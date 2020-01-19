Контрастный душ, зеленый чай и другие приемы, которые помогут избавиться от последствий вечеринки
Что такое похмелье?
Похмелье - это отравление, с которым организм борется в принципе самостоятельно. Но в наших силах помочь ему. Ведь есть целый арсенал доступных средств.
С утра в организме все еще остаются ядовитые продукты распада алкоголя - вот почему мы себя плохо чувствуем. Что делать? Можно ждать, пока они выйдут естественным путем. Либо использовать... клизму, первым делом советуют врачи-токсикологи. Но прямо скажем, мало кто любит прибегать к этому средству. Поэтому перечислим другие.
Биохимическая детоксикация
Купите в аптеке янтарную кислоту. Рассасывать по одной таблетке каждый час, всего не более шести в сутки. Из противопоказаний - гастрит и повышенное давление. Другой вариант: выдавите сок 2-3 лимонов и разведите его кипяченой водой.
Избавляемся от отеков
Алкоголь задерживает воду в организме. Есть даже расхожее выражение «опухнуть с похмелья». От отеков, в свою очередь, может болеть голова. От нехватки жидкости в сосудах человек испытывает жажду («сушняк»). Чтобы перераспределить жидкость в организме, поможет не только обильное питье, но и сауна, контрастный душ. Другой способ - одновременно принимать жидкость и мочегонное. Необходимый мочегонный эффект окажет арбуз, зеленый чай.
Пополняем запас солей
А вот просто пить воду бесполезно, ведь вы будете бегать в туалет, то есть нужного эффекта не достигнете. Грамотней пополнить запас солей в организме, например, выпить стакан огуречного или капустного рассола. Снятию отеков также поможет старый добрый «Аспирин».
Фото: vostock-photo
Существует стереотип, что наутро после вечеринки стоит вызвать тошноту. Мол, организму сразу станет легче.
У нашего эксперта другое мнение на этот счет.
«В желудке кислая среда, а в пищеводе - щелочная. Рвота вызывает повышение внутрибрюшного давления и кислота может попасть в пищевод. Я не рекомендую провоцировать, это может привести к эрозии пищевода. Что советую? Накануне пить абсорбенты: энтеросгель, активированный уголь. Алкоголь – это токсин, который препарат соберет и будет выводить через желудочно-кишечный тракт. Также стоит полиферментные препараты принимать. Они помогут поджелудочной железе выработать ферменты, которые отвечают за расщепление токсинов
И помните, что при приеме алкоголя больше всего страдает наша печень. Именно через этот орган-фильтр проходят все токсины. После вечеринки принимайте гепатопротекторы — лекарственные препараты, положительно влияющих на функцию печени».
Фото: vostock-photo
Готовимся к вечеринке заранее
Разумней подготовить организм к алкогольным возлияниям и погрешностям в диете. Во-первых, алкоголь быстрее поглощается на голодный желудок. Поэтому не стоит садиться за щедро уставленный стол голодным, проще перекусить заранее. А также выпить что-либо из абсорбентов, как уже советовали выше. Помним, что активированный уголь пьется из расчета таблетка на десять килограммов веса.
Основные рекомендации:
- Не злоупотребляйте сладкими алкогольными коктейлями. Сахар плюс алкоголь почти гарантированно обернется головной болью утром.
- Каждый бокал запивайте водой. Телеведущая и доктор Елена Малышева советует также в алкогольные напитки добавлять лед, ведь это тоже вода. Последним напитком на вечеринке должна быть вода.
- Алкоголь расширяет кровеносные сосуды, что способствует головным болям. Чашка кофе, напоминает Малышева, сузит артерии, помогая избавиться от боли.
_Фото: vostock-photo, Instagram
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