Кровоточивость десен: симптомы и профилактика заболевания, которое может перерасти в пародонтит
Проверьте: правильно ли чистите зубы
Кровоточивость десен может быть вызвана недостаточной гигиеной, а может быть результатом местных травмирующих факторов или симптомом системных заболеваний. Итак, давайте разбираться.
Первое, недостаточная гигиена – это не всегда означает, что человек не чистит зубы, хотя и такое встречается. Просто порой люди при чистке зубов делают неэффективные движения, что сразу отражается на гигиене. Запоминаем: движения должны быть выметающие - от десны. Да, это очень важно, так как при других движениях налет остается вдоль десневого края, уплотняется и превращается в зубной камень – причину гингивита и местный травмирующий фактор.
Что такое гингивит
Поясним, что гингивит – это воспаление десен, при котором не нарушается положение и подвижность зубов. Другими словами, это ранняя стадия заболевания пародонта. Воспаление десен из-за скопления над- и поддесневых зубных отложений. При гингивите наблюдается незначительная кровоточивость десен во время чистки зубов щеткой или зубной нитью. На этой стадии повреждения тканей еще обратимы, так как костная и соединительная ткани не поражены. Не все, наблюдая у себя подобные признаки, идут к врачу. Кто-то предпочитает обойтись народными средствами, укрепляя десны (вернее, считая, что делает так). Для этих целей применяют масла, настойки, картофельный сок и так далее. Это очень сомнительные средства, так как сами вы не сможете определить, на какой стадии находится заболевание.
Без лечения гингивит может прогрессировать и привести к упомянутому пародонтиту и не только. Гингивит встречается и у детей при прорезывании зубов, и у подростков (и особенно непросто поддается лечению у этой возрастной группы), и у беременных. Но вернемся к причинам возникновения патологии.
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Причины возникновения
Какие еще есть местные травмирующие факторы?
- Старые или плохо пришлифованные пломбы;
- плохо прилегающие коронки и мостовидные протезы;
- отсутствие контактных пунктов между запломбированными зубами или коронками;
- длительно прорезывающиеся зубы мудрости, особенно когда мало места в челюсти и над ними образовывается десневой капюшон;
- зубо-десневые карманы, в которых скапливаются остатки пищи.
Бактерии зубного налета выделяют большое количество токсинов, которые запускают цепь воспалительных реакций, что приводит к увеличению проницаемости и ломкости капилляров, отеку и покраснению десен, усилению процессов слущивания клеток эпителия и его истончению. Все это уменьшает устойчивость тканей к нагрузкам. Что помимо перечисленных симптомов должно насторожить? Неприятный запах изо рта, когда все зубы при этом здоровы.
Еще частой причиной местной травмы является неправильный прикус, а именно глубокий, при котором нижние резцы травмируют десну верхней челюсти, в этом случае необходимо ортодонтическое лечение. Такая же травма может происходить при стираемости зубов и снижении высоты прикуса, тут необходимо рациональное протезирование.
Фактор питания тоже имеет место. Несбалансированное питание может вызвать авитаминоз витамина С и привести к цинге. В современном мире такое встречается не часто, в основном у крайне бедных и ведущих асоциальный образ жизни людей и хорошо поддается лечению. Чаще авитаминоз проявляется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при которых происходит нарушение всасывания витамина с. В любом случае следует обратиться к врачу. Кровоточивость десен может быть симптомом сахарного диабета и заболеваний крови, гормональных нарушений у женщин в период беременности. Длительно текущее воспаление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний пищеварительного тракта.
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Лечение и профилактика
В любом случае, при появлении симптома следует обратиться к стоматологу, он проведет профессиональную гигиену, порекомендует средства домашней гигиены (это могут быть ополаскиватели на основе антисептиков, гели и бальзамы для десен, которые уменьшают воспаление), назначит при необходимости лечение (местная противовоспалительная и противомикробная терапия), направит на анализы и консультацию к смежным специалистам.
А лучшей профилактикой гингивита и кровоточивости десны является качественная чистка зубов и использование ирригатора и дополнительных средств гигиены, а также регулярная профессиональная чистка у стоматолога раз в 6 месяцев.
Фото: Pexels.com
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