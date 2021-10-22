До какого возраста можно делать ЭКО и другие вопросы о процедуре — отвечает эксперт

Можно ли забеременеть при положительном статусе ВИЧ?

ВИЧ-инфекция у дискордантных партнеров (когда один партнер является ВИЧ-отрицательным, у него нет ВИЧ, а другой является ВИЧ-положительным), независимо от статуса фертильности, — является показанием для проведения программы ЭКО. Когда один из партнеров ВИЧ-инфицирован, естественное зачатие может быть невозможным в силу клинической ситуации, когда с целью предотвращения передачи ВИЧ здоровому партнеру рекомендуется использование барьерной контрацепции. ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к оказанию пациентам медицинской помощи с использованием ВРТ и ИИ.

Выбор программы безопасного (в том числе для будущего ребенка) варианта достижения беременности должен осуществляться акушером-гинекологом Центра ВРТ совместно с врачом-инфекционистом с обязательным информированием пациентов о возможных рисках передачи ВИЧ-инфекции. Обследование пациентов и проведение программ ВРТ или ИИ возможно только при наличии заключения из Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Заключение должно содержать краткую выписку из истории болезни и диагноз, результаты анализов на ВИЧ-инфекцию, указание на отсутствие противопоказаний и особые условия (например, параллельное проведение антиретровирусной терапии) к оказанию данного вида медицинской помощи и вынашиванию беременности.