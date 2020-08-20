Кровоточивость десен: симптомы и профилактика заболевания, которое может перерасти в пародонтит

Проверьте: правильно ли чистите зубы

Кровоточивость десен может быть вызвана недостаточной гигиеной, а может быть результатом местных травмирующих факторов или симптомом системных заболеваний. Итак, давайте разбираться.

Первое, недостаточная гигиена – это не всегда означает, что человек не чистит зубы, хотя и такое встречается. Просто порой люди при чистке зубов делают неэффективные движения, что сразу отражается на гигиене. Запоминаем: движения должны быть выметающие - от десны. Да, это очень важно, так как при других движениях налет остается вдоль десневого края, уплотняется и превращается в зубной камень – причину гингивита и местный травмирующий фактор.

Что такое гингивит

Поясним, что гингивит – это воспаление десен, при котором не нарушается положение и подвижность зубов. Другими словами, это ранняя стадия заболевания пародонта. Воспаление десен из-за скопления над- и поддесневых зубных отложений. При гингивите наблюдается незначительная кровоточивость десен во время чистки зубов щеткой или зубной нитью. На этой стадии повреждения тканей еще обратимы, так как костная и соединительная ткани не поражены. Не все, наблюдая у себя подобные признаки, идут к врачу. Кто-то предпочитает обойтись народными средствами, укрепляя десны (вернее, считая, что делает так). Для этих целей применяют масла, настойки, картофельный сок и так далее. Это очень сомнительные средства, так как сами вы не сможете определить, на какой стадии находится заболевание.

Без лечения гингивит может прогрессировать и привести к упомянутому пародонтиту и не только. Гингивит встречается и у детей при прорезывании зубов, и у подростков (и особенно непросто поддается лечению у этой возрастной группы), и у беременных. Но вернемся к причинам возникновения патологии.