомассаж и специальные упражнения, которые необходимо делать при плоскостопии. Также очень полезно ходить по неровным поверхностям (трава, земля, песок, камни) и минимизировать хождение по прямой жесткой поверхности.
_Фото: GlobalLookPress, Instagram Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!