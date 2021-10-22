До какого возраста можно делать ЭКО и другие вопросы о процедуре — отвечает эксперт
Ким Марина Петровна
Врач акушер-гинеколог, врач-репродуктолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке, кандидат медицинских наук
До какого возраста можно делать ЭКО?
В настоящее время законодательно возраст для проведения программы ЭКО никаким образом не регламентируется, то есть формально женщина в любом возрасте может обратиться в клинику вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) за медицинской помощью. Однако ее возраст и состояние здоровья будут влиять на выбор программы лечения. Многое зависит от овариального резерва организма. Количество яйцеклеток не бесконечно — после 35 лет их число неуклонно снижается. Так, в зависимости от возраста и овариального резерва пациентки могут возникнуть показания для программы донации ооцитов. Показаниями для использования донорства ооцитов (далее — ДО) являются:
- отсутствие ооцитов, обусловленное естественной менопаузой, синдромом недостаточности яичников, состоянием после овариоэктомии, радио- или химиотерапии, генетическими заболеваниями;
- неудачные повторные попытки переноса эмбрионов при недостаточном ответе яичников на стимуляцию, неоднократном получении эмбрионов низкого качества, перенос которых не приводит к наступлению беременности.
В этом случае в качестве донора ооцитов выступает другая женщина в возрасте от 18 до 35 лет, физически и психически здоровая, прошедшая медико-генетическое обследование. Доноры ооцитов могут быть как неанонимными, так и анонимными. Таким образом, пациентка при отсутствии противопоказаний к беременности и родам самостоятельно вынашивает ребенка. В случае если у пациентки есть показания для применения программы суррогатного материнства, дополнительно будет предложен данный вид лечения.
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Показания к ЭКО
Медицинскими показаниями служат:
- отсутствие матки;
- деформация полости или шейки матки, когда коррекция невозможна или не дает эффекта;
- патология эндометрия (синехии, облитерация полости матки, атрофия эндометрия), когда коррекция невозможна или не дает эффекта;
- заболевания (состояния), включенные в перечень противопоказаний;
- отсутствие беременности после повторных попыток переноса эмбрионов (три и более попытки при переносе эмбрионов хорошего качества);
- привычный выкидыш, не связанный с генетической патологией.
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Возможна ли беременность после удаления маточных труб?
Маточные трубы являются так называемыми «яйцеводами» — т.е. после овуляции яйцеклетка попадает в маточную трубу и благодаря работе эпителия внутренней выстилки маточной трубы продвигается в полость матки. Сперматозоиды через шейку матки попадают в полость матки, а далее через устье маточной трубы в просвет трубы, где достигают яйцеклетки для оплодотворения. После оплодотворения дробящийся эмбрион, все по той же маточной трубе, продвигается в полость матки. Таким образом, наличие проходимых маточных труб является одним из условий наступления самостоятельной беременности. При отсутствии маточных труб связи между полостью малого таза и полостью матки нет. Пациенты с удаленными маточными трубами могут забеременеть только с применением методов ВРТ.
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Можно ли забеременеть при положительном статусе ВИЧ?
ВИЧ-инфекция у дискордантных партнеров (когда один партнер является ВИЧ-отрицательным, у него нет ВИЧ, а другой является ВИЧ-положительным), независимо от статуса фертильности, — является показанием для проведения программы ЭКО. Когда один из партнеров ВИЧ-инфицирован, естественное зачатие может быть невозможным в силу клинической ситуации, когда с целью предотвращения передачи ВИЧ здоровому партнеру рекомендуется использование барьерной контрацепции. ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к оказанию пациентам медицинской помощи с использованием ВРТ и ИИ.
Выбор программы безопасного (в том числе для будущего ребенка) варианта достижения беременности должен осуществляться акушером-гинекологом Центра ВРТ совместно с врачом-инфекционистом с обязательным информированием пациентов о возможных рисках передачи ВИЧ-инфекции. Обследование пациентов и проведение программ ВРТ или ИИ возможно только при наличии заключения из Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Заключение должно содержать краткую выписку из истории болезни и диагноз, результаты анализов на ВИЧ-инфекцию, указание на отсутствие противопоказаний и особые условия (например, параллельное проведение антиретровирусной терапии) к оказанию данного вида медицинской помощи и вынашиванию беременности.
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