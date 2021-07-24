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Кто из селебрити не мыслит жизни без каблуков и чем грозит им модное пристрастие

Среди знаменитостей немало тех, кто не представляет жизни без каблуков. Последние придают ногам длину и делают образ более сексуальным. Для кого-то шпилька давно стала частью повседневного образа. В то же время врачи уверяют: любовь к каблукам весьма губительна. В нашей подборке селебрити, для которых имидж важнее здоровья...
Кейт Мосс

Ким Кардашьян не мыслит жизни без каблуков

Не так давно жители и гости Рима могли видеть двух знаменитостей — Ким Кардашьян в компании Кейт Мосс. Образ Ким был явно не типичным для рядового туриста: ажурное платье с длинной юбкой и высокие каблуки. С улыбкой звезда передвигалась от одной локации к другой, позировала и тут же юркала в машину — ходить на шпильке по мощеным мостовым задача не из простых. Однако имидж для Ким Кардашьян куда важнее удобства и она далеко не единственная из знаменитостей, кто носит каблуки не только на выход. Кейт Мосс папарацци тоже часто видят на каблуках в обычной жизни, правда, супермодель предпочитает не шпильку, а устойчивый каблук, который увеличит ее рост.

Леди Гагу вы вряд ли встретите в шлепанцах на плоской подошве — в мир она выходит во всеоружии, то есть при полном параде. Обязательно на каблуках и в платье, подчеркивающем все изгибы тела. Дженнифер Лопес предпочитает передвигаться по Нью-Йорку в джинсах и при этом непременно на каблуках. Высота их может быть головокружительной. Впрочем, стоит понимать, что на длительные расстояния звезда не передвигается пешим ходом — по пятам всегда следует личный водитель.

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я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян даже на отдыхе выбирает каблуки

Фото: Instagram @kimkardashian

Модная коллекция Сары Джессики Паркер

Модную икону Викторию Бекхэм точно не увидишь в кроссовках — она предпочтет ботильоны на шпильке. По ее виду не всегда скажешь, что бывшей певице удобно, но это тот случай, когда нужно выглядеть безупречно, коли зовешься дизайнером. К тому же у Бекхэм немало комплексов — такие женщины тратят немало времени перед выходом на улицу, чтобы выглядеть безупречно...

А вот Сара Джессика Паркер, кажется, нашла в этом вопросе золотую середину. Актрису часто можно видеть на улицах родного города на каблуках — это всегда нарядные туфли с удобной колодкой. В отличие от Лопес за звездой «Секса в большом городе» не следует машина с личным водителем — актриса передвигается по городу пешком, а значит, ее обувь должна быть не только эффектной, но и удобной.

Тем временем специалисты делают важную поправку: для здоровья ног вредны не только высокие каблуки, но и плоская подошва. При этом многолетняя любовь к шпильке рано или поздно отзовется болями в ногах, возможным варикозом и в ряде случаев даже вальгусной деформацией большого пальца стопы (той самой косточкой на ноге).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Бекхэм носит кабулки с подросткового возраста

Фото: GlobalLookPress

Алесь Улищенко

Врач-остеопат, кандидат медицинских наук, главный врач клиники остеопатии и фейспластики Clinic Dr. Ales

Комментарий специалиста: что лучше — каблуки или плоская подошва?

И плоская подошва, и высокий каблук оказывают негативное влияние на связки и сухожилия, постепенно те растягиваются в ненужном направлении, нарушается кровоток, нога начинает двигаться неестественно. Исследования показывают, что каблук выше 5 сантиметров плохо влияет на стопу и приводит к ее деформации.

Поэтому на каждый день лучше всего предпочесть обувь на небольшом широком каблуке — до пяти сантиметров, чтобы не перегружался передний отдел стопы.

Когда вы надеваете шпильки или высокий каблук, ваш передний отдел стопы сильно перегружается. Это может приводить к вальгусной деформации первого пальца стопы, появлению шишек и мозолей, формированию молотообразных пальцев, невроме Мортона, появлению вросших ногтей, болевых ощущений в стопе. Также все это очень негативно влияет на коленные и тазобедренные суставы, провоцирует боли в пояснице! Высокая стоимость обуви — не гарантия качества и пользы для стопы. Большую часть обуви сейчас делают зауженной, что вредно. Ни в коем случае нельзя брать узкую обувь с перспективой ее растянуть, разносить. На самом деле вы «разносите» только собственную стопу и деформируете ее.

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Сара Джессика Паркер знает толк в модной обуви

Фото: GlobalLookPress

Как выбрать обувь

При выборе обуви следите, чтобы пальцы не упирались в носок, то есть должно быть расстояние от 5 до 15 миллиметров до носка, чтобы пальцы были в выпрямленном состоянии, а не в скрюченном. Носок у обуви должен быть широким. При заостренном носке большой палец и мизинец опускаются, а остальные — поднимаются. Все это грозит деформацией пальцев, образованием болезненных мозолей и шишек.

Лайфхак: не стоит покупать новую обувь утром. К вечеру ноги, как правило, слегка отекают, и приобретенные с утра туфли могут показаться тесными.

Если вы все-таки вынуждены носить высокий каблук, вас спасут холодные ванны для ног, самомассаж и специальные упражнения, которые необходимо делать при плоскостопии. Также очень полезно ходить по неровным поверхностям (трава, земля, песок, камни) и минимизировать хождение по прямой жесткой поверхности.

_Фото: GlobalLookPress, Instagram Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!