Контрастный душ, зеленый чай и другие приемы, которые помогут избавиться от последствий вечеринки

Что такое похмелье?

Похмелье - это отравление, с которым организм борется в принципе самостоятельно. Но в наших силах помочь ему. Ведь есть целый арсенал доступных средств.

С утра в организме все еще остаются ядовитые продукты распада алкоголя - вот почему мы себя плохо чувствуем. Что делать? Можно ждать, пока они выйдут естественным путем. Либо использовать... клизму, первым делом советуют врачи-токсикологи. Но прямо скажем, мало кто любит прибегать к этому средству. Поэтому перечислим другие.

Биохимическая детоксикация

Купите в аптеке янтарную кислоту. Рассасывать по одной таблетке каждый час, всего не более шести в сутки. Из противопоказаний - гастрит и повышенное давление. Другой вариант: выдавите сок 2-3 лимонов и разведите его кипяченой водой.

Избавляемся от отеков

Алкоголь задерживает воду в организме. Есть даже расхожее выражение «опухнуть с похмелья». От отеков, в свою очередь, может болеть голова. От нехватки жидкости в сосудах человек испытывает жажду («сушняк»). Чтобы перераспределить жидкость в организме, поможет не только обильное питье, но и сауна, контрастный душ. Другой способ - одновременно принимать жидкость и мочегонное. Необходимый мочегонный эффект окажет арбуз, зеленый чай.

Пополняем запас солей

А вот просто пить воду бесполезно, ведь вы будете бегать в туалет, то есть нужного эффекта не достигнете. Грамотней пополнить запас солей в организме, например, выпить стакан огуречного или капустного рассола. Снятию отеков также поможет старый добрый «Аспирин».