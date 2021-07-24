Кто из селебрити не мыслит жизни без каблуков и чем грозит им модное пристрастие

Ким Кардашьян не мыслит жизни без каблуков

Не так давно жители и гости Рима могли видеть двух знаменитостей — Ким Кардашьян в компании Кейт Мосс. Образ Ким был явно не типичным для рядового туриста: ажурное платье с длинной юбкой и высокие каблуки. С улыбкой звезда передвигалась от одной локации к другой, позировала и тут же юркала в машину — ходить на шпильке по мощеным мостовым задача не из простых. Однако имидж для Ким Кардашьян куда важнее удобства и она далеко не единственная из знаменитостей, кто носит каблуки не только на выход. Кейт Мосс папарацци тоже часто видят на каблуках в обычной жизни, правда, супермодель предпочитает не шпильку, а устойчивый каблук, который увеличит ее рост.

Леди Гагу вы вряд ли встретите в шлепанцах на плоской подошве — в мир она выходит во всеоружии, то есть при полном параде. Обязательно на каблуках и в платье, подчеркивающем все изгибы тела. Дженнифер Лопес предпочитает передвигаться по Нью-Йорку в джинсах и при этом непременно на каблуках. Высота их может быть головокружительной. Впрочем, стоит понимать, что на длительные расстояния звезда не передвигается пешим ходом — по пятам всегда следует личный водитель.